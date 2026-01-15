ETV Bharat / state

जबलपुर में नालों के दूषित पानी से क्यों सींची जा रहीं सब्जियां? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर में नालों के दूषित पानी से सींची जा रही सब्जियां ( Etv Bharat )

विधि छात्र की ओर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था जबलपुर शहर में नाले के दूषित पानी से सब्जी की खेती की जाती है. ऐसी सब्जी का उपयोग मानव जीवन के लिए खतरनाक है. चीफ जस्टिस ने पत्र की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल से नालों के पानी की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे.

जबलपुर : सब्जियां उगाने के लिए नालों का दूषित पानी उपयोग किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि शहर के लगभग सभी नालों के पानी में भारी मात्रा में सीवेज मिलता है, जिस कारण वह अत्यंत दूषित है और उसका उपयोग निस्तार और सिंचाई के लिए किया जाना मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है.

जबलपुर में नालों के दूषित पानी से सींची जा रही सब्जियां (Etv Bharat)

पीसीबी ने लिए नालों के पानी के सैंपल

याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कृषि अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त टीम ने 23 नवंबर 2025 को ओमती नाला, मोती नाला, खूनी नाला, उदरना नाला सहित अन्य नालों से पानी के सैंपल लेकर जांच की थी. जांच के बाद इनके पानी में बीओडी, टोटल कोलीफार्म या फेकल कोलीफॉर्म की मात्रा निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाई गई. नमूना रिपोर्ट और जांच से स्पष्ट हुआ कि यह अनट्रीटेड सीवेज वॉटर है जो नहाने या खेती सहित किसी भी अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने छात्र के पत्र पर लिया संज्ञान (Etv Bharat)

जबलपुर में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट पर उठे सवाल, सरकार से मांगा जवाब

रिपोर्ट में कहा गया था कि जबलपुर में 174 मेगा लीटर प्रतिदिन वेस्ट वॉटर नालों में जाता है, जिसमें से नगर निगम द्वारा 13 सीवेज प्लांट्स के जरिए केवल 58 मेगालीटर प्रतिदिन पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है. यह पानी नर्मदा व हिरन नदी में छोड़ दिया जाता है. प्लांट्स की कुल क्षमता 154.38 मेगा लीटर प्रतिदिन की है. इसके लिए समय-समय पर करोड़ों रुपए की राशि का आवंटन भी किया गया है. हाल ही में नगर निगम जबलपुर को अमृत 2.0 सीवर योजना अंतर्गत 1202.38 करोड़ राशि स्वीकृत हुई है. पीबीसी की तरफ से नाले के पानी को दूषित होने के बचाने के लिए सुझाव भी दिए गए थे.

तमाम तथ्यों को सुनन के बाज चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि प्रदूषण बोर्ड के सुझावों पर तत्काल अमल करते हुए रिपोर्ट पेश करें। याचिका पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को नियत की गई है.