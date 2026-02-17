ETV Bharat / state

उत्तम स्वामी की कथा में महिलाओं पर फेंका गया पानी, भगदड़ का माहौल

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में कथावचक उत्तम स्वामी द्वारा कथा का आयोजन किया गया. जहां कथा का समापन 15 फरवरी को होने के बाद 16 फरवरी को हवन का आयोजन किया गया. इस दौरान कथा में अचानक भगदड़ का माहौल बन गया. मामला संभालने और महिलाओं को तितर-बितर करने के लिए आयोजक द्वारा उन पर पानी फेंका गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. क्यों हुई कथा में भगदड़ जबलपुर के भेड़ाघाट के पास हीरापुर बांध नाम का गांव है. इसी गांव में उत्तम स्वामी का आश्रम है. यहां पर भागवत कथा का आयोजन किया गया. उत्तम स्वामी की कथा में सैकड़ों कलश में नर्मदा जल भरकर नर्मदा नदी से लाया गया था. जिसे कथा मंच के पास में रखा गया था. इसी कथा मंच के पास के नर्मदा जल के कलश रखे हुए थे. मंच से घोषणा हुई की कलश में रखा हुआ नर्मदा जल का कलश वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया. कथा में महिलाओं पर फेंका गया पानी (ETV Bharat)