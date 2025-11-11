जबलपुर में निकला यूनिटी मार्च, दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि
जबलपुर में यूनिटी मार्च से पहले दिल्ली धमाके के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 4:56 PM IST
जबलपुर: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है. जबलपुर में रात से ही सुरक्षा एजेंसियों ने गहन सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही मंगलवार को जबलपुर में यूनिटी मार्च निकाला गया. जिसमें शामिल हुए लोगों ने पहले दिल्ली की घटना में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी, इसके बाद यूनिटी मार्च शुरू हुआ. जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने बताया कि "इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जल्द ही ब्लास्ट करने वालों को पकड़ लिया जाएगा."
गाड़ियों और यात्रियों की गहन चेकिंग
दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जबलपुर आने वाले सभी रास्तों में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. रात से ही जीआरपी और आरपीएफ स्टेशन के हर एंट्री पॉइंट पर लोगों की जांच कर रही है और रेल गाड़ियों से उतरने वाले लोगों पर विशेष निगाह रखी जा रही है.
जबलपुर में यूनिटी मार्च का आयोजन
जबलपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है. 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जंयती के मौके पर इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी. मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जबलपुर के सांसद आशीष दुबे भी मालवी चौक पहुंचे थे. यहीं से यूनिटी मार्च की शुरुआत हुई. जिसके बाद शहर के दूसरे हिस्सों में गए.
मृतकों को दी श्रद्धांजलि
यूनिटी मार्च में शामिल हुए लोगों ने दिल्ली के बम ब्लास्ट में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी. इसके साथ ही घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की. इस मौके पर जबलपुर के सांसद आशीष दुबे ने बताया कि "इस घटना की जांच उच्च स्तर पर की जा रही है. देश के गृहमंत्री खुद मौके पर पहुंचे. आगे की जांच की जा रही है और घटना की वजह तक पहुंचा जाएगा. जिन लोगों ने भी दहशत फैलाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."
बाजारों में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था
जबलपुर से लगभग एक दर्जन रेल गाड़ियां प्रतिदिन दिल्ली जाती हैं. हजारों लोग रोज दिल्ली से जबलपुर आते हैं और जबलपुर से दिल्ली जाते हैं. इसलिए दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की वजह से जबलपुर जैसे शहरों में भी दहशत का माहौल है. लाल किले पर जिस तरह की भीड़ रहती है, इस तरह की भीड़ कई छोटे शहरों में भी और कई बाजारों में रहती है. ऐसी स्थिति में अब सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
पर्यटन पर ब्लास्ट का असर
दिल्ली का बम ब्लास्ट ऐसे मौके पर हुआ है जब लोग अगले महीने घूमने की तैयारी करने वाले थे. जाहिर सी बात है कि अभी से लोगों ने रेलगाड़ी में बुकिंग करना शुरू कर दिया था. लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से पर्यटक पशो पेश में पड़ गए हैं और इस ब्लास्ट का असर पर्यटन उद्योग पर देखने को मिलेगा.
- दिल्ली बम ब्लास्ट का असर, इंदौर में ड्रोन से भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी, बॉम्ब स्कॉड तैनात
- दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर मध्य प्रदेश, भोपाल-उज्जैन से लेकर चप्पे-चप्पे पर जवानों की नजर
मैहर में वाहन चेकिंग अभियान
दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद मां शारदा धाम, मैहर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है. पूरे मंदिर परिसर की चेकिंग की गई है. सीएसपी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है. श्रद्धालुओं के वाहन, बैग और पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस टीम ने मंदिर मार्ग, पार्किंग एरिया, सीढ़ियों और बाजार क्षेत्र में भी लगातार गश्त की और लगातार चेकिंग जारी है.
मां शारदा मंदिर परिसर में अतिरिक्त बल तैनात
सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि "मंदिर क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है और रात्रि गश्त को और सख्त किया गया है." उन्होंने श्रद्धालुओं, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत डायल 112 या थाना मैहर को दें.