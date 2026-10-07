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चेहरे के निराले हाव भाव, जबलपुर की मूर्तियों में ऐसा जादू, जिसे ढूंढने यूपी-महाराष्ट्र से आते हैं लोग

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में करीब डेढ़ सौ साल से दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है. शहर में सबसे पहले दुर्गा उत्सव की शुरुआत बंगाली क्लब से हुई थी. बंगाल से आए बंगाली समाज के लोगों ने यहां दुर्गा प्रतिमा स्थापित की थी. उस समय प्रतिमा बंगाल से ही लाई जाती थी. हालांकि बंगाली समाज के दुर्गा उत्सव में आम लोगों को शामिल नहीं किया जाता था. इसके बाद लोगों ने अपने स्तर पर दुर्गा पंडाल और प्रतिमाएं बनाना शुरू किया. जबलपुर में शुरुआती प्रतिमाएं बुंदेलखंड की शैली में बनाई जाती थीं.

जबलपुर के मशहूर मूर्तिकार कुंदन प्रजापति ने सबसे पहले बड़ी प्रतिमाएं बनाना शुरू किया था. अब उनके बेटे नंदकिशोर प्रजापति भी इसी कला को आगे बढ़ा रहे हैं. नंदकिशोर प्रजापति के मुताबिक, ''जबलपुर में मिट्टी से प्रतिमाएं बनाने वाले कलाकारों का एक संगठन है, जिसमें करीब 150 कलाकार रजिस्टर्ड हैं. इसके अलावा करीब 100 अन्य कलाकार भी मिट्टी से प्रतिमाएं बनाते हैं. शहर में हर साल हजारों प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं.''

समय के साथ जबलपुर में दुर्गा उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा और प्रतिमाओं की मांग बढ़ी. उस दौर में नागपुर से आए कलाकारों ने यहां प्रतिमाएं बनाईं. इसी दौरान जबलपुर में बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग रहते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे. बाहर से आए कलाकारों को मिट्टी से प्रतिमाएं बनाते देखकर प्रजापति समाज के लोगों ने भी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया. शुरुआत में यहां छोटी प्रतिमाएं बनाई जाती थीं, लेकिन धीरे-धीरे यह कला विकसित होती गई. आज जबलपुर में बड़ी दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और शहर की मूर्तिकला की अपनी अलग शैली विकसित हो चुकी है.

नंदकिशोर बताते हैं कि, ''हर मूर्तिकार की अपनी कला होती है, जो उसकी बनाई प्रतिमा में दिखाई देती है. जबलपुर में बनी माता दुर्गा की प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के बांदा, बनारस और झांसी के साथ ही मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भेजी जाती है. महाराष्ट्र के कुछ लोग भी जबलपुर से प्रतिमाएं लेकर जाते हैं.'' उनका कहना है कि, ''जबलपुर में बनी प्रतिमाएं खूबसूरत और कलात्मक होती हैं. वे पूरे साल में केवल 30 प्रतिमाएं बनाते हैं और प्रतिमाओं को बनाने का सिलसिला जनवरी से ही शुरू हो जाता है.''

मूर्ति को अंतिम रूप देते कलाकार (ETV Bharat)

400 किलोमीटर दूर बांदा से हर साल आते हैं खरीदार

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आए विवेक बताते हैं कि, ''जबलपुर से बांदा करीब 400 किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद वे हर साल जबलपुर से ही प्रतिमा खरीदकर ले जाते हैं. मिट्टी की प्रतिमा को जबलपुर से बांदा तक ले जाना मुश्किल होता है और रास्ते में प्रतिमा के टूटने का डर भी रहता है, लेकिन जबलपुर की प्रतिमाओं की बात अलग है. यही वजह है कि वे यहां से प्रतिमा लेकर जाते हैं.''

यूपी-महाराष्ट्र तक जाती हैं प्रतिमाएं (ETV Bharat)

झांसी से आए महेंद्र सोनी बताते हैं कि, ''उनका मंडल वर्ष 2000 से प्रतिमाएं स्थापित करता आ रहा है. उनसे पहले भी मंडल के दूसरे सदस्य जबलपुर से ही प्रतिमा खरीदकर ले जाते थे. झांसी में उनके मंडल की प्रतिमा की चर्चा होती है. उनका मानना है कि जबलपुर की प्रतिमाओं के भाव बेहद सुंदर होते हैं.''

मूर्तियों के चेहरे पर दिखते हैं हाव भाव (ETV Bharat)

मूर्तियों के हाव भाव के दीवाने लोग

खरीदार आकाश अग्रवाल बताते हैं कि, ''झांसी के आसपास भी प्रतिमाएं बनती हैं, लेकिन वहां बनने वाली ज्यादातर प्रतिमाएं बंगाली तौर-तरीके की होती हैं और लगभग सभी प्रतिमाएं एक जैसी नजर आती हैं. इसके विपरीत जबलपुर की मूर्तिकला सबसे अलग है. इसलिए वे जबलपुर से प्रतिमा लेकर जाते हैं. उनकी प्रतिमा रेल के माध्यम से जबलपुर से झांसी पहुंचती है और अब तक एक बार भी प्रतिमा में डैमेज नहीं हुआ है.''

जबलपुर में बंगाल से शुरू हुआ दुर्गा उत्सव का सफर (ETV Bharat)

ढाई सौ से ज्यादा मूर्तिकार, लेकिन नहीं है अपना बाजार

जबलपुर में ढाई सौ से ज्यादा मूर्तिकार मूर्ति कला से जुड़े हैं, लेकिन इनका अपना कोई बाजार नहीं है. ज्यादातर कलाकार अपने घरों के भीतर ही प्रतिमाएं बनाते हैं. जगह कम होने के कारण बड़ी संख्या में प्रतिमाओं को पास-पास रखना पड़ता है. मूर्तिकार लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह दूसरे उद्योगों को सरकार संरक्षण देती है, उसी तरह मूर्तिकारों के लिए भी प्रतिमा निर्माण का एक स्थान उपलब्ध कराया जाए. ऐसा स्थान जहां कलाकार पर्याप्त जगह में प्रतिमाएं बना सकें और तैयार प्रतिमाओं को आसानी से दूसरे शहरों तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके.