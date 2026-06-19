बच्चे कितने हों, लिवइन में कैसे रहें? जबलपुर में UCC कमेटी से दागे अजीबोगरीब सवाल
जबलपुर में समान नागरिक संहिता कानून पर लोगों से विचार-विमर्श. विरोध और समर्थन के बीच लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 2:57 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद जारी है. यह पहला मौका है जब राज्य सरकार किसी कानून को लागू करने के पहले जनता से राय ले रही है. जबलपुर के कल्चरल स्ट्रीट में सभागार में कार्यक्रम रखा गया. कार्यक्रम में जबलपुर के महापौर, सांसद, विधायक, पत्रकार, एडवोकेट और कई धार्मिक नेता पहुंचे. सभी ने कमेटी के सामने अपने विचार रखे.
आदिवासी समाज को भी ध्यान में रखें
कमेटी के सदस्य डॉ. गोपाल शर्मा ने बताया "यह पहला मौका है कि राज्य में लागू होने वाले किसी कानून में जनता से राय मांगी जा रही है. लोगों से ऑफलाइन राय मांगी जा रही है, साथ ही बहुत से लोग ऑनलाइन भी इस मसले पर अपनी राय रख रहे हैं." कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा "मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग गांव में रहते हैं. गांव में आदिवासी समाज भी है. जब समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है तो आदिवासियों से भी राय लेनी चाहिए. ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग भी इस कानून के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, इसे भी शामिल किया जाना चाहिए."
कितने बच्चे हों, ये भी तय कर देना चाहिए
संजय यादव का कहना है "सरकार को यह भी तय कर देना चाहिए कि परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, क्योंकि आरएसएस कहती है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो. मुस्लिम भी ज्यादा बच्चों की वकालत करते हैं. कुछ धर्मगुरु भी ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. दूसरी तरफ सरकार ने लंबे समय तक दो बच्चों की पॉलिसी पर काम किया तो जब समान नागरिक संहिता कानून पर चर्चा हो रही है तो इस पर भी चर्चा हो जाए कि आखिर एक अच्छा परिवार कैसा होता है."
मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी सलाह लें
स्कॉलर इकबाल नकबी ने समान नागरिक संहिता कानून का विरोध किया. उनका कहना है "मुस्लिम धर्म में महिलाओं के लिए जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में पहले ही ठीक व्यवस्था है. उस व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाना चाहिए. कानून बनाने से पहले मुस्लिम धर्म के जानकारों से भी बातचीत की जानी चाहिए." धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी में कानून की शिक्षा देने वाले डॉ.अनिमेष झा का कहना है "भारत में धर्म आधारित कानून लाने की शुरुआत जिन्ना नहीं की थी. अब व्यवस्था बदल चुकी है. इसलिए हमें एक कानून के साथ पूरी जनता को रहना चाहिए. दुनिया के कई देशों में जहां मुसलमान क्रिश्चियन धर्म के लोगों के साथ रह रहे हैं, वहां समान नागरिक संहिता लागू है और मुसलमान खुशी-खुशी रह रहे हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं."
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लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का तर्क
बरगी विधायक नीरज सिंह का कहना है "लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं और उनसे होने वाले बच्चों के अधिकार भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए. इस बात पर भी चर्चा हुई कि शादी की उम्र लड़के और लड़की दोनों की ही बढ़ाई जानी चाहिए. लड़कियों की उम्र 21 वर्ष करने का प्रस्ताव भी रखा गया."
पत्रकार जयंत वर्मा ने समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के पहले सतर्कता बरतने की बात कही. अभी भी भारत में ऐसा आदिवासी समाज है, जो बहुत संवेदनशील है और वहां शहर के बने कानून उनकी व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए उन इलाकों में यह कानून कैसे काम करेगा, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए.