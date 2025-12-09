काला दूल्हा गोरी दुल्हन देख लोगों को लगा शॉक, इंटरनेट पर ट्रेंड हो रहे कपल
अपने रंग की वजह से ट्रोल हुए जबलपुर के कपल, ट्रोलिंग पर दूल्हा-दुल्हन ने दी प्रतिक्रिया, हमने ट्रोलिंग का जमकर मजा लिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
December 9, 2025
जबलपुर: मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक कपल की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है. उनकी चर्चा में होने की वजह लड़के का काला रंग है. लोगों ने लड़के के काले रंग को लेकर अजीबोगरीब कमेंट किए हैं. लड़का और लड़की दोनों ही प्राइवेट जॉब में हैं और इन दोनों ने अपने ऊपर उठे हर सवाल का बखूबी जवाब दिया. इन दोनों का कहना है कि "इस ट्रोलिंग ने हमें और मजबूत बना दिया. हम इससे आहत नहीं हुए, बल्कि हमने इसका मजा लिया".
10 साल रिलेशनशिप के बाद कपल ने की शादी
जबलपुर के ऋषभ राजपूत ग्वारीघाट के पास एक कॉलोनी में रहते हैं. आज से लगभग 10 साल पहले कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सोनाली से हुई थी. सोनाली चौकसे डिंडोरी के पास एक गांव की रहने वाली थीं. ऋषभ राजपूत ने सोनाली को प्रपोज किया था. सोनाली ने 15 दिन तक सोचने के बाद ऋषभ से दोस्ती की शुरुआत की थी. दोनों एक दूसरे से मिलते रहे इनकी दोस्ती 10 साल पुरानी है. इस दौरान इन दोनों ने ही अपनी हायर स्टडीज पूरी की और आज दोनों ही निजी कंपनियों में अच्छी नौकरियों पर हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कपल
ऋषभ और सोनाली की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था. हालांकि, दोनों एक ही जाति के नहीं है. उसके बावजूद परिवार के लोगों ने जाति बंधन को न मानते हुए दोनों की शादी के लिए हामी भरी और बीते दिनों इन दोनों की शादी हो गई. ऋषभ राजपूत का कहना है, "शादी के दौरान एक छोटा सा वीडियो परिवार के एक सदस्य ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. हमारी ट्रोलिंग शुरू हो गई."
लोगों ने किए अजीबोगरीब कमेंट
ऋषभ राजपूत डार्क कांप्लेक्स में हैं. वहीं सोनाली चौकसे का रंग साफ है, तो जैसे ही इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर आया. तो लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट लिखना शुरू कर दिया. इसमें कोई उसे गोल्ड डिगर बता रहा था, तो किसी ने लिखा की ऋषभ राजपूत की सरकारी नौकरी है. इसलिए सोनाली ने उससे शादी कर ली कोई ऋषभ को पॉलिटिशियन बता रहा था, तो किसी ने लिखा कि उसके बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं और वह बहुत बड़ा आदमी.
काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे कपल
ऋषभ का कहना है कि "ऐसा कुछ नहीं है. मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार का सदस्य हूं, मेरे परिवार के सदस्य रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं. मैं खुद अपनी दम पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक नौकरी हासिल की." कुछ ऐसा ही सोनाली का जवाब भी है, "हम दोनों के रिश्ते में ऋषभ के फाइनेंशियल पोजिशन का कोई सवाल ही नहीं है. हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद हमने शादी का फैसला लिया है."
ट्रोलिंग से माता-पिता हुए परेशान
ऋषभ का कहना है, "शुरुआती ट्रोलिंग हमें परेशान नहीं कर रही थी. बल्कि हम इसका मजा ले रहे थे, लेकिन जब लोगों ने हमारे परिवार के लोगों को लेकर कमेंट किया तब हमें जरूर परेशानी हुई. सबसे ज्यादा परेशानी हमारे माता-पिता के जानने वाले लोगों की वजह से हुई. जब लोगों ने हमारे पेरेंट्स को फोन करके सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी जानकारी दी."
आज भी लोग करते हैं काले-गोरे की चर्चा
हेल्दी रिलेशनशिप में कांप्लेक्स मैटर नहीं करता है. बल्कि 2 लोग आपस में एक दूसरे को कितना समझते हैं. एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं यह बात मायने रखती है. ऋषभ राजपूत ने बताया कि "आज हम जिस जमाने में हैं. वहां लोग काले गोरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यह उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक था. कुछ यही कहना सोनाली का भी है.
'लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा'
ऋषभ राजपूत ने बताया, "लोगों ने तो हमारे भगवान को तक नहीं छोड़ा था. उनके बारे में भी अजीबोगरीब बातें कही गई थीं. इसलिए हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी के पर्सनल मैटर में बेवजह की कमेंट करने की पहले यह सोचना चाहिए कि कहीं इससे उसकी जिंदगी तो प्रभावित नहीं हो रही है."
'स्किन कलर को लेकर संकुचित है सोच'
हालांकि, इन दोनों का कहना है, "अच्छी बात यह है कि इस बात पर लोगों ने चर्चा की और समाज में आज भी कलर को लेकर सोच संकुचित है. उसका टूटना जरूरी है. क्योंकि कई बार काले रंग का होना अभिशाप बन जाता है और उसकी वजह से कई लड़के और लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है. समाज अभी भी लोगों को रंग के आधार पर देखता है, जबकि रंग काबिलियत का हिस्सा नहीं है. ईश्वर ने जिसे जैसा रंग दिया है, उसे बदला नहीं जा सकता है.