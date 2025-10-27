ETV Bharat / state

जबलपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान हादसा, सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 भाईयों की मौत

क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ हादसा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्रिमूर्ति नगर क्षेत्र में बने सार्वजनिक चिकित्सा केंद्र के समीप रहने वाले बच्चे किक्रेट खेल रहे थे. इस दौरान गेंद सार्वजनिक चिकित्सा केंद्र के अंदर चली गयी थी. विनायक विश्वकर्मा (12वर्ष ) बाउंड्री वॉल कूदकर गेंद लेने केंद्र के अंदर गया. उसके वापस नहीं लौटने पर उसके छोटा भाई कान्हा विश्वकर्मा (10 वर्ष) भी बाउंड्री बॉल कूदकर अंदर गया. दोनों के वापस नहीं लौटने पर अन्य बच्चे अपने घर लौट गये थे.

जबलपुर: त्रिमूर्ति नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. जहां क्रिकेर खेलते दो मासूम बच्चे सेप्टिक टैंक के गहरे गड्ढे में गिर गए, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई. जिसके बाद पुरे इलाके में मातम पसर गया. प्रशासन द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए बच्चों के शवों कों टैंक से निकाला गया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

सेप्टिक टैंक के गड्ढे के पास मिली बच्चों की चप्पलें

शाम पांच बजे तक दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजन ने उसकी तलाश प्रारंभ की. साथ खेल रहे बच्चों ने बताया कि दोनों केंद्र के अंदर गये थे और वापस नहीं लौटे. परिजन बच्चों की तलाश करने केंद्र के पास पहुंचे खोजबीन के दौरान बच्चों की चप्पलें एक अधूरे सेप्टिक टैंक के गड्ढे के पास पड़ी मिलीं. जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया.

झाडियों से ढका था सेप्टिक टैंक

पुलिस ने फायर बिग्रेड तथा एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से सेप्टिक टैंक खाली करवाने के बाद शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. सेप्टिक टैंक झाडियों से ढका हुआ था और उसका ढक्कन खुला था. संभवता झाड़ियों के कारण बच्चों को खुला हुआ ढक्कन दिखाई नहीं दिया और हादसे का शिकार हो गये. पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया है.

लोगों का आरोप-कई दिनों से अधूरा पड़ा है सेप्टिक टैंक

जैसे ही बच्चों के शव घर पहुंचे, परिवार में कोहराम मच गया, माता और पिता बेसुध हो गये. मोहल्ले के लोग भी इस हादसे से स्तब्ध हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सेप्टिक टैंक कई दिनों से अधूरा पड़ा था और उसके आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और नगर निगम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकान्त शर्मा का कहना है, ''थाना प्रभारी गोहलपुर को दो बच्चे के सेप्टिक टैंक में गिरने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस उस स्थान पर पहुंची, लेकिन तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मामले में जांच की जाएगा और किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''