ETV Bharat / state

जनजातीय गौरव दिवस पर क्रांति गौड़ का सम्मान, मोहन सरकार ने दिए 1 करोड़ रुपए का चेक

जनजातीय गौरव दिवस पर क्रांति गौड़ को मिला सम्मान ( ETV Bharat )

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है, इस टीम की एक सदस्य क्रांति गौड़ भी थीं. बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जबलपुर के गैरिसन मैदान में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांति को 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक दिया है. क्रांति का कहना है कि "आज भी लड़कियों को केवल घरों के कामकाज तक सीमित रखा जाता है. लोगों का मानना है की लड़कियों को खाना बनाने तक का काम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. यदि लड़कियों को मौका मिले तो वह भी वर्ल्ड कप जीत सकती हैं."

जबलपुर: बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में सबसे बड़ा सम्मान क्रांति गौड़ को मिला. उन्हें इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई. क्रांति ने बताया कि "बुंदेलखंड में अब लड़कियां क्रिकेट सीखने लगी हैं. जिस अकादमी में मैं ट्रेनिंग लेती थी, वहां अब 20 नई लड़कियों ने ज्वाइन किया है, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा. शायद ये मुझे देखकर या इंडिया वर्ल्ड कप जीती उसे देखकर लड़कियां आगे आ रही हैं."

मोहन सरकार ने दिए 1 करोड़ रूपए का चेक (ETV Bharat)

'परिवार समर्थन नहीं करता तो क्रिकेटर नहीं बन पाती'

इस मौके पर क्रांति ने बताया कि उसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचाना सरल नहीं था. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह क्रिकेट खेल सके, लेकिन उसके बावजूद उसके परिवार ने उसका समर्थन किया और उसे अकादमी में दाखिल किया. उन्होंने कहा, "यदि परिवार समर्थन नहीं करता तो मैं क्रिकेटर नहीं बन पाती."

जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन (ETV Bharat)

परिवार को भी मिला सम्मान

क्रांति का कहना है कि "इस कार्यक्रम में वह अपने माता-पिता के साथ पहुंची हैं. खुद पर उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उसकी वजह से उसके परिवार को भी सम्मान मिला." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि आदिवासी समाज अब इतना जागरूक हो गया है कि उनकी एक बेटी ने भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है, जिसने विश्व कप जीता.

मोहन सरकार ने दिए 1 करोड़ रूपए का चेक (ETV Bharat)

क्रांति गौड़ की क्रिकेट में उपलब्धियां

क्रांति मध्य प्रदेश की अकेली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, जो उस टीम में शामिल थीं, जिसने वर्ल्ड कप 2025 जीता. पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में क्रांति ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए. जिसमें उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. इस पूरे टूर्नामेंट में क्रांति ने कुल 9 विकेट लिए. क्रांति की एक विशेष उपलब्धि यह भी है कि उसने मई 2025 में ओडीआई (ODI) में पदार्पण किया और बहुत ही कम समय में भारतीय टीम की प्रमुख तेज गेंदबाज बन गईं.

घरेलू क्रिकेट में योगदान

क्रांति गौड वूमेन्स प्रीमियर लीग में हिस्सा ले चुकी हैं और उन्होंने मुंबई इंडियंस टीम में सपोर्ट स्टाफ में चुना गया था, जहां से उन्होंने बेहतर अनुभव हासिल किया.