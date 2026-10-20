मानसून के बाद पर्यटकों से गुलजार भेड़ाघाट, शुरू हुआ नौकायन, इन जगहों पर भी करें विजिट
जबलपुर का भेड़ाघाट फिर हुआ गुलजार, संगमरमर की चट्टानों के बीच ले सकते हैं प्रकृति का मजा, जानें और कहां-कहां करें विजिट. विश्वजीत राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 4:01 PM IST
जबलपुर: मानसून में चार महीने तक बंद रहने के बाद आखिरकार जबलपुर का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट एक बार फिर पर्यटकों के लिए गुलजार हो गया है. नर्मदा नदी का जलस्तर कम होने के बाद यहां नौकायन शुरू कर दिया गया है. पर्यटक नावों में सवार होकर संगमरमर की ऊंची-ऊंची चट्टानों के बीच से गुजरते हुए प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद ले रहे हैं. हालांकि, इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.
संगमरमर की चट्टानों के बीच नौकायन शुरू
मानसून के दौरान नर्मदा नदी में पानी का स्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण भेड़ाघाट में नौकायन बंद कर दिया जाता है. इस दौरान नदी और धुआंधार जलप्रपात के आसपास का क्षेत्र खतरनाक हो जाता है. मानसून समाप्त होने और जलस्तर घटने के बाद करीब 10 दिन पहले यहां नौका विहार फिर से शुरू कर दिया गया. फिलहाल भेड़ाघाट में लगभग 30 नावें पर्यटकों को सैर करा रही हैं. इसके अलावा कुछ मोटरबोट भी संचालित की जा रही हैं.
नर्मदा नदी के बीच से विश्व प्रसिद्ध व्हाइट मार्बल रॉक्स यानी संगमरमर की विशाल चट्टानों को निहारना पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव होता है. सूर्य की रोशनी में इन चट्टानों के बदलते रंग और उनके बीच से बहती नर्मदा की धारा इस जगह को खास बनाती है.
धुआंधार जलप्रपात का अद्भुत नजारा
भेड़ाघाट की पहचान धुआंधार जलप्रपात से भी है. यहां नर्मदा नदी का पानी तेज गति से चट्टानों के बीच से नीचे गिरता है. पानी की छोटी-छोटी बूंदें हवा में उड़कर धुंध जैसा वातावरण बना देती हैं. इसी कारण इस जलप्रपात का नाम धुआंधार पड़ा है. जलप्रपात से उठती धुंध और पानी की गर्जना प्रकृति के एक अनोखे रूप का एहसास कराती है. मानसून के बाद यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए यह नजारा प्रमुख आकर्षण बना हुआ है.
1 हजार साल पुराना 64 योगिनी मंदिर
भेड़ाघाट केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां स्थित 64 योगिनी मंदिर प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है. इसका निर्माण कलचुरी काल में कराया गया माना जाता है. गोलाकार शैली में बने इस मंदिर में अनेक प्राचीन प्रतिमाएं हैं. मंदिर की वास्तुकला और इसका ऐतिहासिक महत्व देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है. मंदिर की गोलाकार संरचना के कारण इसे स्थानीय स्तर पर 'गोलकी मठ' के नाम से भी जाना जाता है. यह क्षेत्र अपनी प्राचीन धार्मिक परंपराओं और तांत्रिक साधना से जुड़े इतिहास के लिए भी जाना जाता है.
रोपवे और ग्लास ब्रिज से नर्मदा का विहंगम दृश्य
भेड़ाघाट में पर्यटन को आकर्षक बनाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इसके जरिए पर्यटक नर्मदा के दूसरे किनारे और आसपास के प्राकृतिक नजारों को अलग नजरिए से देख सकते हैं. यहां बना ग्लास ब्रिज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. कांच के फर्श पर खड़े होकर नीचे बहती नर्मदा को देखना रोमांचक अनुभव देता है.
बरगी बांध और बैलेंसिंग रॉक का मजा
इसके साथ ही नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध भी है. जहां पर्यटक क्रूज और हाउस बोट का मजा उठा सकते हैं. वहीं बैलेंसिंग रॉक भी एक जगह हैं, जहां एक बड़ी चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान बिना किसी सहारे के संतुलित टिकी हुई है. यहां भी पर्यटक विजिट करने जा सकते हैं.
धुआंधार तक पहुंचने वाला पुल फिर बनेगा
भेड़ाघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष चतुर सिंह ने बताया कि "धुआंधार जलप्रपात तक पहुंचने के लिए बनाया जाने वाला अस्थायी पुल मानसून शुरू होने से पहले हटा दिया गया था. अब इसे दोबारा स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नौकायन भी शुरू हो गया है."
- मध्य प्रदेश खिंचे चले आएंगे टूरिस्ट, भेड़ाघाट और लम्हेटाघाट में बनेगा जियो पार्क और जियोलॉजिक म्यूजियम
- न्यू भेड़ाघाट का नजारा पहले से ज्यादा होगा खूबसूरत, ग्लास ब्रिज से चमचमाती मार्बल राक्स देखने रहें तैयार
विदेशी पर्यटक ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
ऑस्ट्रेलिया से भारत घूमने आईं गुरप्रीत ने भेड़ाघाट की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ की, लेकिन यहां सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता भी जताई. उन्होंने बताया कि "वह दुनिया के कई अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों पर जा चुकी हैं. ऐसे स्थानों पर खतरनाक क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए स्पष्ट साइन बोर्ड लगाए जाते हैं. इसके अलावा आपात स्थिति में पर्यटकों की मदद के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की व्यवस्था भी रहती है.
गुरप्रीत के मुताबिक, भेड़ाघाट बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, लेकिन यहां भी पर्यटकों को संभावित खतरों के बारे में जानकारी देने और संकट के समय तत्काल मदद उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए." भेड़ाघाट में पर्यटन गतिविधियां दोबारा शुरू होने के साथ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित पर्यटन अनुभव में बदलने के लिए सुरक्षा संकेतक, जोखिम वाले स्थानों पर निगरानी और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है.