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मानसून के बाद पर्यटकों से गुलजार भेड़ाघाट, शुरू हुआ नौकायन, इन जगहों पर भी करें विजिट

मानसून के बाद पर्यटकों से गुलजार भेड़ाघाट ( ETV Bharat )

जबलपुर: मानसून में चार महीने तक बंद रहने के बाद आखिरकार जबलपुर का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट एक बार फिर पर्यटकों के लिए गुलजार हो गया है. नर्मदा नदी का जलस्तर कम होने के बाद यहां नौकायन शुरू कर दिया गया है. पर्यटक नावों में सवार होकर संगमरमर की ऊंची-ऊंची चट्टानों के बीच से गुजरते हुए प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद ले रहे हैं. हालांकि, इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.

संगमरमर की चट्टानों के बीच नौकायन शुरू