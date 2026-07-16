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जबलपुर से रेगुलर हुई पुणे-बांद्रा ट्रेन, पर वेटिंग लिस्ट ने छुड़ाए पसीने, रोज चलाने की मांग

लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान हुए यात्री. जबलपुर से पुणे और बांद्रा के लिए चलने वाली वीकली ट्रेन को रोजाना चलाने की उठी मांग.

jabalpur to Pune train
जबलपुर से रेगुलर हुई पुणे-बांद्रा ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और पुणे के लिए दो रेगुलर ट्रेन शुरू की गई हैं. लेकिन जबलपुर के लोगों की मांग है कि इन रेलगाड़ियों को हफ्ते में एक दिन चलने की बजाए रोज चलना चाहिए. ताकि जबलपुर से मुंबई और पुणे यात्रा करने वाले लोगों के लिए सहूलियत हो सके. अभी भी इन रेलगाड़िया में लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और उनकी वेटिंग काफी लंबी है.

जबलपुर से पुणे की रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं
महाराष्ट्र के पुणे में आईटी कंपनियों में काम करने के लिए जबलपुर सहित पूरे महाकौशल से बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं. हर साल यह संख्या बढ़ती चली जा रही है लेकिन जबलपुर से पुणे की रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है. कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर से मुंबई के लिए रेलगाड़ियां का भी है. जबलपुर से मुंबई के कई कारोबारी संबंध है. इसके साथ ही लोग बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए भी मुंबई जाते हैं लेकिन यहां भी रेलगाड़िया बहुत कम हैं.

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जबलपुर से पुणे बांद्रा ट्रेन रोज चलाने की मांग (ETV Bharat)

मई में शुरु हई साप्ताहिक ट्रेन
बहुत दिनों से जबलपुर से पुणे के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी. जिसे मई के महीने में रेगुलर कर दिया गया है. यह रेलगाड़ी दोपहर में 1:50 से जबलपुर से निकलती है और दूसरे दिन सुबह 6:25 पर पुणे पहुंच जाती है. इस रेलगाड़ी का नंबर 20162 है. फिलहाल यह रेलगाड़ी जबलपुर से हर रविवार पुणे के लिए रवाना होती है. वापसी में यही रेलगाड़ी 20161 नंबर से चलती है और दोपहर 11:20 पर पुणे जंक्शन से निकलकर दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे जबलपुर पहुंच जाती है.

यात्रियों के अहम साबित हो रही जबलपुर बांद्रा ट्रेन
इसी तरह जबलपुर से बांद्रा टर्मिनस के लिए भी एक रेलगाड़ी चलाई गई है, जिनकी संख्या 20164 है. यह रेलगाड़ी जबलपुर से शाम 5:00 बजे रवाना होती है और जबलपुर से इटारसी होते हुए, उज्जैन सूरत वापी होते हुए दूसरे दिन 2:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है. यह गाड़ी इसी रूट से वापस भी आती है. जबलपुर से मुंबई जाने वालों के लिए या फिर जबलपुर से उज्जैन वापी और सूरत जाने वालों के लिए यह रेलगाड़ी एक महत्वपूर्ण रेलगाड़ी साबित हो रही है.

jabalpur to Bandra train
मई में साप्ताहिक शुरु हुईं थी ट्रेनें (ETV Bharat)

ट्रेन को रोजाना चलाने की मांग
पश्चिम मध्य रेलवे के रेलवे परामर्श दात्री समिति के सदस्य सोनू बछवानी का कहना है कि, ''पहले ये दोनों रेलगाड़ियां, विशेष रेलगाड़ी के रूप में चलाई जा रही थी. लेकिन यात्रियों की लगातार मांग की वजह से अब इसे रेगुलर कर दिया गया है. लेकिन अभी भी हमारी रेलवे बोर्ड से मांग है कि इन रेलगाड़ियों को हफ्ते में एक दिन चलाने की बजाय रोज चलाना चाहिए. क्योंकि जबलपुर से पुणे और मुंबई जाने वाले लोगों के लिए अभी भी इन रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट लेनी पड़ रही है.''

जबलपुर से सबसे ज्यादा मांग पुणे, बेंगलुरु और मुंबई के लिए आती है. इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को कई महीने पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है. यदि जबलपुर से बेंगलुरु, पुणे और मुंबई के लिए रोज रेगुलर ट्रेन हो जाए तो यह समस्या बहुत हद तक मिट सकती है और लोगों को आने-जाने में होने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं.

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