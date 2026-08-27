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जबलपुर में 475 करोड़ से बनेगा युद्धक टैंक ओवरहालिंग प्लांट, रक्षा मंत्री ने किया भूमिपूजन

रक्षा मंत्री ने कहा "युद्ध में अब वही देश जीत सकता है जो लंबे समय तक युद्ध में टिका रहे. जो देश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लाई एडवांस तकनीक और इनोवेशन में आत्मनिर्भर हो गया है, वह लंबे समय तक युद्ध में टिक सकता है. भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है. अब हम रक्षा के मामले में फॉरेन सप्लाई पर बहुत निर्भर नहीं है बल्कि इनोवेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस सभी मामलों में हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है." रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "मध्य प्रदेश देश का एक डिफेंस हब बनने जा रहा है. जबलपुर में 475 करोड़ रुपए की लागत से T 72 औऱ T 90 टैंक के ओवरहालिंग करने के लिए वर्कशॉप का निर्माण किया जा रहा है. भारतीय सेना को हर साल 230 टैंक की ओवरहालिंग की जरूरत होती है. भारत में अभी तमिलनाडु के आबाडी में एक वर्कशॉप है, जिसमें 150 टैंक की ओवरहालिंग हो सकती थी लेकिन अभी भी 80 टैंक की ओवरहालिंग नहीं हो पा रही थी. जिसकी सुविधा जबलपुर में विकसित की जा रही है. क्योंकि 80 का गैप भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए चुनौती था."

जबलपुर: जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टी-72 टैंक ओवरहाल परियोजना का भूमि पूजन किया. यह वर्कशॉप 475 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है. रक्षा मंत्री का कहना है कि आज का दिन जबलपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. यह दिन जबलपुर के लिए मिल का पत्थर साबित होगा और जबलपुर भारत के रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाएगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए.

t72 टैंक भारतीय सेना की आयरन बॉल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा "t72 टैंक भारतीय सेना की आयरन बॉल है. आधुनिक युद्धों में ड्रोन साइबर अटैक जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ ही सप्लाई चेन रोककर भी युद्ध की नई रणनीति अपनाई जा रही है. इसके बाद भी सेना में टैंक के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता."

राजनाथ सिंह का कहना है कि आधुनिक युद्ध ड्रोन, मिसाइल, साइबर तकनीक, एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी सभी काम मिला-जिला ऑपरेशन होता है और जब तक यह पूरी नहीं होती तब तक किसी युद्ध में टिके रहना कठिन है. राजनाथ सिंह का कहना है कि उन्होंने सैनिकों से बात की है और सैनिक इस बात को मानते हैं कि जब तक उनके पास टैंक नहीं होता. तब तक वह खुद को मजबूत महसूस नहीं करते.

भारत धीरे-धीरे रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा

राजनाथ सिंह ने बताया "भारत धीरे-धीरे रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है. 2014 में भारत का डोमेस्टिक रक्षा उत्पादन 46 हजार करोड़ रुपये का था जो 2026 में बढ़कर एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 2014 में हम 1000 करोड़ का रक्षा उत्पादन एक्सपोर्ट करते थे जो अब बढ़कर 39 हजार करोड़ तक पहुंच गया है. और आने वाले समय में इसे 50 हजार करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है."

जबलपुर में बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा

राजनाथ सिंह ने बताया "इस सुविधा के विकसित हो जाने के बाद जबलपुर के एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इन बैंकों के मेंटेनेंस में स्थानीय उत्पाद भी लगाए जाते हैं. जिसकी वजह से आसपास के उद्योगों को भी फायदा मिलेगा. भारत का नौजवान तकनीक और मेहनत के मामले में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है. इस सुविधा के विकसित हो जाने के बाद जबलपुर में बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा."

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे. मोहन यादव ने कहा कि हमारी नीति उद्योगों के विकास की नीति रही है इसलिए हम लगातार नए निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं. जबलपुर को नए 12 t72 टैंक मिले हैं, जिनका मेंटेनेंस जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में होने जा रहा है. जबलपुर उसके पहले दो टैंक का मेंटेनेंस कर चुका है.