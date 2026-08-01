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एम्स की तर्ज पर बनेगी जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी, मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा. जबलपुर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, शहर में फर्नीचर क्‍लस्‍टर और सांदीपनि विद्यालय भी खुलेंगे.

Jabalpur Medical University AIIMS
मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 7:44 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 8:19 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने की घोषणा की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जबलपुर में एम्स अस्पताल खोला जाएगा. दतिया उपचुनाव को लेकर उनका कहना है कि 2 दिन में चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, हम आसानी से चुनाव जीत रहे हैं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जबलपुर में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में घोषणा की है कि जबलपुर में एम्स अस्पताल खोला जाएगा. मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)

जबलपुर के आसपास के जिलों को जोड़कर बनाई जाएगी मेट्रोपॉलिटन सिटी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भोपाल और इंदौर की तर्ज पर 1 साल के भीतर जबलपुर को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलेगा और जबलपुर के आसपास के जिलों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी. उन्होंने कहा मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया मॉडल पूरे देश में प्रशंसा पा रहा है. लोकनिर्माण विभाग में सड़कों के किनारे रेनवाटर हार्वेस्ट का सिस्टम बनाया गया है जिस देश के दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं.

Jabalpur Medical University AIIMS
मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)

मोहन यादव ने कहा, बीते दिनों हमने प्रदेश भर में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है और लगभग ढ़ाई लाख कर्मचारियों को प्रमोशन दिए हैं इसमें लगभग 25 हजार तो पुलिसकर्मी शामिल हैं. कहा, जबलपुर में छोटे व्यापारियों ने सरकारी योजनाओं में लोन लिया था और उन्हें इमानदारी से वापस किया है. अब इन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारी दूसरा बड़ा लोन ले सकते हैं.

जबलपुर में बनेगा एक नया फर्नीचर क्लस्टर

मोहन यादव ने जबलपुर के हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक सांदीपनि विद्यालय और खोलने की भी घोषणा की है. उनका कहना है कि जहां-जहां भी पांच बाई से ज्यादा जमीन है वहां विधायक और मंत्री सांदीपनि विद्यालय का प्रस्ताव भेज सकते हैं. हम हर विधानसभा में एक-एक सांदीपनि विद्यालय और खोलेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि जबलपुर में एक नया फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा क्योंकि जबलपुर के आसपास एक समृद्ध जंगल है. जहां बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी पैदा होती है. इसी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाएगा और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.

मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के जंगल पूरी दुनिया में मशहूर हैं. यहां लगातार जंगली जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है इसलिए कई बार जंगली जानवर घायल हो जाते हैं. उनके लिए रिहैबिलिटेशन और रेस्क्यू सेंटर जबलपुर में विकसित किया जा रहा है. मोहन यादव ने जबलपुर पहुंचकर वृक्षारोपण किया.

Last Updated : August 1, 2026 at 8:19 PM IST

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