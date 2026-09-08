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देश में सबसे स्वच्छ हवा लखनऊ की, टॉप 3 में इंदौर और जबलपुर ने बाजी मारी

मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उल्लेखनीय सफलता पाई. चुनौतियां अभी मौजूद हैं. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur Air Quality
देश में सबसे स्वच्छ हवा के मामले में जबलपुर तीसरे स्थान पर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 6:45 PM IST

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जबलपुर : स्वच्छ वायु के मामले में जबलपुर ने एक बार फिर देश में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है. केंद्र सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर को देश में तीसरा स्थान मिला है. इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की ओर से शहर को सम्मानित भी किया गया है. खास बात यह है कि पिछले वर्ष जबलपुर दूसरे स्थान पर था. इस बार लखनऊ ने वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है. इंदौर भी जबलपुर से आगे रहा और देश में दूसरे स्थान पर पाया.

वायु प्रदूषण कम करने के लगातार काम

जबलपुर की स्वच्छ वायु को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा "शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए लगातार कई स्तरों पर काम किया गया है. बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया. नगर निगम ने डीजल बसों को हटाकर सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है. कचरा परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है. नगर निगम की ओर से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए 40 नई गाड़ियों को रवाना किया गया."

जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू (ETV BHARAT)

जबलपुर ने हवा साफ करने ये कदम उठाए

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने कहा "स्वच्छ हवा का यह परिणाम किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है. नगर निगम ने शहर में कचरा जलाने पर रोक लगाने के साथ होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले कोयले पर भी प्रतिबंध लगाया. इसके अलावा ग्रीन जोन विकसित किए गए और अर्बन फॉरेस्ट तैयार करने की दिशा में भी काम किया गया."

Jabalpur Air Quality
जबलपुर में वायु प्रदूषण कम करने के लगातार काम (ETV BHARAT)

कैसे तय होती है हवा की गुणवत्ता?

वायु गुणवत्ता का आकलन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के माध्यम से किया जाता है. इसमें हवा में मौजूद प्रमुख प्रदूषकों की मात्रा को देखा जाता है. भारत में AQI के आकलन में मुख्य रूप से PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O₃), अमोनिया (NH₃) और सीसा (Pb) जैसे प्रदूषकों को शामिल किया जाता है. इन प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर अलग-अलग उप-सूचकांक तैयार होते हैं और सबसे खराब उप-सूचकांक का प्रभाव समग्र AQI पर पड़ सकता है.

जबलपुर नगर निगम के सामने आगे की चुनौती

स्वच्छ वायु के मामले में जबलपुर का तीसरे स्थान पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि शहर में परिवहन, कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र बढ़ाने और प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण के प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है. हालांकि पिछले वर्ष के दूसरे स्थान की तुलना में इस बार एक पायदान नीचे आने के बाद नगर निगम के सामने अब चुनौती अपनी स्थिति को और बेहतर करने की है.

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