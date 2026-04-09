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जबलपुर में पुलिस से बचने चोर गंदे तालाब में 5 घंटे तक छिपा रहा, अनोखे तरीके से लेता रहा सांस

जबलपुर में फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया शातिर चोर, पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा था, 5 घंटे कमल-नाल से लेता रहा सांस.

JABALPUR THIEF JUMPS POND
जबलपुर में फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया शातिर चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 11:02 AM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे सुरक्षा बल और एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर के बीच लुका-छिपी का गजब मामला देखने मिला. देश भर में सैकड़ों चोरियों को अंजाम दे चुका यह शातिर चोर पुलिस से बचने के लिए बुधवार को एक गहरे और गंदे तालाब में कूद गया और घंटों तक पुलिस और प्रशासन की नाक में दम कर दिया. इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर सांस लेने के लिए कमल की डंडी का सहारा लिया. आखिरकार गोताखोरों की मदद से उसे पकड़ लिया गया.

तालाब में कूदकर पुलिस को घंटों छकाया

घटना 6 अप्रेल सुबह लगभग 4 बजे की बताई जा रही है. सिहोरा स्टेशन पर खड़ी रीवा-इतवारी ट्रेन में आरोपी हरविंदर सिंह ने एक महिला यात्री का पर्स चोरी किया और सिहोरा स्टेशन में ही उतर कर भागने लगा. मौके पर तैनात जवानों ने तुरंत उसका पीछा किया. कुछ दूरी तक भागने के बाद बचने के लिए आरोपी रेलवे ट्रैक के पास स्थित एक तालाब में कूद गया. जब जवान वहां पहुंचे, तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया. शक होने पर इलाके की घेराबंदी करते हुए आरपीएफ की टीम ने लोकल पुलिस खितौला की मदद ली और गोताखोरों को बुलाया.

आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब ने दी जानकारी (ETV Bharat)

फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर

आरोपी ने तालाब के अंदर छिपे रहने के लिए कमल के फूल की खोखली डंडी का इस्तेमाल किया. उसी के जरिए वह पानी के अंदर रहते हुए सांस लेता रहा. तालाब में भारी गंदगी होने के कारण आरोपी पुलिस को दिखाई नहीं दिया. करीब 5 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने उसे तालाब से बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी का जुलूस निकाला गया.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

पुलिस पूछताछ में आरोपी लगातार अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता रहा. कभी खुद को पंजाब तो कभी हरियाणा का निवासी बताया. इससे आरपीएफ थाना प्रभारी को शक हुआ तो उन्होंने अखबारों की कटिंग से पहचान करने की कोशिश की, जिससे आरोपी की असली पहचान उजागर हुई.

THIEF JUMPS POND IN JABALPUR
आरोपी ने तालाब में कूदकर पुलिस को घंटों छकाया (ETV Bharat)

ट्रेनों में चोरी की वारदातों के लिए कुख्यात

आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हल्दौर थाना क्षेत्र निवासी हरविंदर सिंह के रूप में हुई है. उसके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 21 अपराधिक मामले दर्ज है. वह ट्रेनों में चोरी की वारदातों के लिए कुख्यात है. हरविंदर सिंह साल 2017 में बिजनौर के हल्दौर नगर निकाय से निर्दलीय पार्षद का चुनाव भी जीत चुका है. उसके पकड़े जाने की जानकारी लगते ही जीआरपी भोपाल, इटारसी, उज्जैन, इगतपुरी, विशाखापट्टनम और मुंबई-पुणे सहित कई थानों की पुलिस ने फोन कर जबलपुर से जानकारी ली.

यात्री की लाइसेंसी पिस्टल और कैश लेकर हुआ था फरार

आरोपी हरविंदर सिंह बार-बार सिम कार्ड बदलता था और हर तीन महीने में अपना रूट बदल लेता था, जिससे पुलिस की पकड़ से दूर रह सके. साल 2018 में आरोपी के पास से 70 लाख के हीरे-जवाहरात मिले थे. इसके अलावा उसने अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन से एक यात्री की लाइसेंसी पिस्टल और कैश भी चोरी किया था.

आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब ने बताया, "आरोपी दिल्ली से गोंडवाना एक्सप्रेस से जबलपुर आया था और जबलपुर से रीवा–इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा था, सुबह करीब 4 बजे उसने महिला का पर्स चुराया. इस दौरान महिला की नींद खुल गई और उसने शोर मचा दिया. आरोपी सिहोरा स्टेशन में उतर के भागने लगा तब ड्यूटी में तैनात एसआई अरविंद, आरक्षक विनय मौर्य और आशीष यादव की टीम ने लगातार पीछा कर इस शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की."

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