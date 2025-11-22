ETV Bharat / state

चोरी के आरोप में खंभे से बांध आरोपी को पीटा, जूते की माला पहनाकर बनाया वीडियो

जबलपुर में छोटी-छोटी चोरियों से लोग परेशान, चोरी के आरोप में एक व्यक्ति धराया, ग्रामीणों ने जूते की माला पहनाकर की उसकी पिटाई.

JABALPUR THEFT ACCUSED CAUGHT
सूने घर में ताला तोड़ते पकड़ाया आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 10:38 PM IST

जबलपुर: चरगवां में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को खंभे से बांधकर उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया है. इस दौरान व्यक्ति को जूते की माला भी पहनाई गई और इस पूरे घटना का वीडियो भी बनाया गया. आरोपी युवक एक सूने घर का ताला तोड़ते हुए पकड़ाया था. इस मामले की शिकायत लोगों ने थाने में नहीं की और उसके साथ मारपीट कर दी. पुलिस का कहना है कि यह मामला संज्ञान में आया है, जांच करने के बाद दोषियों को सजा दी जाएगी.

सूने घर में ताला तोड़ते पकड़ाया आरोपी

ग्रामीण इलाकों में लोग चोरों की वजह से बहुत परेशान है. ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग गरीब आर्थिक स्थिति के होते हैं. इनमें कई तो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं. जिनके पास बहुत कम पैसा होता है. ऐसे में यदि उनके घर पर चोरी हो जाए, तो उनकी स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है. इसलिए जब भी ऐसे इलाकों में चोर पकड़ा जाता है, तो उसके साथ मारपीट की संभावना बनी रहती है.

चोरी के आरोप में खंभे से बांध आरोपी को पीटा (ETV Bharat)

ऐसा ही कुछ जबलपुर के चरगवां में हुआ. जब एक सूने घर के में ताला तोड़ते एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया. इसके बाद युवक के साथ जमकर मारपीट की गई. उसे एक खंभे से बांध दिया गया और जूते की माला पहनाई गई. इसके बाद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया. वीडियो में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि इस युवक के साथ मारपीट भी की जा रही है.

वीडियो के आधार पर मामले की हो रही जांच

लोगों ने इसका वीडियो बनाया लेकिन इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी. जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस को घटना की जानकारी लगी. चारगावं थाने के सीएसपी अंजुल अयक मिश्रा ने बताया कि "उन्होंने अभी-अभी यह वीडियो देखा है और वीडियो के आधार पर इस बात की जांच की जाएगी कि गलती इसमें किसकी है. यदि आरोपी युवक ने गलती की है तो उसे सजा मिलेगी और यदि लोगों ने गलती की है, तो उन्हें सजा मिलेगी." उन्होंने बताया कि "इस पूरे घटना के बाद जिस घर में चोरी का प्रयास किया गया, उनकी ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है."

सामान्य तौर पर चर्चा में बड़ी चोरियां की होती है. पुलिस की कोशिश भी बड़े चोरों को पकड़ने में ज्यादा होती है, लेकिन आम आदमी छोटे चोरों से परेशान है. छोटी चोरियों में अक्सर लोग थाने तक भी नहीं पहुंचते और शिकायत भी नहीं करते. इसी का फायदा उठाकर चोर अक्सर छोटी-छोटी चोरी की घटना को अंजाम देते हैं. ऐसे में जब चोर जनता के पकड़ में आ जाता है, तो मारपीट जैसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं.

