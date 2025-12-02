ETV Bharat / state

कपड़ा फैक्ट्री में भयंकर आग, करोड़ों का माल जलकर खाक, नहीं पहुंच पा रहा फायर ब्रिगेड वाहन

जबलपुर में कपड़े गोदाम में लगी आग ( ETV Bharat )