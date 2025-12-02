कपड़ा फैक्ट्री में भयंकर आग, करोड़ों का माल जलकर खाक, नहीं पहुंच पा रहा फायर ब्रिगेड वाहन
जबलपुर में कपड़े के गोदाम में लगी आग, कॉलोनी के भीतर नहीं पहुंच पा रहा फायर ब्रिगेड वाहन, कई टन कपड़े जले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 3:36 PM IST
जबलपुर: मालवीय चौक के पास कपड़े के एक गोदाम और कारखाने में आग लग गई. इस घटना के दौरान गोदाम में कई टन कपड़ा मौजूद था. वहीं, आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, लेकिन गोदाम तक फायर फाइटिंग ट्रक्स पहुंच नहीं पा रहे हैं. क्योंकि गोदाम के दोनों तरफ इतनी जगह नहीं है कि यहां फायर फाइटिंग ट्रक खड़े हो सकें. कई परेशानियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है.
शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग
मंगलवार की सुबह जबलपुर के मालवीय चौक के पास सतना बिल्डिंग के ठीक पीछे एक कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग के गोदाम में आग लग गई. यह गोदाम लगभग 110 फीट लंबा है और इसमें 4 फ्लोर बने हुए हैं. गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है. इस गोदाम में बड़े पैमाने पर कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर किया जाता है. जिस समय आग की घटना घटी उस समय इस गोदाम में कई टन कपड़े रखे थे.
अवकाश पर थे सारे वर्कर्स
इस इमारत के ठीक बगल में रहने वाली संगीता ने बताया कि "इस गोदाम में हमेशा 40-50 लोग रहते थे, जो कपड़ा बनाने का काम करते थे. लेकिन मंगलवार होने की वजह से आज उनका अवकाश का दिन था और गोदाम खाली था. सुबह जैसे ही हमें आग की सूचना लगी, तुरंत हमने नगर निगम को सूचित कर दिया. मौके पर तुरंत नगर निगम का अग्निशमन दल पहुंच गया.
जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि "नगर निगम की अत्याधुनिक फायरफाइटर ट्रक, गोदाम की आग बुझाने में लगी हुई है. लेकिन गोदाम तक पहुंचाने के लिए इतने चौड़े रास्ते नहीं हैं कि बड़ी मशीन यहां तक पहुंच सके. फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आग पर काबू पा लें."
करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक
इस घटना से जबलपुर शहर के भीतर बने कारखानों पर सवाल खड़े हो गये हैं. जबलपुर शहर में रहवासी इलाकों में लोग छोटे-छोटे मकान के भीतर कपड़े के कारखाने चला रहे हैं. यह कारोबार जिन सकरी सड़क वाले इलाकों में चल रहे हैं, वहां आज की जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है. यह तो गनीमत है कि इस गोदाम में उस समय कोई नहीं था, नहीं तो धन हानि के साथ बड़ी जनहानि भी हो सकती थी.