जबलपुर में शिक्षकों को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, सामान्य स्कूलों में पढ़ सकेंगे श्रवण बाधित बच्चे
जबलपुर में सामान्य स्कूलों में श्रवण-बाधित बच्चों की पढ़ाई को आसान करने शिक्षकों को दी जा रही साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 4:25 PM IST
जबलपुर: हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे और लोग हैं, जो सुन नहीं पाते और इसी वजह से उन्हें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मुश्किल होती है. खासतौर पर सामान्य लोगों को साइन लैंग्वेज की जानकारी नहीं होने के कारण श्रवण बाधित लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दुकान, अस्पताल, रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक स्थानों पर संवाद नहीं हो पाने की स्थिति में कई बार वे अपनी समस्या तक ठीक से नहीं बता पाते.
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 2.67 लाख श्रवण बाधित लोग दर्ज किए गए थ. इसके बाद जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण मौजूदा संख्या का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. हालांकि, अनुमान के मुताबिक प्रदेश में श्रवण बाधित लोगों की संख्या 3.15 लाख से अधिक हो सकती है.
शिक्षकों को दी जा रही साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग
समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग इन एजुकेशन में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें बीएड और एमएड की पढ़ाई कर रहे शिक्षकों और अनुभवी शिक्षकों को साइन लैंग्वेज के बेसिक्स सिखाए गए.
समावेशी शिक्षा अभियान के संभागीय प्रभारी डॉ रामनरेश पटेल ने बताया, "श्रवण बाधित लोग हमारे समाज का ही हिस्सा हैं, लेकिन संवाद की समस्या के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. सामान्य लोगों को साइन लैंग्वेज की जानकारी हो तो ऐसे लोगों के साथ संवाद करना और उनकी मदद करना आसान हो सकता है."
डॉ. रामनरेश पटेल ने बताया, "शिक्षकों को साइन लैंग्वेज के सामान्य संकेत और संवाद के शिष्टाचार सिखाए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी सामान्य स्कूल में श्रवण बाधित बच्चा पढ़ता है तो शिक्षक और स्कूल स्टाफ कम से कम बुनियादी स्तर पर उससे संवाद कर सकें."
'हर बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाने पर जोर'
साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ रोहिणी ठाकुर ने कहा, "यह भाषा केवल श्रवण बाधित बच्चों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि सामान्य बच्चों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए. इससे भविष्य में यदि उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो सुन या बोल नहीं सकता, तो वे उसकी बात समझकर उसकी मदद कर सकेंगे."
उन्होंने बताया, "साइन लैंग्वेज कठिन भाषा नहीं है. नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति इसके सामान्य संकेत सीख सकता है. भारत सरकार की ओर से भी साइन लैंग्वेज सीखने के लिए वीडियो सामग्री उपलब्ध कराई गई है."
'सामान्य स्कूलों में पढ़ेंगे श्रवण बाधित बच्चे'
समावेशी शिक्षा से जुड़ी डॉ राजकुमारी दुबे के अनुसार, "सरकार की योजना है कि सामान्य स्कूलों में श्रवण बाधित बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाया जाए. इसके लिए स्कूलों में साइन लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले शिक्षकों की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है.
एमएड की पढ़ाई कर रहे प्रदीप कुमार तिवारी ने इसे शिक्षकों के लिए नई योग्यता विकसित करने वाला प्रयास बताया. उन्होंने कहा, "प्रशिक्षण से शिक्षक खुद साइन लैंग्वेज सीखने के साथ इसे आगे विद्यार्थियों तक भी पहुंचा सकेंगे."
प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे कई जिले के शिक्षक
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जबलपुर के अलावा सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी और आसपास के जिलों के कई शिक्षक शामिल हुए. प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को श्रवण बाधित बच्चों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई, ताकि वे स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए मार्गदर्शन दे सकें.
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श्रवण बाधित युवाओं के लिए सरकार की योजना केवल पेंशन या सहायता तक सीमित नहीं है. PM-DAKSH के जरिए कौशल प्रशिक्षण, NDFDC के जरिए स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण और RPwD Act के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे प्रावधान हैं. मध्य प्रदेश में श्रवण बाधित युवाओं के लिए ITI प्रशिक्षण और आवास सहायता की व्यवस्था भी है. साइन लैंग्वेज के शिक्षक बनने के लिए डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम भी भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है. मध्य प्रदेश में इसका केंद्र इंदौर में है.