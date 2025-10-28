ETV Bharat / state

धनबाद उधना एक्सप्रेस में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससूर ने 30 बार घोंपा चाकू

धनबाद उधना एक्सप्रेस में यात्री पर शख्स ने 30 बार चाकू से किया हमला, तलाक के केस की सुनवाई से वापस लौट रहा था युवक.

JABALPUR MURDER CASE
1 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: धनबाद उधना एक्सप्रेस में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया. एक शख्स ने चलती ट्रेन में यात्री पर 30 बार चाकू से हमला किया. इसके बाद वह ट्रेन से भागकर फरार हो गया. यात्री की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है. घटना में अब तक की जानकारी में यह सामने आया है कि हमला करने वाला आरोपी मृतक की पत्नी का मामा है. रेलवे जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है.

सतना कोर्ट में चल रहा था तलाक का केस

जानकारी में पता चला है कि मृतक का नाम शैलेंद्र हरडिया है और वह नर्मदापुरम के बनखेड़ी का रहने वाला है. शैलेंद्र सरकारी स्कूल में शिक्षक था. कुछ साल पहले उसकी शादी सतना में हुई थी. उनकी पत्नी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आरक्षक है. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी में विवाद होने लगे थे. इस वजह से इन दोनों का मामला सतना की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए चल रहा है.

ट्रेन में चाकूबाजी घटना पर पुलिस का बयान (ETV Bharat)

चलती ट्रेन में यात्री पर 30 बार चाकू से हमला

सोमवार को शैलेंद्र सतना में फैमिली कोर्ट से न्यायालय में पेशी करके लौट रहे थे. उन्होंने धनबाद उधना एक्सप्रेस पकड़ी थी. ट्रेन जब गोसलपुर के आसपास पहुंची, तो उनके पास एक शख्स आकर बैठा. जिसे वे शुरू में पहचान नहीं पा रहे थे. थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. इस शख्स ने शैलेंद्र पर चाकू से 30 बार हमला किया. हमला करने के बाद आरोपी हमलावर ने ट्रेन की चेन खींची, जैसे ही ट्रेन रुकी वह उतरकर भाग गया.

JABALPUR PASSENGER STABBED TRAIN
ट्रेन से मृतक को निकालती पुलिस (ETV Bharat)

आरोपी मृतक की पत्नी का मामा

ट्रेन गोसलपुर से चलकर जबलपुर पहुंची. यहां रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने घायल शैलेंद्र को ट्रेन से उतारा. घायल हालत में ही शैलेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि जिस युवक ने उस पर हमला किया उसका नाम गोविंद है. वह शैलेंद्र की पत्नी का मामा है. इस घटना में शैलेंद्र बुरी तरह घायल हो गया था. ट्रेन में मौजूद आरपीएफ के एक स्टाफ ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर इसकी खबर दी थी. जैसे ही ट्रेन रुकी तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

उसे जबलपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, शैलेंद्र की जान नहीं बच पाई. पुलिस ने शैलेंद्र के पास मौजूद मोबाइल के माध्यम से उनके परिजनों को सूचना दी है. मामले में जबलपुर जीआरपी की प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया कि "इस घटना की जांच की जा रही है. आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. यह घटनाक्रम जबलपुर के सिहोरा के पास बमीठा में हुई है. इसलिए इस मामले की जांच बमीठा पुलिस करेगी.

TAGGED:

JABALPUR PASSENGER STABBED TRAIN
DHANBAD UDHNA EXPRESS MURDER
JABALPUR YOUTH MURDERED IN TRAIN
JABALPUR TEACHER BRUTALLY STABBED
JABALPUR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद का कैसे करें उपयोग, घर में लगे पौधे भी बचा सकते हैं जान, देश भर के वैद्य कर रहे मंथन

मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों की खैर नहीं, उज्जैन में 5 लाख के साइलेंसर पर चला बुलडोजर

छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.