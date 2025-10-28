ETV Bharat / state

धनबाद उधना एक्सप्रेस में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससूर ने 30 बार घोंपा चाकू

जानकारी में पता चला है कि मृतक का नाम शैलेंद्र हरडिया है और वह नर्मदापुरम के बनखेड़ी का रहने वाला है. शैलेंद्र सरकारी स्कूल में शिक्षक था. कुछ साल पहले उसकी शादी सतना में हुई थी. उनकी पत्नी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आरक्षक है. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी में विवाद होने लगे थे. इस वजह से इन दोनों का मामला सतना की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए चल रहा है.

जबलपुर: धनबाद उधना एक्सप्रेस में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया. एक शख्स ने चलती ट्रेन में यात्री पर 30 बार चाकू से हमला किया. इसके बाद वह ट्रेन से भागकर फरार हो गया. यात्री की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है. घटना में अब तक की जानकारी में यह सामने आया है कि हमला करने वाला आरोपी मृतक की पत्नी का मामा है. रेलवे जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है.

सोमवार को शैलेंद्र सतना में फैमिली कोर्ट से न्यायालय में पेशी करके लौट रहे थे. उन्होंने धनबाद उधना एक्सप्रेस पकड़ी थी. ट्रेन जब गोसलपुर के आसपास पहुंची, तो उनके पास एक शख्स आकर बैठा. जिसे वे शुरू में पहचान नहीं पा रहे थे. थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. इस शख्स ने शैलेंद्र पर चाकू से 30 बार हमला किया. हमला करने के बाद आरोपी हमलावर ने ट्रेन की चेन खींची, जैसे ही ट्रेन रुकी वह उतरकर भाग गया.

ट्रेन से मृतक को निकालती पुलिस (ETV Bharat)

आरोपी मृतक की पत्नी का मामा

ट्रेन गोसलपुर से चलकर जबलपुर पहुंची. यहां रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने घायल शैलेंद्र को ट्रेन से उतारा. घायल हालत में ही शैलेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि जिस युवक ने उस पर हमला किया उसका नाम गोविंद है. वह शैलेंद्र की पत्नी का मामा है. इस घटना में शैलेंद्र बुरी तरह घायल हो गया था. ट्रेन में मौजूद आरपीएफ के एक स्टाफ ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर इसकी खबर दी थी. जैसे ही ट्रेन रुकी तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

उसे जबलपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, शैलेंद्र की जान नहीं बच पाई. पुलिस ने शैलेंद्र के पास मौजूद मोबाइल के माध्यम से उनके परिजनों को सूचना दी है. मामले में जबलपुर जीआरपी की प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया कि "इस घटना की जांच की जा रही है. आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. यह घटनाक्रम जबलपुर के सिहोरा के पास बमीठा में हुई है. इसलिए इस मामले की जांच बमीठा पुलिस करेगी.