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70 की उम्र में गजब स्टेमिना, घंटों साइकिल से चाय बेचते घनश्याम, अंदाज ऐसा हर कोई पहचानता

जबलपुर टी मैन ( ETV Bharat )

जबलपुर: उम्र के 70वें पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं जबलपुर के अधारताल में रहने वाले घनश्याम कोष्ठा हर सुबह नई ऊर्जा के साथ अपनी साइकिल लेकर बाजार निकल पड़ते हैं. सिर पर काउबॉय स्टाइल की टोपी, साइकिल के ऊपर खास डिजाइन की छतरी और सामने चाय की केतली रखने के लिए बना स्टैंड.

घनश्याम का यह अंदाज बाजार में उन्हें दूसरों से अलग पहचान देता है. उनकी साइकिल सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि उनके परिवार की रोजी-रोटी का जरिया भी है. घनश्याम रोजाना करीब 300 कप चाय बेचते हैं. एक कप चाय की कीमत 10 रुपए है. इस तरह वह अपने काम से परिवार का खर्च आराम से चला रहे हैं.