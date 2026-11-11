70 की उम्र में गजब स्टेमिना, घंटों साइकिल से चाय बेचते घनश्याम, अंदाज ऐसा हर कोई पहचानता
कोरोना में बंद हुई चाय की दुकान तो साइकिल को बनाया रोजगार का जरिया, चर्चा में जबलपुर के 70 साल के घनश्याम की चाय. इनकी चाय से हर कोई मिटाता थकान. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:29 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 1:34 PM IST
जबलपुर: उम्र के 70वें पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं जबलपुर के अधारताल में रहने वाले घनश्याम कोष्ठा हर सुबह नई ऊर्जा के साथ अपनी साइकिल लेकर बाजार निकल पड़ते हैं. सिर पर काउबॉय स्टाइल की टोपी, साइकिल के ऊपर खास डिजाइन की छतरी और सामने चाय की केतली रखने के लिए बना स्टैंड.
घनश्याम का यह अंदाज बाजार में उन्हें दूसरों से अलग पहचान देता है. उनकी साइकिल सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि उनके परिवार की रोजी-रोटी का जरिया भी है. घनश्याम रोजाना करीब 300 कप चाय बेचते हैं. एक कप चाय की कीमत 10 रुपए है. इस तरह वह अपने काम से परिवार का खर्च आराम से चला रहे हैं.
चाय केतली में भर बाजार में निकल पड़ते हैं 70 साल के घनश्याम
घनश्याम की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है. घर पर उनकी पत्नी चाय तैयार करती हैं. इसके बाद वह चाय को केतली में भरकर अपनी साइकिल के साथ निकल पड़ते हैं. अधारताल के बाजार और आसपास की दुकानों पर घूम-घूमकर चाय पहुंचाते हैं. उनके गले में हमेशा मोबाइल लटका रहता है. जैसे ही किसी ग्राहक का फोन आता है, वह पांच मिनट के भीतर चाय लेकर पहुंचने की कोशिश करते हैं. उनके पास सामान्य दूध वाली चाय के अलावा मसाला चाय भी उपलब्ध रहती है. इसकी खासियत यह है कि मसाले का मिश्रण वह घर पर ही तैयार करते हैं, जिसे ग्राहक काफी पसंद करते हैं.
35 साल पहले आए थे जबलपुर, कोरोना ने बदल दिया रोजगार का तरीका
घनश्याम बताते हैं कि "वह करीब 35 साल पहले जबलपुर आए थे. शुरुआत में उन्होंने चाय की दुकान पर काम किया. लंबे समय तक इसी काम से परिवार का गुजारा चलता रहा, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उनकी चाय की दुकान बंद हो गई. उस समय उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया. उन्होंने हार मानने के बजाय खुद ही चाय बेचने का फैसला किया और साइकिल को अपना नया ठिकाना बना लिया. धीरे-धीरे बाजार में उनकी पहचान बन गई और लोग उनकी चाय का इंतजार करने लगे."
साइकिल को बनाया स्टाइलिश, धूप से बचने के लिए लगवाई खास छतरी
घनश्याम ने अपने काम को कभी मजबूरी या बोझ नहीं समझा, बल्कि इसे शौक के साथ अपनाया. यही वजह है कि उन्होंने अपनी साइकिल को भी खास अंदाज दिया है. सामने के हिस्से में केतली रखने के लिए स्टैंड बनवाया है. धूप से बचने के लिए ऊपर चौकोर आकार की छतरी लगवाई है, जिस पर कपड़ा लगा हुआ है. सिर पर हमेशा काउबॉय स्टाइल की टोपी पहनते हैं. उनका कहना है कि 70 साल की उम्र में भी उन्हें थकान महसूस नहीं होती. वह आसानी से छह से सात घंटे तक साइकिल चला लेते हैं.
बेटे को भी बनाया आत्मनिर्भर, दूसरे बाजार में बेचता है चाय
घनश्याम बताते हैं कि "उन्होंने अपने बेटे को भी इसी काम से जोड़ दिया है. बेटा शहर के दूसरे बाजार में इसी तरह साइकिल पर चाय बेचता है और अपना रोजगार चला रहा है. घनश्याम का मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने का तरीका ही उसकी पहचान बनाता है. वह कहते हैं कि जब तक उनके हाथ-पैर चलते रहेंगे, वह घर बैठकर दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे."
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दुकानदारों के लिए चाय नहीं, रोजमर्रा की जरूरत बन गए घनश्याम
अधारताल बाजार में दुकान लगाने वाले राजकुमार गुप्ता बताते हैं कि "वह घर से चाय पीकर जरूर आते हैं, लेकिन जब तक घनश्याम की चाय नहीं पी लेते, उनका काम आगे नहीं बढ़ता. बाजार में आने वाले दूसरे ग्राहकों को भी वह घनश्याम की चाय पिलाते हैं. उनके मुताबिक घनश्याम की चाय के साथ उनका व्यवहार और काम करने का अंदाज भी लोगों को पसंद आता है."
70 साल की उम्र में घनश्याम कोष्ठा की यह मेहनत उन युवाओं के लिए भी एक संदेश है, जो रोजगार नहीं मिलने की वजह से निराश होकर घर बैठे हैं. घनश्याम मानते हैं कि बाजार में काम के अवसरों की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ पहल करने और अपने काम को सम्मान के साथ करने की है. उनका कहना है कि व्यवस्था को कोसने और सरकार से उम्मीद लगाए बैठने के बजाय इंसान को अपनी सूझबूझ से काम शुरू करना चाहिए.