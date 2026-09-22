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मध्य प्रदेश की टैक्सियों के पैनिक बटन से पैनिक, दबा तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स में लग सकते हैं 2 दिन

टैक्सियों में लगे पैनिक बटन बने शोपीस ( ETV BHARAT )

जबलपुर : दिल्ली के निर्भया कांड के बाद सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे. इसके बाद टैक्सी और बसों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था शुरू की गई. इसका मकसद था कि आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन दबाए और उसकी लोकेशन तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचे, ताकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मदद कर सके. लेकिन जबलपुर में इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस थाने के ठीक सामने भी रिस्पांस नहीं जब एक जागरूक महिला ने मालवीय चौक पर थाने के ठीक सामने टैक्सी में पैनिक बटन दबाकर व्यवस्था को परखने की कोशिश की तो उनका दावा है कि बटन दबाने के बाद करीब एक घंटे तक मौके पर इंतजार करने के बावजूद कोई मदद या रिस्पांस नहीं मिला. महिला का कहना है "अगर वास्तव में कोई महिला या यात्री किसी गंभीर खतरे में हो और पैनिक बटन दबाने के बाद भी मदद पहुंचने में इतना समय लग जाए तो उसकी जान भी जा सकती है." उनका सवाल है कि आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है? टैक्सी में पैनिक बटन शोपीस, दबने पर भी कोई रिस्पांस नहीं (ETV BHARAT) पैनिक बटन दबाने के दो दिन बाद मैसेज इसके बाद ईटीवी भारत संवाददाता ने टैक्सी संचालक संतोष की गाड़ी में बैठकर पैनिक बटन दबाकर परीक्षण किया. गाड़ी में पैनिक बटन लगा हुआ था और सिस्टम भी मौजूद था, लेकिन बटन दबाने के तत्काल बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला. टैक्सी संचालक संतोष का कहना है "वह कई बार सिस्टम को टेस्ट करने के लिए पैनिक बटन दबा चुके हैं." उनका दावा है "कई बार दो दिन बाद मैसेज या फोन आता है, जिसमें पूछा जाता है कि आपकी टैक्सी से पैनिक बटन क्यों दबाया था." संतोष का कहना है "जिस सिस्टम का उद्देश्य आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाना है, अगर उसका रिस्पांस ही समय पर नहीं मिलता तो इसका फायदा ड्राइवर और यात्री दोनों को नहीं मिल रहा है."