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मध्य प्रदेश की टैक्सियों के पैनिक बटन से पैनिक, दबा तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स में लग सकते हैं 2 दिन

जबलपुर में पैनिक बटन दबाया, एक घंटे नहीं मिली मदद. टैक्सी सुरक्षा सिस्टम रियालिटी टेस्ट में फेल. पैनिक बना पैनिक बटन. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

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टैक्सियों में लगे पैनिक बटन बने शोपीस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 1:14 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 1:21 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : दिल्ली के निर्भया कांड के बाद सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे. इसके बाद टैक्सी और बसों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था शुरू की गई. इसका मकसद था कि आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन दबाए और उसकी लोकेशन तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचे, ताकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मदद कर सके. लेकिन जबलपुर में इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस थाने के ठीक सामने भी रिस्पांस नहीं

जब एक जागरूक महिला ने मालवीय चौक पर थाने के ठीक सामने टैक्सी में पैनिक बटन दबाकर व्यवस्था को परखने की कोशिश की तो उनका दावा है कि बटन दबाने के बाद करीब एक घंटे तक मौके पर इंतजार करने के बावजूद कोई मदद या रिस्पांस नहीं मिला. महिला का कहना है "अगर वास्तव में कोई महिला या यात्री किसी गंभीर खतरे में हो और पैनिक बटन दबाने के बाद भी मदद पहुंचने में इतना समय लग जाए तो उसकी जान भी जा सकती है." उनका सवाल है कि आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है?

टैक्सी में पैनिक बटन शोपीस, दबने पर भी कोई रिस्पांस नहीं (ETV BHARAT)

पैनिक बटन दबाने के दो दिन बाद मैसेज

इसके बाद ईटीवी भारत संवाददाता ने टैक्सी संचालक संतोष की गाड़ी में बैठकर पैनिक बटन दबाकर परीक्षण किया. गाड़ी में पैनिक बटन लगा हुआ था और सिस्टम भी मौजूद था, लेकिन बटन दबाने के तत्काल बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला. टैक्सी संचालक संतोष का कहना है "वह कई बार सिस्टम को टेस्ट करने के लिए पैनिक बटन दबा चुके हैं."

उनका दावा है "कई बार दो दिन बाद मैसेज या फोन आता है, जिसमें पूछा जाता है कि आपकी टैक्सी से पैनिक बटन क्यों दबाया था." संतोष का कहना है "जिस सिस्टम का उद्देश्य आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाना है, अगर उसका रिस्पांस ही समय पर नहीं मिलता तो इसका फायदा ड्राइवर और यात्री दोनों को नहीं मिल रहा है."

पैनिक बटन नहीं तो परमिट और फिटनेस में परेशानी

टैक्सी का कारोबार करने वाले मनीष गुप्ता का कहना है "पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है. अगर वाहन में निर्धारित सिस्टम नहीं है तो परमिट और फिटनेस की प्रक्रिया में परेशानी आती है. पैनिक बटन और संबंधित सिस्टम लगवाने में करीब 12 हजार रुपये तक खर्च आता है. अलग-अलग निजी एजेंसियों के माध्यम से यह सिस्टम लगाया जा रहा है और इसे लगवाने की प्रक्रिया में करीब 15 दिन तक का समय लगता है. इस दौरान टैक्सी खड़ी रहने से वाहन मालिक को कमाई का नुकसान होता है."

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पैनिक बटन दबाने के दो दिन बाद मैसेज (ETV BHARAT)

टैक्सी संचालकों का कहना है " हर साल नवीनीकरण के लिए करीब 9 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. उन्हें हर महीने वाहन की किस्त जमा करनी होती है. ऐसे में 15 दिन तक वाहन खड़ा रहने और पैनिक बटन से जुड़े खर्च का सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ता है."

आरटीओ बोले- कानून में अनिवार्य है पैनिक बटन

जबलपुर की आरटीओ रिंकू शर्मा के मुताबिक "टैक्सी वाहनों में पैनिक बटन और संबंधित सुरक्षा व्यवस्था कानून के तहत अनिवार्य है. इसके बिना टैक्सी का परमिट जारी नहीं किया जा सकता. पैनिक बटन का कंट्रोल रूम भोपाल में है. पैनिक बटन दबने पर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से वाहन की लोकेशन पता चलने की व्यवस्था है और संबंधित स्थान पर पुलिस की मदद पहुंचाने का प्रावधान है. पैनिक बटन काम नहीं करने की कोई शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई है. यदि किसी वाहन मालिक या यात्री को इस तरह की समस्या है तो वह लिखित शिकायत कर सकता है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जाएगी."

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टैक्सी में पैनिक बटन अनिवार्य (ETV BHARAT)

बड़ा सवाल- पैनिक बटन से फायदा किसे है

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पैनिक बटन अनिवार्य है, उसके लिए वाहन मालिक से पैसा भी लिया जा रहा है, लेकिन आपात स्थिति में बटन दबाने पर समय पर मदद नहीं पहुंचती, तो इस व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है? पैनिक बटन का फायदा ना तो उन महिलाओं को मिला, जिनके लिए इसे लगाया गया था ना टैक्सी मालिक और ड्राइवर को मिला. इसका फायदा केवल उस कंपनी को है जो ₹12000 में इसे लगा रही है और हर साल मेंटेनेंस के नाम पर पैसा वसूल रही है.

Last Updated : September 22, 2026 at 1:21 PM IST

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