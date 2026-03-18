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स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ही तोड़ेंगे स्कूल की इमारत, शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब फरमान

जबलपुर में 141 स्कूल जर्जर हो गए हैं, यह रिपोर्ट पिछले साल पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयार कर कर दी थी. पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा था कि इन स्कूलों को तोड़ देना चाहिए और उनकी जगह पर दूसरी इमारत बनाई जानी चाहिए. इन खंडहर स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं है कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है.

जबलपुर : शिक्षा विभाग का एक आदेश इन दोनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है. दरअसल, जबलपुर के 141 स्कूल भवन जर्जर हैं, जिनकी बिल्डिंग गिराई जानी है. शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि स्कूल के शिक्षक ही इमारत को अपनी निगरानी में गिरवा दें. शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षक हैं, इंजीनियर नहीं और उन्हें इस काम का कोई अनुभव नहीं है.

जबलपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारी योगेश शर्मा ने बताया, '' कलेक्टर बैठक में चर्चा के लिए इसे लाया गया. इसमें बताया गया कि कटनी जिले में इसी तरह के एक पुराने स्कूल में क्लास चल रही थी और बिल्डिंग गिरने की वजह से एक बच्ची की जान चली गई थी. इसलिए ऐसी दुर्घटना जबलपुर में ना हो इसलिए इन इमारत को गिरा दिया जाना चाहिए.'' लेकिन इस बड़ी तादाद में स्कूल की इमारतो को कौन गिराएगा इसकी जिम्मेदारी किसे दी जाए इस पर चर्चा हुई. ज्यादातर स्कूल ग्रामीण इलाकों में है पंचायत पर यह काम करना तो चाहती हैं लेकिन वह इसके लिए फंड चाहती हैं. तो कलेक्टर ने सलाह दी कि यह संपत्ति स्कूल की है इसलिए स्कूल के शिक्षकों की निगरानी में इन्हें तोड़ा जाए और तोड़ने वालों के लिए 10 हजार रु तकी की राशि दी जाए. यदि तोड़ने में इससे ज्यादा खर्च होता है तो स्कूल को तोड़ने के बाद जो सामग्री बचेगी उसे बेचकर पैसा तोड़ने वालों को दिया जाए.

चर्चा का विषय बना स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश (Etv Bharat)

शिक्षकों ने जताई आपत्ति

जबलपुर सर्व शिक्षा अभियान के प्रभारी ने सभी जर्जर स्कूलों के शिक्षकों को यह पत्र लिखा तो शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई. जबलपुर में शिक्षक संघ के पदाधिकारी अतुल कहते हैं, '' शिक्षकों के पास पहले ही बहुत काम है. इन दिनों शिक्षक परीक्षा कॉपियां जांच रहे हैं, शिक्षकों पर मध्यान भोजन की जिम्मेदारी है. वहीं, चुनाव से जुड़े हुए काम भी शिक्षकों को सौंप जाते हैं. बीते दिनों एसआईआर के काम भी शिक्षकों को सौंप दिए गए थे. ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों को कब पढ़ाएं? और अब विभाग शिक्षकों को इंजीनियर बनने की तैयारी में है.''

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ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के पास अपने इंजीनियर नहीं हैं. बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारी योगेश शर्मा ने बताया, '' जबलपुर में शिक्षा विभाग के पास 12 इंजीनियर हैं. शिक्षा विभाग अपने कई स्कूलों का निर्माण भी खुद ही करवाता है. यदि विभाग चाहे तो इन्हीं इंजीनियरों की देखरेख में इन इमारत को गिराया जा सकता है और उनकी जगह पर नई इमारते बनाई जा सकती हैं.