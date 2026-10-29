बीमार न कर दे चमचमाती स्वीट्स, मिठाई पर लगी चांदी की परत असली या नकली? चुटकियों में करें पहचान
चांदी वर्क वाली मिठाई जितनी आकर्षक उतना खतरा. असली है तब भी ज्यादा खाने से साइड इफैक्ट, नकली है तो जानलेवा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:07 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 9:46 PM IST
जबलपुर : त्यौहारों के मौसम में मिठाई का अलग क्रेज होता है. इस दौरान बाजार में मिठाइयों की नई वैरायटी देखने को मिलती हैं. खासतौर पर महंगी मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए उन पर चमकदार चांदी का वर्क लगाया जाता है. देखने में सुंदर लगने वाली ये मिठाइयां लोगों को खूब आकर्षित करती हैं, लेकिन इनकी शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं.
मिठाई पर चांदी जैसे दिखने वाले दूसरी धातुओं के वर्क इस्तेमाल किए जाने की आशंका के बीच कई सवाल भी हैं. क्या मिठाइयों पर लगा चांदी वर्क असली है या नकली. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं है. इसके अधिक सेवन से बचना चाहिए.
मुगलकाल से चली आ रही चांदी वर्क की परंपरा
मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. माना जाता है कि मध्य काल में मुगल रसोइयों ने मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए चांदी की बेहद महीन परतों का इस्तेमाल शुरू किया था. चांदी के छोटे से टुकड़े को लगातार पीटकर पतली परत बनाई जाती है. उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पारंपरिक रूप से वर्क बनाने का काम होता रहा है. अब इस प्रक्रिया में मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है.
99.99 प्रतिशत शुद्ध चांदी से बनी वर्क ही खाने योग्य
जबलपुर के फूड सेफ्टी ऑफिसर अमित गुप्ता के मुताबिक "खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले चांदी के वर्क के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मानक निर्धारित किए हैं. वर्क में इस्तेमाल होने वाली चांदी 99.99 प्रतिशत शुद्ध होनी चाहिए. इसमें एल्युमिनियम, कैडमियम और निकल जैसी दूसरी धातुओं की मिलावट नहीं होनी चाहिए. चांदी का वर्क असली है या नकली, इसकी पुष्टि के लिए परीक्षण की जरूरत होती है."
चांदी के रेट ज्यादा होने से सवाल उठे
चांदी की कीमत में तेजी के कारण भी इसकी शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं. जब चांदी की कीमत लगभग ढाई लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच रही है, तो ऐसे में कम कीमत पर बिकने वाली चमकदार मिठाइयों में इस्तेमाल किए गए वर्क की गुणवत्ता की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है.
एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. परिमल स्वामी के मुताबिक "चांदी शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है. आयरन या विटामिन की कमी की तरह शरीर में चांदी की कमी होने की कोई सामान्य पोषण संबंधी स्थिति नहीं होती, जिसके लिए चांदी खाने की सलाह दी जाए. भारी धातुओं के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर कई अध्ययन उपलब्ध हैं. हालांकि, सामान्य खाद्य उपयोग में चांदी के सेवन से होने वाले प्रभावों पर पर्याप्त शोध की जरूरत है. चांदी वर्क लगी मिठाइयों का जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए."
चांदी खाने योग्य है या नहीं, शोध की जरूरत
भारत में मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन इसके स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों पर और वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की जरूरत है. आयुर्वेद में विशेष प्रक्रियाओं से तैयार चांदी की भस्म का उल्लेख मिलता है, लेकिन औषधीय उपयोग और सामान्य खाद्य पदार्थ के रूप में चांदी खाने को एक जैसा नहीं माना जा सकता. चांदी के खाने से क्या प्रभाव पड़ता है. इसके शरीर पर क्या असर होते हैं, इसकी जांच भारत में तो नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर रोक है.
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कैसे जांच करें चांदी की परत असली या नकली
- चांदी की परत का कुछ हिस्सा लेकर उंगली से रगड़ें. अगर रगड़ने पर ये गायब हो जाए तो चांदी असली है.
- अगर उंगली पर चिपक जाता है या धब्बे छोड़ देता है तो एल्युमिनियम या अन्य धातु की मिलावट है.
- चांदी के वर्क को हल्का सा गर्म करें या जलाकर देखें. असली चांदी का वर्क छोटी सी गेंद में बदल जाता है.
- जलाने पर अगर यह काला पड़ने लगे या जलकर भूरे-काले रंग की राख छोड़ दे, तो वह नकली या एल्युमिनियमयुक्त है.
- असली चांदी का वर्क बेहद बारीक, मुलायम और हल्का होता है. नकली वर्क थोड़ा मोटा, खुरदरा और कड़ा होता है.