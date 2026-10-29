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बीमार न कर दे चमचमाती स्वीट्स, मिठाई पर लगी चांदी की परत असली या नकली? चुटकियों में करें पहचान

चांदी वर्क वाली मिठाई जितनी आकर्षक उतना खतरा ( ETV BHARAT )

जबलपुर : त्यौहारों के मौसम में मिठाई का अलग क्रेज होता है. इस दौरान बाजार में मिठाइयों की नई वैरायटी देखने को मिलती हैं. खासतौर पर महंगी मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए उन पर चमकदार चांदी का वर्क लगाया जाता है. देखने में सुंदर लगने वाली ये मिठाइयां लोगों को खूब आकर्षित करती हैं, लेकिन इनकी शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं.

मिठाई पर चांदी जैसे दिखने वाले दूसरी धातुओं के वर्क इस्तेमाल किए जाने की आशंका के बीच कई सवाल भी हैं. क्या मिठाइयों पर लगा चांदी वर्क असली है या नकली. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं है. इसके अधिक सेवन से बचना चाहिए.