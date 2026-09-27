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जेन Z आंदोलन दबाने से राजनीति की नई पीढ़ी निकलेगी, अविमुक्तेश्वरानंद ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए ( ETV Bharat )

जबलपुर: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जेन Z के आंदोलन को लेकर सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जेन जी की बात को उनकी पीड़ा और मासूम पुकार के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंदोलन को दबाने या लंबा खींचने का प्रयास किया गया तो इससे नई राजनीतिक पीढ़ी तैयार हो सकती है.