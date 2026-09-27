जेन Z आंदोलन दबाने से राजनीति की नई पीढ़ी निकलेगी, अविमुक्तेश्वरानंद ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा जेन Z की जायज मांगें स्वीकार हो, मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए. रिपोर्ट विश्वजीत सिंह राजपूत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 6:43 PM IST
जबलपुर: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जेन Z के आंदोलन को लेकर सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जेन जी की बात को उनकी पीड़ा और मासूम पुकार के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंदोलन को दबाने या लंबा खींचने का प्रयास किया गया तो इससे नई राजनीतिक पीढ़ी तैयार हो सकती है.
जेन जी की मासूमियत ने मंत्री से इस्तीफा भी दिलावाया
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि "सरकार के बारे में यह दावा किया जाता था कि यह ऐसी सरकार है, जिसमें किसी से इस्तीफा नहीं लिया जाता. जेन जी की मासूमियत ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि इस्तीफा देना पड़ा. बड़े-बड़े राजनीतिक नेता जो नहीं करा पाए, वह जेन जी की सादगी और मासूमियत ने करा दिया."
जायज मांगों को तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए
उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को राजनीति का चाणक्य या बेहद चतुर समझते हैं, उन्हें शुद्ध हृदय वाले लोगों से टकराने से बचना चाहिए. शंकराचार्य ने जेन जी के प्रदर्शन की तुलना एक छोटे बच्चे के दर्द से करते हुए कहा कि जैसे बच्चे को कांटा चुभने पर वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए चिल्लाता है, उसी तरह जेन जी भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं. उनकी जायज मांगों को तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए.
शंकराचार्य ने छात्र राजनीति का भी उल्लेख किया
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को निलंबित किए जाने के कारण नई पीढ़ी राजनीति में आगे नहीं आ पा रही थी. यदि जेन जी के आंदोलन को ज्यादा समय तक चलने दिया गया तो इससे भविष्य के कई नेता तैयार हो सकते हैं.
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उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे युवा सामने आए, जिन्होंने बाद में केंद्र और राज्यों की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके मुताबिक जेन जी के आंदोलन से भी राजनीतिक नेताओं की नई खेप तैयार हो सकती है. यदि आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है.
चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया संचालित हो रही है, उससे लोकतंत्र की रक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके अधीनस्थ दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई मुद्दों पर असहमति सामने आती रही है.
मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर पहले से उठाए जा रहे सवालों को लेकर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है. शंकराचार्य ने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए.