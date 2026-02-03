ETV Bharat / state

पुणे हिट एंड रन मामले के आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अश्विनी के पिता का फूटा दर्द, जताई हैरानी

पुणे पोर्श कार कांड में तीन आरोपियों को जमानत, हिंड एंड रन में जबलपुर की अश्विनी व बिरसिंहपुर के युवक की हुई थी दर्दनाक मौत

PUNE PORSCHE CRASH CASE
पुणे पोर्श कार दुर्घटना में आरोपी को जमानत मिलने से मृतक के पिता निराशा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 10:58 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: पुणे में हुए पोर्श कार दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन आरोपियों को जमानत दे दी. मई 2024 में एक नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी, जिसमें जबलपुर की युवा महिला इंजीनियर अश्विनी कोष्टा और बिरसिंहपुर पाली निवासी अनीस अवधिया की मौत हो गई थी. इस मामले में सह आरोपियों की भी जमानत पर जबलपुर की अश्विनी कोष्टा के पिता ने निराशा जताई है.

पुणे में पोर्श कार दुर्घटना के आरोपियों को जमानत

यह मामला 19 मई 2024 को हुई दुर्घटना से संबंधित है, जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में शराब के नशे में पोर्श कार चला रहे 17 वर्षीय युवक ने एक मोटरसाइकिल पर सवार अश्विनी कोष्टा और अनीस अवधिया को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस मामले में तीन आरोपी 18 महीने से जेल में बंद थे. इस मामले में कुछ आरोपियों पर ब्लड सैंपल बदलने और नाबालिग आरोपी को बचाने का आरोप है, जिसमें वे भी सह आरोपी बनाए गए थे.

supreme court grants bail pune car accident accused
अश्विनी कोष्टा की पुणे कार दुर्घटना में मौत हो गई थी (ETV Bharat)

18 महीने बाद आरोपियों को जमानत

सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलने पर अश्विनी के पिता सुरेश कुमार कोष्टा ने कहा, " जिन आरोपियों को जमानत का लाभ मिला है, उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया था. उन्हें जमानत मिलना निराशाजनक है. देश में बीमारियों से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है. मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करना आवश्यक है. शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोग सड़क में एक्सीडेंट करेंगे. ऐसे मामले में किसी व्यक्ति की जान जाती है तो आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी स्वयं बताया है कि जब वह विदेश में जाते है तो भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है."

पुणे हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट से 3 आरोपियों को मिली जमानत (ETV Bharat)

न्यायमूर्ति ने चिंता व्यक्त की

हालांकि, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, " यह दुखद है कि माता-पिता कितने गैर-जिम्मेदार हैं, जो अपने नाबालिग बच्चों को तेज रफ्तार चलने वाली कारें चलाने को देते हैं. साथ ही उन्हें शराब और ड्रग्स जैसे पदार्थों के साथ जश्न मनाने देते हैं."

सुरेश कुमार कोष्टा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, " जमानत देने से पहले आरोपियों द्वारा किए गए अपराध को भी देखना चाहिए. साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर आरोपियों ने कानून के साथ छेड़छाड़ की थी. जमानत का लाभ मिलने से निश्चित तौर पर आरोपी बचाव का प्रयास करेंगे. खुद को बचाने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है. उनको जमानत मिलने से निराशा हुई है, लेकिन न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है. पुणे के पुलिस आयुक्त ने हमे न्याय का आश्वासन देते हुए बताया कि प्रकरण में आरोपियों को सजा मिलेगी."

