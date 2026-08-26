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ग्वालियर चंबल के 130 कॉलेजों में CBI जांच के बिना परीक्षा नहीं, नर्सिंग घाटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई जांच की अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा तभी मिलेगी पढ़ाई और परीक्षा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH NURSING SCAM
नर्सिंग घाटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 12:51 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 1:29 PM IST

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जबलपुर: ''ग्वालियर चंबल संभाग के 130 नर्सिंग कॉलेज की जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उन्हें परीक्षा करवाने का अधिकार नहीं है. वहीं यदि यह कॉलेज सूटेबल नहीं पाए जाते हैं तो उनके छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए.'' सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नर्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है. कॉलेज खुद कह रहे हैं हमारी सीबीआई जांच करवा लो लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लाए.

130 नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा की अनुमति नहीं
नर्सिंग छात्रों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैंं. 2021-22 में जिन छात्रों ने ग्वालियर चंबल के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लिया था ऐसे लगभग 10000 छात्र आज भी अपनी परीक्षा औऱ डिग्री को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं. ग्वालियर और चंबल संभाग के 130 नर्सिंग कॉलेजों में अभी भी परीक्षा की अनुमति नहीं मिली है.

ग्वालियर चंबल के 130 कॉलेजों में CBI जांच के बिना परीक्षा नहीं (ETV Bharat)

परीक्षा को लेकर कॉलेज पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
नर्सिंग मामले की जनहित याचिका लगाने वाले एडवोकेट विशाल बघेल ने बताया कि, ''दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग के 130 कॉलेज ने 13 अगस्त को अपने कॉलेज में परीक्षा करवाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट में इन्हें परीक्षा की अनुमति नहीं दी थी. इसलिए इन कॉलेज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया गया था.

दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट होंगे छात्र
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इन कॉलेजों से कहा है कि, इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ही आपका फैसला करेगा. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, ''जिन कॉलेजों को सीबीआई जांच के बाद ग्रीन चेक मिल गया है, वहां परीक्षा हो सकती है. लेकिन बिना सीबीआई जांच के परीक्षा की अनुमति नहीं होगी. वहीं यदि सीबीआई जांच के बाद कॉलेज अनसूटेबल पाया जाता है तो उनके छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा.''

CBI जांच के बाद ही परीक्षा की अनुमति
इसी मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई कॉलेज ने अपनी ओर से आवेदन दिया है कि, आप हमारे कॉलेज की सीबीआई जांच करवा लीजिए लेकिन हमें परीक्षा और पढ़ाई की अनुमति दे दीजिए. इस पर भी हाईकोर्ट एकदम तैयार नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेना होगा. तब जाकर कॉलेज की सीबीआई जांच हो पाएगी.

एडवोकेट विशाल बघेल का कहना है, ''कुल मिलाकर जब तक सभी 130 नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक इनमें परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी.'' दरअसल समस्याएं भी सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग से ही सामने आई थी. जिसके बाद पहली बार यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था. यहीं पर सबसे ज्यादा फर्जी कॉलेज खोले गए थे. जिनकी वजह से बच्चों के भविष्य बर्बाद हुए और सरकार बैठी दिखती रही.''

Last Updated : August 26, 2026 at 1:29 PM IST

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