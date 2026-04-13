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वीकेंड पर एक दिन करो ऐसी एक्टिविटी तो रहेंगे फिट, जबलपुर के भागमभाग क्लब से सीखो

जबलपुर के भागमभाग रन क्लब में बढ़ रही लोगों की संख्या ( ETV BHARAT )

सुबह घड़ी की सुई 6:30 पर पहुंचते ही वार्मअप सत्र शुरू हो जाता है और फिर शुरू होता है दौड़ का वह सफर, जो शरीर को थकाने के लिए नहीं बल्कि खुद को तरोताजा करने के लिए होता है. सुबह 8 बजे तक जहां से दौड़ शुरू हुई, वहीं लोग वापस आ जाते है और हल्की-फुल्की कसरत कर सभी साथ में बैठकर थोड़ी देर गपशप करके अपने अपने घर चले जाते है. आज की व्यस्ततम जीवनशैली में अलग-अलग प्रोफेशन के लोग साथ बैठकर बातें साझा करते हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे समूहों में जुड़ना तनाव को कम करने का कारगर उपाय है. नए लोगों से मिलकर नेटवर्क तो बनता ही है, साथ में कुछ नया सीखने भी मिल जाता है.

जबलपुर में संडे रनिंग कम्युनिटी के सदस्यों का फिटनेस मंत्र (ETV BHARAT)

कम्युनिटी की सबसे बड़ी खूबी इसकी विविधता है. यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है और न ही किसी विशेष पृष्ठभूमि की अनिवार्यता. न ही कोई रनिंग ट्रैक बल्कि अपने ही शहर की सड़कों पर आपको युवा, पेशेवर, गृहिणी, छात्र दौड़ते दिख जायेंगे. इस समूह में शहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुलिस कर्मचारी, वकील, बिज़नेसमैन और छात्र एकसाथ कदम मिलाकर दौड़ते हैं. कम्युनिटी में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता और सबकी पहचान सिर्फ रनर के रूप में भी नहीं बल्कि अपनी सेहत से समझौता नहीं करने जुनूनी लोगों के रूप में होती है.

जबलपुर : संस्कारधानी के नाम से मशहूर जबलपुर में 'संडे रनिंग कम्युनिटी' ने फिटनेस की नई मिसाल पेश की. रविवार सुबह जब सूरज की पहली किरणें शहर में उतरती हैं तो अधिकांश लोग नींद के आगोश में रहते हैं. संडे की आरामदायक सुबह के बीच शहर के एक कोने से कदमताल की गूंज सुनाई देती है. यह गूंज 'संडे रनिंग कम्युनिटी' की है, जो पिछले कई रविवार से जबलपुर में स्वास्थ्य और एकजुटता का नया पर्याय बन चुकी है. हर रविवार सुबह ठीक 6:30 बजे इस ग्रुप के लोग सड़कों पर पसीना बहाने उतरते हैं.

जबलपुर के भागमभाग क्लब के सदस्य (ETV BHARAT)

भागमभाग रन क्लब में बढ़ रही लोगों की संख्या

इस रनिंग कम्युनिटी का नाम भागमभाग रन क्लब रखा गया है. यहां रनिंग के लिए हर बार कोई नई लोकेशन डिसाइड की जाती है. हर रविवार ये लोग कभी भंवरताल पार्क, मालवीय चौक, राइट टाउन, सदर, सिविल लाइन, रामपुर तो कभी डुमना नेचर रिजर्व की वादियों में दौड़ते हैं. एडवोकेट अक्षत नेहरा बताते हैं “वह फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, पर काम की व्यस्तता के कारण ऐसी एक्टिविटी करना संभव नहीं हो पा रहा था. उनके किसी दोस्त ने बताया कि जबलपुर में भी एक ऐसी कम्युनिटी बढ़ रही है, जो सेहत के प्रति जागरूक है. इसके बाद उन्होंने यहां ज्वाइन कर लिया."

धूप निकलने से पहले जमा हो जाते हैं धावक (ETV BHARAT)

सोशल नेटवर्क बनने से खुश

सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयुष श्रीवास्तव बताते हैं “आईटी कंपनी में होने के कारण एक्सरसाइज के लिए समय निकाल लेते हैं पर लोगों से मिलने-जुलने और नेटवर्क बनाने के लिए उन्हें हर रविवार इस इवेंट का इंतजार रहता है. अभी तक 24 रनिंग करने के बाद यहां का माहौल देखकर वह अपनी वाइफ और अपने दोस्तों को भी लाना शुरू कर दिए हैं. रनिंग के बाद फन एक्टिविटी और अलग-अलग प्रोफेशन के लोगों से बात करना उन्हें इतना पसंद है कि वह हफ्ते भी रविवार का ही इंतजार करते हैं."

रविवार को जबलपुर की सड़कों पर दौड़ (ETV BHARAT)

धीरे-धीर बढ़ाई शारीरिक क्षमता

यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही रिया गोस्वामी बताती हैं “पढ़ाई के बाद तनाव का स्तर बढ़ा रहता है. इसलिए हफ्ते में एक बार खुले माहौल में रहना बहुत जरूरी होता है. फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी अभी वह 5 किलोमीटर तक रनिंग करते हुए धीरे-धीर अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने की कोशिश के रही हैं.”

लोगों का फिटनेस के प्रति रुझान बढ़ा

इस कम्युनिटी को डेवलप करने वाले हलत सिंह भोगल बताते हैं “लोगों का फिटनेस के प्रति रुझान बढ़ रहा है पर कंसिस्टेंसी भी जरूरी होती है, जब उन्होंने यह कम्युनिटी डेवलप करना शुरू किया तब कुछ लोग दौड़ने की जगह सिर्फ वॉक ही कर पाते थे, पर बाकी लोगों के समर्थन से अब कुछ लोग 5 किलोमीटर से 21 किलोमीटर मिनी मैराथन तक की कोशिश कर लेते हैं. यहां सिर्फ रनर ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी आते हैं. रनिंग करके सभी एक-दूसरे से खुल के बाते करते हैं. हम लोग हर बार रनिंग और गपशप के लिए नई लोकेशन ढूंढते हैं. शुरुआती दिनों में यहां 5 से 10 लोग आते थे पर अब करीब 70 लोग तक जुटते हैं.”