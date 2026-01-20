ETV Bharat / state

सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चरमराई सफाई व्यवस्था, हड़ताल पर 800 आउटसोर्ट कर्मचारी

हड़ताल पर गए 800 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों में सफाई कर्मी और वार्ड बॉय सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं. इन कर्मचारियों ने डीन कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए है. सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इन कर्मचारियों को ठेका पर रखने वाली कंपनी ने उन्हें बीते दो माह से वेतन नहीं दिया है, जिससे वह आक्रोशित हैं.

जबलपुर: सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आउटसोर्स 800 कर्मचारी मंगलवार 20 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. उनका कहना है कि उन्हें बीते 2 माह से वेतन नहीं मिला है और अब उनका सब्र जवाब दे चुका है. बिना वेतन के काम करना मुश्किल हो गया है, हमारे भी बाल-बच्चे और परिवार हैं, जिनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है. महाकौशल क्षेत्र का यह सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है. अगर हम लोग काम करना बंद कर देंगे तो गंदगी से पूरा अस्पताल पट जाएगा.

प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी कमलेश का कहना है कि "हमने इस मामले में कंपनी से बात की तो अधिकारियों का कहना था कि हमें सरकार से ही पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं." अजीत वाल्मीकि का कहना है कि "हमारी तनख्वाह हर माह नहीं दी जाती बल्कि 2 माह काम करने के बाद शुरू होती है. 2 महीने तक सभी को बिना पैसे के काम करना होता है, लेकिन जब पैसा 2 महीने बाद भी नहीं मिलता तब गरीब आदमी को घर चलाने में संकट खड़ा हो जाता है. इसलिए अब हम तभी काम पर जाएंगे जब हमारा पेमेंट हो जाएगा."

वेतन नहीं मिलने से हो रही परेशानी

हाउसकीपिंग का काम करने वाली रजनी का कहना है कि "हम घर के खर्चे रोक सकते हैं, लेकिन किराया बिजली बिल और बच्चों की फीस तो देनी ही होगी. यदि 2 माह तक पैसा नहीं मिलता है, तो यह सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं. इसलिए अब तनख्वाह हमारी मजबूरी बन गई है." मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हजारों मरीज इलाज करवा रहे हैं और यदि अस्पताल में एक दिन भी सफाई नहीं होती तो पूरा वातावरण गंदा हो जाता है.

हड़ताल से बिगड़ रही अस्पताल में व्यवस्था

इन सभी कर्मचारियों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना से भी मुलाकात की. डॉ. नवनीत सक्सेना का कहना है कि "यह बात सही है कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से अस्पताल में समस्याएं खड़ी हो रही हैं. हालांकि, पूरे कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है. उन्होंने इस समस्या के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी है."