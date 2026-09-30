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NCL की बड़ी पहल, जबलपुर मेडिकल को करोड़ों का करेगा दान, ब्रेस्ट कैंसर मरीजों की जागी उम्मीद

NCL से जबलपुर मेडिकल कॉलेज को मिलेगा 3 करोड़ का दान, 300 कैंसर पीड़ित महिलाओं का उठाएगा खर्च. अस्पताल से एमओयू साइन. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह.

JABALPUR SUBHASH CHANDRA HOSPITAL
जबलपुर मेडिकल कॉलेज को 3 करोड़ का दान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 11:55 AM IST

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जबलपुर: सिंगरौली और आसपास के इलाकों की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की समय रहते पहचान और इलाज के लिए अब मोबाइल स्क्रीनिंग की सुविधा शुरू की जाएगी. इसके लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड नामक कंपनी ने जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 3 करोड़ रु की मदद देने का ऐलान किया है. इस राशि का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर की जांच और इलाज से जुड़े जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में किया जाएगा.

अस्पताल से एमओयू साइन

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की सामुदायिक स्वास्थ्य मैनेजर पारुल यादव ने इस संबंध में एमओयू साइन किया है. डॉ. नवनीत सक्सेना के मुताबिक, इस राशि से एक मोबाइल मेडिकल वैन तैयार की जाएगी. इस वैन में एक करोड़ रु से ज्यादा कीमत की एक्स-रे मैमोग्राफी मशीन लगाई जाएगी. साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ भी तैनात रहेगा.

समय रहते कैंसर मरीजों की पहचान करना लक्ष्य (ETV Bharat)

महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग

यह मोबाइल वैन अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करेगी. जांच के दौरान अगर किसी महिला में कैंसर की पुष्टि होती है, तो उसके इलाज की व्यवस्था सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की जाएगी.

3 लाख से ज्यादा स्क्रीनिंग का लक्ष्य

कंपनी की मैनेजर सामुदायिक स्वास्थ्य पारुल यादव ने बताया, " इस प्रोजेक्ट के जरिए सिंगरौली और आसपास के क्षेत्रों में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा गया है. स्क्रीनिंग के दौरान कैंसर के मामलों की पहचान होने पर 300 से ज्यादा मरीजों के कैंसर ऑपरेशन का खर्च भी कंपनी द्वारा उठाया जाएगा."

NORTHERN COALFIELDS LIMITED
3 लाख महिलाओं का मोबाइल स्क्रीनिंग (ETV Bharat)

सोशल वर्क पर करोड़ों खर्च करती है कंपनी

पारुल यादव ने आगे बताया, " कंपनी अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए इस प्रोजेक्ट के लिए राशि खर्च कर रही है. कंपनी हर साल करीब 200 करोड़ रु सोशल वर्क से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट पर खर्च करती है. कंपनी कई मेडिकल कॉलेजों को भी इस तरह की सहायता देती है. जबलपुर मेडिकल कॉलेज को इस तरह की मदद पहली बार दी जा रही है."

छोटी गांठ में कैंसर की पहचान पर जोर

उन्होंने बताया कि सिंगरौली क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए जबलपुर आते हैं. इसलिए इस प्रोजेक्ट के जरिए कोलफील्ड क्षेत्र से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम किया जा रहा है. जबलपुर मेडिकल कॉलेज के ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय यादव ने कहा, "भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले में हालत बहुत खराब है. दुनिया के कई देशों में 40 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग करवाना जरूरी माना जाता है. इसलिए अन्य देशों में 100 में से मात्र दो महिलाओं की ही ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत होती है, जबकि भारत में 100 में से 70 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत हो जाती है."

jabalpur hospital and NCL MoU signed
अस्पताल से एमओयू साइन (ETV Bharat)

समय रहते मरीजों की पहचान करना लक्ष्य

डॉ. संजय के यादव ने आगे कहा, "अगर स्क्रीनिंग सही समय पर हो जाए तो गांठ 2 सेंटी मीटर तक ही बड़ी होती है. ऐसी स्थिति में उसे ऑपरेट करना और निकालना बिल्कुल सरल ऑपरेशन होता है, लेकिन यही गांठ जब 4 सेंटी मीटर की हो जाती है तो यह जानलेवा हो जाती है. हमारी कोशिश इस स्क्रीनिंग के जरिए ब्रेस्ट कैंसर मरीजों की पहचान 1 से 2 सेंटीमीटर की गांठ के समय करना है. अगर छोटी गठान के समय ही मरीज के बारे में पता लग जाए तो उसे ठीक करना काफी सरल होता है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान शुरुआती अवस्था में करना है, ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके."

सही प्रपोजल से सरकारी संस्थानों को मदद

पारुल यादव ने कहा, " NCL के पास CSR के लिए फंड उपलब्ध है, लेकिन कई बार सरकारी संस्थानों से आने वाले प्रस्ताव सही तरीके से तैयार नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाते है. एक अन्य मेडिकल कॉलेज को भी मदद देने की इच्छा थी, लेकिन वहां से प्रपोजल अपेक्षित तरीके से तैयार होकर नहीं आया है. अगर सरकारी स्वास्थ्य संस्थान सही तरीके से प्रपोजल तैयार कर NCL को भेजें तो कंपनी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मदद कर सकती है."

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