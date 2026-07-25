ETV Bharat / state

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न, स्टूडेंट्स बोले-सत्ताधारी गलत करेंगे तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी

केंद्रीय मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से स्टूडेंट्स खुश. अभी लड़ाई को बताया अधूरा. अन्य मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे.

Jabalpur students Celebrations
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जबलपुर में जश्न (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद केवल दिल्ली में ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जश्न नहीं मनाया बल्कि छोटे-छोटे शहरों में भी आंदोलन कर रहे लोगों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है. जबलपुर में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने मिठाई बांटी और जश्न मनाया. स्टूडेंट्स का कहना है "यदि सत्ता में बैठे लोग गलत करेंगे तो विरोध करके उन्हें हटाया जा सकता है, ये साबित हो गया है."

कई शहरों में फैला विरोध-प्रदर्शन

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन शुरू होते ही देश के बड़े-छोटे शहरों में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले गतिविधियां शुरू हो गई थीं. बालाघाट में एक युवक ने कलेक्ट्रेट के सामने बम फोड़ कर अपना गुस्सा दिखाया था. मंडला के युवकों ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालकर विरोध दिखाया था. डिंडोरी के कुछ युवा तो दिल्ली ही चले गए थे. जबलपुर के सिहोरा पाटन जैसे इलाकों से युवाओं ने दिल्ली की तरफ कूच किया था. कई लोग दिल्ली के जंतर-मंतर के आंदोलन में शामिल हुए.

स्टूडेंट्स बोले-सत्ताधारी गलत करेंगे तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी (ETV BHARAT)

स्टूडेंट्स बोले- अभी लड़ाई अधूरी है

जबलपुर में भी सोनम वंगचुक के अनशन से अब तक छोटे-बड़े 10 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं. मालवीय चौक पर इकट्ठा होकर युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को लगातार अपना समर्थन दिया. जबलपुर के छात्रों के अलावा राजनीतिक दलों, डॉक्टर-नर्स और वकीलों के संगठनों कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में लगातार आंदोलन करते रहे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सचिन गुप्ता ने कहा "यह छात्रों की जीत है. अभी भी हमारी बाकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं. जब तक कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा."

Jabalpur students Celebrations
स्टूडेंट्स बोले- अभी लड़ाई अधूरी है (ETV BHARAT)

इस्तीफा लिया नहीं बल्कि छीना गया है

Jabalpur students Celebrations
जबलपुर में बंटी मिठाई (ETV BHARAT)

आंदोलन में शामिल हुए पल्लव तिवारी कहना है "लोकतंत्र में यदि लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है. इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया है. आगे भी इस तरह के आंदोलन जारी रहेंगे." आंदोलन में शामिल हुई एडवोकेट रुचिरा गुप्ता का कहना है "धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, आंदोलन की वजह से उनसे इस्तीफा छीना गया है और यह है आम जनता की ताकत है. अब देखना यह होगा कि सरकार उन लोगों के साथ क्या व्यवहार करती है जिनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए."

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
CJP SUPPORTERS WARNING
COCKROACH JANATA PARTY
JABALPUR NEWS
JABALPUR STUDENTS CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.