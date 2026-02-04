ETV Bharat / state

नर्मदा नदी के अनोखे पत्थरों का संसार, कोई पानी पीता है तो किसी का मुंह है बंदर और उल्लू जैसा

जबलपुर के गुलाबचंद गुप्ता के पास है पत्थरों का गजब कलेक्शन. पानी पीने वाला पत्थर के साथ तैराने वाला पत्थर भी है इनके खजाने में.

JABALPUR STONE MAN
स्टोन मैन के नाम से जाने जाते हैं गुलाबचंद गुप्ता (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 6:58 PM IST

जबलपुर: गोरखपुर इलाके में रहने वाले 75 साल के गुलाबचंद गुप्ता को लोग स्टोन मैन के नाम से जानते हैं. इनके पास अनोखे पत्थरों का संसार है. गुलाबचंद गुप्ता के पास एक पत्थर ऐसा भी है जो पानी पीता है तो एक पत्थर की प्राकृतिक रूप से बंदर के मुंह जैसी बनावट है. इसके अलावा भी उनके पास कई अनोखे फॉसिल्स हैं. गुलाबचंद गुप्ता वाटर पोलो के खिलाड़ी रहे हैं. इसी दौरान इन्हें पत्थर को कलेक्ट करने का शौक लगा और इसके बाद धीरे धीरे कई प्रकार के पत्थर इकठ्ठे कर लिए.

स्टोन मैन के नाम से जाने जाते हैं गुलाबचंद गुप्ता

गुलाबचंद गुप्ता के पास नर्मदा नदी से इकट्ठे किए कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनकी अपनी कुछ खास खासियत है. कोई पत्थर पानी पीता है तो किसी पत्थर की शक्ल उल्लू जैसी है तो कोई पत्थर बंदर जैसा देखने में लगता है. ये सब नेचुरल पत्थर हैं जिनकी बनावट उसे स्पेशल बनाती है. तैराकी और वाटर पोलो के खिलाड़ी रहे गुलाबचंद का पत्थरों को इकठ्ठा करने का शौक लग गया और अब वह स्टोन मैन के रूप में चर्चित हो चुके हैं.

जबलपुर के गुलाबचंद गुप्ता के पास है पत्थरों का गजब कलेक्शन (ETV Bharat)

तैराकी के शौक के दौरान इकठ्ठे करने लगे पत्थर

गुलाबचंद गुप्ता एक कारोबारी हैं और उन्हें बचपन से ही तैरने का शौक था. जबलपुर के जिलहरी घाट में एक तैराकी क्लब है और गुलाबचंद भी इसी क्लब के सदस्य थे. वे कई सालों तक नर्मदा नदी में तैरने जाते थे इसके बाद वाटर पोलो की टीम के सदस्य भी रहे हैं.

गुलाबचंद गुप्ता ने बताया कि "जब भी वे तैरने जाते थे तो लौटने के दौरान नर्मदा नदी के किनारे रेत से एक-दो पत्थर उठा लाते थे. इस दौरान उन्हें कई तरह के पत्थर मिलते थे. आज से लगभग 45 साल पहले जब वह नर्मदा किनारे टहल रहे थे तब उन्हें एक पत्थर मिला, जो देखने में ऐसा लगा कि जैसे यह लड़की हो लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया तो वह एक चट्टान था. दरअसल यह किसी लकड़ी का फॉसिल था.

NARMADA RIVER STONES COLLECTION
नर्मदा नदी के अनोखे पत्थरों का संसार (ETV Bharat)

'पानी पीने वाला पत्थर'

गुलाबचंद गुप्ता ने बताया कि "उन्हें एक दिन लाल कलर का एक पत्थर मिला, जो लगभग आधा फीट गोलाई का था. नर्मदा भक्त मानते हैं कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है. यही मानकर मैंने इस पत्थर को शंकर मानकर उनके ऊपर जल अर्पित किया लेकिन जैसे ही जल चढ़ाया, जल तुरंत गायब हो गया और पानी नीचे भी नहीं गया. यह बात बड़ी अजीब लगी और वह इस पत्थर को उठाकर घर ले आए. घर के लोगों ने भी इस पत्थर के ऊपर पानी से लिखने की कोशिश की तो जैसे ही पत्थर के ऊपर कुछ लिखा जाता वह अपने आप थोड़ी ही देर में गायब हो जाता. यानि वह ऐसा पत्थर है जो पानी को सोख लेता है."

STONE MAN GULABCHAND GUPTA
तैराकी के शौक के दौरान इकठ्ठे करने लगे पत्थर (ETV Bharat)

गुलाबचंद गुप्ता ने यह प्रयोग कई बार किया और हर बार उन्हें एक से परिणाम मिले. उनके पास आज भी यह पत्थर है. उन्होंने एक यज्ञ में इस पत्थर को रखा था, फिर बताते हैं कि "सैकड़ों लोगों ने पत्थर के ऊपर ओम लिखने की कोशिश की लेकिन हर आदमी का पानी से लिखा ओम पत्थर में समा गया."

बंदर की शक्ल वाला पत्थर

इन अलग-अलग किस्म के पत्थरों के अलावा गुलाबचंद गुप्ता के पास कई ऐसे पत्थर हैं जो ट्रांसपेरेंट है और हर पत्थर में अलग-अलग किस्म की शक्ल नजर आती है. एक पत्थर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे यह बंदर हो तो एक पत्थर की शक्ल आदमी के मस्तिष्क की तरह है.

कलेक्शन में मौजूद है पानी में तैरने वाला पत्थर

रामसेतु को जिन पत्थरों से बनाया गया था, उनके बारे में कहा जाता है कि वे पत्थर पानी में तैर जाते हैं. गुलाबचंद गुप्ता बताते हैं कि "वह एक बार दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे इसी दौरान उन्हें समुद्र से ही एक पत्थर मिला था, जिसे भी ले आए थे. यह पत्थर सफेद कलर का है और यह पानी में नहीं डूबता. इस तरह के दूसरे पत्थर जो पानी में तैरते हों वह भारत में और कहीं नहीं मिलते लेकिन गुलाबचंद गुप्ता के कलेक्शन में गहरे कत्थई कलर का एक पत्थर ऐसा भी है जो बिल्कुल दक्षिण भारत की पत्थर की ही तरह पानी में तैरता रहता है.

floating stones
पानी में तैरने वाले पत्थर (ETV Bharat)

कई फॉसिल्स का है कलेक्शन

गुलाबचंद गुप्ता के कलेक्शन में कई फॉसिल्स भी हैं, जो बहुत ही शानदार हैं. इनमें से एक फॉसिल्स उल्लू की आकृति का है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट यह नजर आ रहा है कि किसी जमाने में यह जीता जागता उल्लू रहा होगा, जो बाद में फासिल बन गया उसकी 2 आंखों को इसमें देखा जा सकता है. आंखों के बीच में चोंच की आकृति भी नजर आती है.

owl shaped stone
उल्लू जैसा दिखने वाला पत्थर (ETV Bharat)

नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर जब जबलपुर पहुंचती है तब इस दौरान नदी में कई किस्म की चट्टानें आती हैं. यह पूरा इलाका कभी भूगर्भीय हलचल का हिस्सा रहा है. इसलिए इस क्षेत्र में कई किस्म के अजीब पत्थर देखने को मिलते हैं.

