गरीब बच्चों के लिए सारथी बनी एसपी पाठशाला, जबलपुर पुलिस ने 245 बच्चों का संवारा भविष्य

जबलपुर में गरीब बच्चों को कराई जा रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, एसपी पाठशाला में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में दी जा रही फिजिकल ट्रेनिंग.

JABALPUR SP PATHSHALA
गरीब बच्चों के लिए सारथी बनी एसपी पाठशाला (ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 5:06 PM IST

Published : January 20, 2026 at 5:06 PM IST

5 Min Read
जबलपुर: पुलिस के कुछ आरक्षक और अधिकारी जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए एसपी की पाठशाला के नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं. यहां जरूरतमंद गरीब बच्चों को कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी करवाई जाती है. इसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही रिटन एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है. यह पूरी ट्रेनिंग नि:शुल्क होती है. इसी का परिणाम है कि इस पाठशाला से अब तक 245 बच्चे सेना, पुलिस और कई दूसरे सरकारी संस्थानों में भर्ती हुए हैं.

गरीब बच्चों के लिए वरदान बनी एसपी पाठशाला

दूर दराज ग्रामीण इलाकों में मजदूर, किसान और ड्राइवर जैसे गरीब परिस्थिति के लड़के लड़की जब सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो सरकारी नौकरी पाने में इन्हें अपने आसपास के माहौल से कोई मदद नहीं मिल पाती. यह सभी मेहनतकश परिवार के बच्चे सेना सशस्त्र बल पुलिस जैसे मेहनत वाली नौकरियों में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास के क्षेत्र में ना तो ढंग की फिजिकल ट्रेनिंग का कोई सेंटर होता है और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए कोई क्लास होती है. ऐसे ही जरूरतमंद छात्रों के लिए जबलपुर में एसपी की पाठशाला के नाम से एक सेंटर चल रहा है.

जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में दी जा रही फिजिकल ट्रेनिंग (ETV Bharat)

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करवा रहे तैयारी

जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय का कहना है, "जरूरतमंद बच्चों को मौके मिलने चाहिए, लेकिन इन बच्चों के पास ट्रेनिंग नहीं होती थी. इसलिए उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते थे. इस पाठशाला में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी पूरी व्यवस्था पुलिस के माध्यम से होती है."

एसपी पाठशाला से सेलेक्ट हुए 245 बच्चे

इस पाठशाला में बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले आरक्षक सतीश ने बताया, "इस ट्रेनिंग के एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जरूरतमंद बच्चों की मदद करके उन्हें खुशी मिलती है. हमारी पूरी टीम है, जिसमें ज्यादातर आरक्षक हैं और कई बार बड़े अधिकारी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं." सतीश का कहना है कि "अब तक एसपी की पाठशाला से 245 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं. यहां से एक छात्र लेफ्टिनेंट, 6 सब इंस्पेक्टर, पटवारी, जेल पहरी और बड़े पैमाने पर आरक्षक यहां से भर्ती हुए हैं."

Jabalpur govt exam preparation
जबलपुर पुलिस ने 245 बच्चों का संवारा भविष्य (ETV Bharat)

गरीब बच्चों की मदद को आगे आए पुलिसकर्मी

आरक्षक उपेंद्र गौतम ने बताया, "हम केवल फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं, बल्कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं. क्योंकि गांव से आने वाले बच्चों में हीन भावना होती है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में इन बच्चों का उत्साह काफी बढ़ जाता है." आरक्षक राहुल ने बताया, "कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रहने खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं. कइयों के पास कपड़ों तक की दिक्कत होती. ऐसे बच्चों के लिए हम आपस में पैसा इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं."

यहां मिली ट्रेनिंग से परीक्षा की पास

इस पाठशाला से बीएसएफ में सिलेक्ट हुए मयंक उपाध्याय ने बताया, "उसके पिता किसान हैं और वह जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला है. वहां भी वह तैयारी करता था, लेकिन यहां उसे अनुभवी लोग मिले इसलिए उसका सलेक्शन हो गया." कुछ ऐसी कहानी खुशी पांडे की है. खुशी मंडला के एक छोटे से गांव के रहने वाली है. खुशी ने बताया कि "उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली है. गांव में तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था कि वह इस परीक्षा के बारे में सोच भी पाती, लेकिन यहां ट्रेनिंग मिली तो परीक्षा पास कर ली."

jabalpur free physical training
फिजिकल ट्रेनिंग करते बच्चे (ETV Bharat)

एसपी पाठशाला से गरीब बच्चों का सपना साकार

विकास लोधी का सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया है. उनके पिता भी किसान हैं. लोधी रोज 50 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचता है. साहिल सेन का सिलेक्शन अग्निवीर के लिए हो गया है. यहां पर अग्निवीर की पूरी एक टीम थी, जिन्होंने यहां से ट्रेनिंग करके अग्निवीर की परीक्षा पास कर ली है. साहिल सेन का कहना है, "उसके पिता ड्राइवर हैं. वह भी जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर कटनी के ढीमरखेड़ा का रहने वाला है." साहिल ने बताया कि "एसपी की पाठशाला की वजह से उसका सपना पूरा हो गया. वह बचपन से ही फौज में जाना चाहता था."

ऐसा ही प्रयोग कई जगहों पर करने की जरूरत

आरक्षक राहुल का कहना है, "जो प्रयोग जबलपुर में हुआ. उसे कई जगह करने की जरूरत है. क्योंकि कई जरूरतमंद ऐसे हैं, जिन्हें जरूरत है. उनमें मेहनत करने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन उन्हें तकनीक पता नहीं है. यदि हमारी टीम की तरह ही कुछ लोग कोशिश करें तो जरूरतमंद मेहनतकश गरीब बच्चों को भी एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है."

