ETV Bharat / state

कलयुगी बेटे ने पैसों के लिए मां को बीच सड़क पर पीटा, मां की ममता कम न हुई, कुपुत्र को बचाने थाने पहुंची

मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने मां और बेटे को थाने बुलाया, तो पीड़ित मां ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा, '' आज पड़ोस वाले लोग मेरे बेटे को जेल पहुंचाना चाहते हैं, जिससे मेरे घर पर कब्जा कर लें. इसलिए ये साजिश की गई है. मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे बेटे ने कोई बदतमीजी की है.''

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में डर से भाग रही एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने दौड़ाकर पकड़ लिया और बीच सकड़ पर घसीट-घसीटकर उसके साथ मारपीट की. इसके बावजूद मां ने आरोपी बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इंकार कर ममता की मिसाल पेश की है. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी अपनी बुजुर्ग मां को सड़क पर घसीटकर पीटता नजर आ रहा है.

दो बेटों के साथ रहती हैं बुजुर्ग

अशोक विहार कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि जिस महिला को साड़ी पड़कर खींचा जा रहा है, वह अशोक विहार कॉलोनी में अपने दो बेटे राजू और प्रमोद के साथ रहती हैं. वीडियो में राजू अपनी मां के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है.

'मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई'

जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो पुलिस ने राजू को हिरासत में लिया. लेकिन इसके पहले कि राजू के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती, उससे पहले मां थाने पहुंच गई. उन्होंने थाने में पुलिस से कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो. मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की है. पुलिस ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि आपके साथ मारपीट हो रही है. आपका बेटा आपको गाली भी दे रहा है, लेकिन भोली मां ने कहा कि वह केवल साड़ी पकड़कर खींच रहा है.

मंदिर में काम करता है आरोपी

जानकारी के अनुसार, राजू विश्वकर्मा मंदिरों में काम करता है. इसी में जो पैसा आता है वह अपनी मां के पास जमा कर देता है. इसमें से कुछ पैसे मां ने खर्च कर लिए थे, जिसे लेकर राजू ने मां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया. इस दौरान पड़ोस के लोगों ने मां के साथ मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

एएसपी की समझाइश के बाद भी कार्रवाई को नहीं हुई राजी

जबलपुर एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ ने बताया, "हमने मित्रा विश्वकर्मा को खूब समझने की कोशिश की कि वह अपने बेटे के खिलाफ शिकायत करें, लेकिन वह बोली कि हमारे बीच की थोड़ी सी गलतफहमी थी, आप मेरे बेटे को सजा नहीं दीजिए बल्कि उसे छोड़ दीजिए."

घटना के पीछे की बड़ी वजह आई सामने

हालांकि, इस मारपीट के पीछे सबसे बड़ी वजह वृद्धावस्था पेंशन बताई जा रही है. वृद्धावस्था की पेंशन 6 माह से नहीं आई ह, जिससे उनको अपना खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है. ऐसी स्थिति में मां ने अपने बेटे का थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया. इससे नाराज होकर आरोपी बेटे ने उनके साथ मारपीट की.

थोड़े से पैसे के लिए पुत्र कुपुत्र हो गया, लेकिन माता कुमाता नहीं हो पाई. मां इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि उनके बेटे को जेल भेजा जाए. इससे यह बात साबित होती है कि बेटा कितना भी खराब हो मां का लाड और प्रेम उसके प्रति कभी खत्म नहीं होता.