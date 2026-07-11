ऑनलाइन फ्रेंडशिप के साइड इफेक्ट्स, जबलपुर में सोशल मीडिया के चक्कर में घर से गायब हुई 275 लड़कियां
पिछले 6 महीने में जबलपुर में घरों से लापता होने वाली 275 लड़कियों में ज्यादातर खुद हुईं गायब, सोशल मीडिया बना बड़ी वजह. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 7:55 AM IST|
Updated : July 11, 2026 at 8:50 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के खतरनाक साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं. यहां पिछले 6 महीने में अपने घर से 275 लड़कियां भागी या गायब हो गईं. पुलिस ने घरों से भागी 275 में से 215 लड़कियों को खोज निकाला, जिसके बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई. पुलिस का कहना है कि लड़कियों के भागने के ज्यादातर मामलों में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है. हाल ही में राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जिसमें घर से लापता हुई 13 साल की एक नाबालिग के साथ 30 लोगों द्वारा दुष्कर्म और हैवानियत की गई थी, जिसके बाद जबलपुर के ये आंकड़े भी खतरे की घंटी हैं.
जबलपुर से अब भी 60 लड़कियां लापता
जबलपुर हेड क्वार्टर के सीएसपी भगत सिंह गोठरिया ने बताया, '' बीते 6 महीने में जबलपुर जिले में 275 ऐसे प्रकरण सामने आए जिनमें लड़कियां अपने घरों से भाग गईं. ज्यादातर मामलों में लड़कियों की उम्र 14 साल से लेकर 18 साल तक थी. 215 मामलों में लड़कियों को खोज निकाला लेकिन 60 मामले अभी भी ऐसे हैं जिनमें लड़कियों का पता नहीं लगा है.''
घर से गायब होने के मामले में यहां लड़कियां आगे
पुलिस की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों के घर से गायब होने की दर यहां तीन गुना है. भगत सिंह गोठरिया ने बताया, '' ज्यादातर मामलों में लड़कियों के घर से भागने की घटना में सबसे बड़ा कारण मोबाइल और सोशल मीडिया फ्रेंडशिप बनी. इन में बहुत से मामलों में तो प्रेम प्रसंग हैं और बाकी मामलों में लुभावने अवसर और लालच देकर बहलाना फुसलाना भी शामिल है.''
सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप, डेटिंग आदि का चलन नई जनरेशन में ज्यादा ही बढ़ गया है और इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं. ऐसे कई ऐप्स पर फ्रेंडशिप के चक्कर में नाबालिग लड़कियां गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाती हैं और उन्हें यह एहसास तब होता है, जब बात बिगड़ चुकी होती है.
लड़के के चक्कर में मुंबई पहुंच गई थी जबलपुर की लड़की
कुछ दिनों पहले ही जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें मुंबई पुलिस ने जबलपुर पुलिस को सूचना देकर बताया था कि जबलपुर की एक लड़की मुंबई में पुलिस से मदद मांग रही है. लड़की ने बताया था कि सोशल मीडिया पर उसका एक लड़के से दोस्ती हुई और वह लड़का उसे जबरन मुंबई ले गया, लेकिन फिर लड़की को एहसास हुआ कि लड़का उसके साथ गलत कर सकता है. इसके बाद लड़की पुलिस के पास पहुंच गई. पुलिस ने तुरंत जबलपुर पुलिस के जरिए लड़की के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद लड़की को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया. इस मामले में भी लड़की की दोस्त मुंबई के अनजान लड़के से सोशल मीडिया के जरिए हेुई थी.
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पेरेंट्स द्वारा बच्चों की मॉनिटरिंग करना जरूरी
हेड क्वार्टर के सीएसपी भगत सिंह कहते हैं, '' हर मां-बाप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं और उनके मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर किस किस से फ्रेंडशिप हो रही है. यदि माता-पिता बच्चन की मोबाइल पर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे तो भटकने की संभावना कम से कम रहती है. पुलिस भी अपने स्तर पर स्कूलों में और कॉलेज में लगातार इस तरह का अभियान चला रही है, जिसमें बच्चों को इस बात की समझाएं दी जाती है कि वह सोशल मीडिया के जरिए ही किसी पर भी पूरा भरोसा ना करें.''