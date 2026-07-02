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स्लीमनाबाद टनल निर्माण में करोड़ों का हेरफेर, CAG की रिपोर्ट में खुली घोटाले की परतें

बरगी बांध की नहर बनाने में 600 करोड़ के घोटाले का आरोप. लोकायुक्त में सौंपी शिकायत. जबलपुर से विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट .

Jabalpur Sleemanabad tunnel scam
टनल के काम में लागत से दोगुना भुगतान करने का आरोप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : स्लीमनाबाद में बरगी बांध से जुड़ी एक नहर में लगभग 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है. नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस टनल के निर्माण में करोड़ों रुपये ठेकेदार को गलत तरीके से पेमेंट किया गया है. इसी मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी लोकायुक्त पुलिस में लिखित शिकायत की है. घोटाले के आरोप लगने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि बड़े कामों में थोड़ा बहुत पेमेंट ज्यादा हो जाना कोई गलत नहीं है.

12 किमी पहाड़ के अंदर निकाली टनल

मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बरगी बांध बना हुआ है. इस बांध की एक नहर जबलपुर से कटनी होते हुए सतना जाती है. इसी नहर के जरिए नर्मदा से सोन नदी को जोड़ने की तैयारी भी है. इस नहर के पहुंचने के बाद सतना में खुशहाली आ जाएगी. लगभग 40 साल पहले इस नहर के निर्माण का काम काम शुरू हुआ था. जब यह नहर जबलपुर से स्लीमनाबाद तक पहुंची तो स्लीमनाबाद में लगभग 12 किलोमीटर लंबा पहाड़ को खोदना पड़ा. इसके लिए एक योजना बनाई गई.

स्लीमनाबाद टनल निर्माण में करोड़ों का घोटाला (ETV BHARAT)

लागत से दोगुना भुगतान करने का आरोप

साल 2007 में पटेल इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी को टनल बनाने का टेंडर मिला. यह काम उस समय लगभग 1600 करोड रुपए में पटेल इंजीनियरिंग को दिया गया. 2007 से चल रहा है काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. आरोप है कि इसके बाद भी ठेकेदार को करोड़ों रुपए का ज्यादा भुगतान किया गया. कई मामलों में तो ठेकेदार को लागत से दोगुना भुगतान किया गया.

कैग की रिपोर्ट ने माना भुगतान में अनियमितता

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) ने 31 मार्च 2023 में एक रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट के अनुसार "नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का भुगतान गलत तरीके से किया है. कैग की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी है कि ठेकेदार को बिना काम के पैसा दिया गया है." नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज मिश्रा ने शिकायत जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से की है.

सारे नियम कायदे तोड़ किया घोटाला

आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज मिश्रा का कहना है "निर्माण कंपनी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हुई है. निर्माण कंपनी ने कई दिनों तक काम नहीं किया. इसके बावजूद उसकी बैंक गारंटी जब्त नहीं की गई, जबकि ठेका लेने वाली कंपनी खुद काम नहीं कर रही थी, उसने काम दूसरी कंपनियों को दे दिया था तो विभाग ने ठेका लेने वाली कंपनी की बजाय ठेकेदार पर कार्रवाई की. यह घोटाला लगभग 600 करोड रुपए का है. कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदों को ताक पर रखकर भुगतान किए गए."

चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आरोप नकारे

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीएल वर्मा ने फोन पर बातचीत में बताया "वह स्लीमनाबाद टनल के प्रभारी अधिकारी हैं. यह एक बड़ा निर्माण कार्य था, जिसमें कुछ ऐसे खर्चे थे जो हमें ठेकेदार को अलग से करने पड़े. हमने सभी खर्चों के लिए सरकार से अनुमति ली थी. जो फील्ड पर काम करता है, उसे ज्यादा पता रहता है. ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट बनाना सरल काम है. कैग की रिपोर्ट गलत है. ये देखिए कि 20 साल पुराना काम पूरा हो गया है और अब इस टनल से जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू होगी."

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