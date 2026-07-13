ETV Bharat / state

सांदीपनि विद्यालय के कारण गरीब बच्चों का भविष्य अधर में, अच्छा भला चल रहा स्कूल ठप

जबलपुर के निकट स्थित सिंगोद गांव के अधिकांश बच्चों की स्कूली शिक्षा बंद. वजह 12 किमी दूर खुला सांदीपनि विद्यालय.

Jabalpur Singod school closed
सिंगोद का सरकारी स्कूल बंद होने से ग्रामीणों में रोष (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : सांदीपनि विद्यालय खोलने के चक्कर में अच्छा भला चल रहा स्कूल बंद कर दिया गया. मजबूरी में सिंगोद गांव की बच्चियों की पढ़ाई बंद हो गई है. सांदीपनि विद्यालय गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर खोल दिया गया. मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को 12 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेज सकें. वे वैन का किराया वहन नहीं कर सकते.

सिंगोद का सरकारी स्कूल क्यों बंद किया

जबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर सिंगोद छोटा गांव है. सिंगोद में बहुत पुराना सरकारी स्कूल है. स्कूल की स्थापना 70 के दशक में हुई थी. स्कूल में लगभग दो एकड़ जमीन है. एक बड़ा मैदान है और 20 कमरे हैं, लेकिन इस साल इस सरकारी स्कूल का ताला नहीं खुला और अप्रैल से स्कूल बंद है. स्कूल में 5 वीं तक की पढ़ाई करने वाली ने संजना ने बताया "वह छठी क्लास में पहुंच गई है लेकिन स्कूल बंद हो गया. स्कूल में ताला लग गया. इसलिए आगे की पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाई. क्योंकि घर वाले दूर जाने नहीं देते और घर के पास यही एकमात्र स्कूल था."

सांदीपनि विद्यालय के कारण गरीब बच्चों का भविष्य अधर में (ETV BHARAT)

स्कूल में अप्रैल से ताला पड़ा है

कुछ ऐसा ही हल छवि केवट का भी है. छवि केवट ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी और उसे उम्मीद थी की नौवीं की क्लास शासकीय उच्चतर माध्यमिक सांदीपनि विद्यालय से करेगी. लेकिन एडमिशन लेने के पहले ही स्कूल बंद हो गया. मनोहर सोनी ने बताया "स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते थे. इसमें 12वीं तक की क्लास लगा करती थी. स्कूल में प्रयोगशाला भी थी. लेकिन इस साल अप्रैल से ही स्कूल में ताला पड़ा है. भले ही सरकार स्कूल का नाम संदीपनी विद्यालय से हटाकर कुछ भी रख दें लेकिन गांव के स्कूल को बंद नहीं किया जाए."

ग्रामीणों ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका

गांव के लोगों ने काफी हंगामा मचाया और शिक्षा विभाग तक पहुंचे. शिक्षा विभाग ने बताया कि आपके गांव का स्कूल रेपुरा में ट्रांसफर कर दिया गया है. सिंगोद से रेपुरा की दूरी 12 किलोमीटर है. वहां पर संदीपनी विद्यालय खोला गया है. उसी में आपके गांव के स्कूल को ट्रांसफर कर दिया गया है. मीना बाई का कहना है "रेपुरा हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर है और वे अपने बच्चों को इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकती. क्योंकि रेपुरा तक बच्चों को ले जाने और लाने में स्कूल वैन ₹1000 मांग रही है, जबकि हम मजदूरी करने वाले लोग हैं. इतना पैसा बच्चों के आने जाने और पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते."

सुभाष चंद्रा ने बताया "लोगों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है. इसमें शिक्षा विभाग जबलपुर, जिला प्रशासन और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है कि आखिर गांव में चलता हुआ स्कूल अचानक बंद क्यों किया गया."

35 करोड़ से बना रेपुरा का सांदीपनि विद्यालय

रेपुरा का सांदीपनि विद्यालय लगभग 35 करोड रुपए की लागत से तैयार हुआ है. यह काफी बड़ा और बेहद सुविधाजनक विद्यालय है. विद्यालय की प्रिंसिपल रत्नेश शर्मा ने बताया "सिंगोद गांव के स्कूल को सांदीपनी विद्यालय घोषित कर दिया गया था. उम्मीद यह थी कि इस स्थान पर संदीपनी विद्यालय बनेगा लेकिन उस स्थान पर शासन को मात्र दो एकड़ जमीन मिली और रेपुरा गांव में 5 एकड़ जमीन मिल गई. इसलिए रेपुरा में सांदीपनि विद्यालय खोल दिया गया. शासन के नियम अनुसार सांदीपनि विद्यालय में आसपास के लोगों को प्राथमिकता देनी है. स्कूल में कुल मिलाकर 1600 बच्चों के पढ़ने की क्षमता है और 1800 बच्चों का एडमिशन पहले ही हो चुका है."

TAGGED:

SANDIPANI VIDYALAYA RULES
MP SCHOOL EDUCATION
LOCKED SCHOOL ISSUE HIGH COURT
JABALPUR NEWS
JABALPUR SINGOD SCHOOL CLOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.