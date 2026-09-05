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डेढ़ सौ साल पुराना श्री बुद्ध गौड़ अखाड़ा, 40 फीट ऊंचे ह्यूमन पिरामिड पर छुटकू करता है फतह

बताया जाता है कि अंग्रेजों के दौर में भी जबलपुर में करीब 52 अखाड़े हुआ करते थे. समय बदला तो अखाड़ों की जगह पहले व्यायामशालाओं ने ली और अब आधुनिक दौर में काफी हद तक जिम ने इनकी जगह ले ली है. इसके बावजूद जबलपुर में आज भी कई पुराने अखाड़े अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. इनमें से करीब चार अखाड़े ऐसे हैं जहां आज भी बड़ी संख्या में पहलवान और युवा नियमित अभ्यास करते हैं. इन्हीं में से एक है जबलपुर के बेलबाग इलाके का श्री बुद्ध गौड़ उस्ताद अखाड़ा, जो करीब 150 साल पुराना बताया जाता है.

करीब 10 दिनों तक चलने वाला यह सिलसिला सिर्फ मटकी फोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि यह जबलपुर की उस पुरानी अखाड़ा संस्कृति की कहानी है, जिसने बदलते समय के साथ खुद को बदला जरूर है, लेकिन अपनी परंपरा को खत्म नहीं होने दिया.

जबलपुर में श्री बुद्ध गौड़ अखाड़े के अलावा करीब चार ऐसे प्रमुख अखाड़े हैं, जिनके पास मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने वाली मजबूत टीमें हैं. इन अखाड़ों के बीच प्रतियोगिताओं को लेकर जबरदस्त मुकाबला रहता है. मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं के आयोजक भी इन अखाड़ों की टीमों को विशेष तौर पर आमंत्रित करते हैं. इसी वजह से जबलपुर में एक ही दिन में सभी जगह प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि शहर के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग दिनों में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है.

जबलपुर में गोंडवाना काल से ही मठ, मढ़िया और अखाड़ों की परंपरा रही है. गांव हो या छोटी आबादी, पूजा-पाठ के लिए एक छोटा सा मंदिर और उसके ठीक बगल में अखाड़ा हुआ करता था. अखाड़े सिर्फ कुश्ती लड़ने की जगह नहीं थे, बल्कि गांव के युवाओं के लिए व्यायाम, पहलवानी और शस्त्र चलाने का अभ्यास के केंद्र भी हुआ करते थे. पहले भी अखाड़े में ह्यूमन पिरामिड बनाने का अभ्यास किया जाता था क्योंकि किसी हमले के दौरान ह्यूमन पिरामिड बनाकर किलों की दीवारों पर में चढ़ा जाता था. अब इस कला का इस्तेमाल मटकी फोड़ने के लिए किया जाता है.

जबलपुर: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हर शहर में मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर 40 फीट की ऊंचाई पर झूलती हुई मटकी को फोड़ने वाले बच्चे किस तरह ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं. जबलपुर में डेढ़ सौ साल पुराने अखाड़े श्री बुद्ध गौड़ का अखाड़ा के लोगों से हमने समझा कि इस ह्यूमन पिरामिड बनाने के लिए वे लोग किस तरह की तैयारी करते हैं.

बेलबाग थाने से थोड़ा आगे एक संकरी गली में पहुंचने के बाद इस अखाड़े तक पहुंचा जा सकता है. अखाड़े के परिसर में लोगों ने बुद्ध गौड़ का एक छोटा सा मंदिर बनाया है और इसी मंदिर के पीछे अखाड़ा बना हुआ है. यहां हमारी मुलाकात अखाड़े के युवा खलीफा शुभम सिंह चौहान से हुई. उनके पिता रतन सिंह चौहान भी कभी इस अखाड़े के खलीफा हुआ करते थे. शुभम एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं. शुभम बताते हैं कि अखाड़े में पूरे साल व्यायाम और करतब का अभ्यास चलता रहता है, लेकिन जन्माष्टमी और मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं के समय यहां गतिविधियां कई गुना बढ़ जाती हैं.

गुरु पूर्णिमा से ही मटकी फोड़ के लिए शुरू हो जाता है विशेष अभ्यास

शुभम बताते हैं "सामान्य तौर पर उनका मानव पिरामिड करीब 36 फीट तक ऊंचा होता है. इसमें एक के ऊपर एक कई लोग खड़े होते हैं. नीचे सबसे ज्यादा लोगों की मजबूत गोलाकार दीवार बनाई जाती है. जैसे-जैसे पिरामिड ऊपर जाता है, लोगों की संख्या कम होती जाती है. पहले छह, फिर तीन, उसके बाद दो और सबसे ऊपर एक गोविंदा खड़ा होता है. इस तरह करीब 36 से 37 खिलाड़ी मिलकर मानव पिरामिड तैयार करते हैं."

वह आगे कहते हैं, "अगर मटकी ज्यादा ऊंचाई पर बांधी गई हो तो सबसे ऊपर एक छोटे बच्चे को भी खड़ा किया जाता है, ताकि वह ऊपर पहुंचकर मटकी फोड़ सके. देखने में यह करतब जितना आसान लगता है, वास्तव में उतना ही मुश्किल है. यह पूरा खेल टीमवर्क पर निर्भर करता है. पिरामिड के सबसे नीचे खड़े खिलाड़ियों का चयन उनकी कद-काठी और ताकत के आधार पर किया जाता है. उन्हें अपने ऊपर खड़े कई खिलाड़ियों का पूरा वजन सहना होता है."

"अपनी कमर की सुरक्षा के लिए वे मोटे चमड़े के पट्टे भी पहनते हैं और एक-दूसरे को मजबूती से पकड़कर खड़े रहते हैं. अक्सर लोगों की नजर सबसे ऊपर मटकी फोड़ने वाले गोविंदा पर होती है, लेकिन अखाड़े के खिलाड़ी बताते हैं कि अगर नीचे की दीवार मजबूत नहीं होगी तो पिरामिड ऊपर तक पहुंच ही नहीं सकता. इसलिए सबसे नीचे खड़े खिलाड़ी इस पूरे पिरामिड की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं. इसके बाद ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया जाता है जो दुबले, लंबे और संतुलन बनाने में माहिर हों. इन्हें दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर पर खड़ा किया जाता है.

आखिर में तलाश होती है सबसे छोटे गोविंदा की

पिरामिड में सबसे ऊपर रहने वाला बच्चा वजन में हल्का होने के साथ-साथ बेहद फुर्तीला होना चाहिए. उसे बंदर जैसी फुर्ती के साथ मानव पिरामिड पर चढ़ते हुए सबसे ऊपर पहुंचना होता है, मटकी पकड़नी होती है और उसे फोड़कर नीचे आना होता है. शुभम बताते हैं "हर साल सैकड़ों बच्चे इस प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन लगातार अभ्यास और चयन के बाद करीब 40 से 50 खिलाड़ी ही अंतिम टीम में जगह बना पाते हैं."

अखाड़े के खिलाड़ी अभिजीत यादव बताते हैं "अपने अखाड़े की पहचान सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है. अखाड़े की टीम ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और कई जगह जीत भी हासिल की है. यहां तक कि भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में भी हमारी टीम मटकी फोड़कर लौटी है."

व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं खर्च की जाती पुरस्कार की राशि

इन प्रतियोगिताओं में जीतने पर अखाड़े को अच्छी-खासी पुरस्कार राशि भी मिलती है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाता. शुभम के मुताबिक पुरस्कार राशि का एक हिस्सा अखाड़े की मरम्मत और रखरखाव में खर्च होता है. कुछ राशि खिलाड़ियों के कपड़े और जरूरत का सामान उपलब्ध कराने में लगाई जाती है. और शेष राशि जनसेवा के कामों में खर्च की जाती है.

शुभम चौहान का कहना है कि उन पर श्री बुद्ध गौड़ की भी कृपा होती है इसलिए कभी उनके अखाड़े में कोई घायल नहीं हुआ और बिना उनकी कृपा के हम यह प्रराक्रम नहीं दिखा सकते. मठ-मढ़िया से शुरू हुई यह परंपरा आज भी अखाड़ों में सांस ले रही है. बस फर्क इतना है कि पहले यहां पहलवानी और शस्त्र अभ्यास होता था, और आज इन्हीं अखाड़ों के युवा मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने की कला को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं.