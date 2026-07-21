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शमी चौधरी ने 6 नेशनल लेवल के एग्जाम किए क्वालीफाई, NEET-JEE-IIT एकसाथ की पास

जबलपुर की शमी चौधरी का शानदार प्रदर्शन, NEET, जेईइ, नेस्ट बायोलॉजी ओलंपियाड और सीयूटी जैसी 6 परीक्षाओं में एक साथ प्राप्त की सफलता.

JABALPUR SHAMI QUALIFIED 6 EXAM
शमी चौधरी ने 6 नेशनल लेवल के एग्जाम किए क्वालीफाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:21 PM IST

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जबलपुर: एक तरफ नीट परीक्षा लीक को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA ने गुरुवार रात को री-नीट (National Eligibility cum Entrance Test) 2026 का रिजल्ट जारी किया था. जिसमें देशभर के कई छात्रों ने बाजी मारी. इन्हीं छात्रों में एक मध्य प्रदेश के जबलपुर की शमी चौधरी भी है. जो इतनी होनहार है कि उसने नीट ही नहीं बल्कि आईआईटी, जेईई, आईआईएसईआर (IISER) (भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान) और एनआईएसईआर (राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) (NISER) जैसी 6 प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर दिए थे और उन्होंने इन सभी परीक्षाओं में क्वालीफाई किया है.

जबलपुर की शमी ने नीट के साथ दिए कई एग्जाम

जबलपुर की शमी चौधरी 12वीं की छात्रा थी. उन्होंने इस साल नीट की परीक्षा दी थी. इस परीक्षा में उन्हें 650 नंबर मिले हैं और 6315वीं रैंक मिली है. यह अकेली परीक्षा नहीं है, जिसको शमी चौधरी ने पास किया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने कई परीक्षाएं दी थी. उन सभी में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग प्राप्त की है. शमी ने आईआईटी (IIT) जेईई (JEE) भी दिया था और जी मेन्स में उन्हें 96.69 परसेंटाइल मिली है.

शमी चौधरी से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

शमी ने पास किए दूसरे एग्जाम

जबकि शमी चौधरी ने मैथ्स की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि वह नीट की तैयारी कर रही थीं और उन्होंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की ही तैयारी की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नीट परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए. शमी ने राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की परीक्षा भी दी थी. जिसमे उनकी रैंक 1483 आई है. यह संस्थान ओडिशा में है और इसमें भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के छात्र एडमिशन ले सकते हैं. इसका नेक्स्ट के नाम से एंट्रेंस टेस्ट होता है.

IISER, NISER एग्जाम में भी क्वालीफाई

इसके अलावा शमी ने सीयूटी बायोलॉजी की भी परीक्षा दी थी. जिसमें बायोलॉजी में उनके 99.86 परसेंटाइल आए, केमिस्ट्री में उन्हें 99.40 प्रतिशत मिला है. इसके अलावा शमी चौधरी ने आईआईएसईआर का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, जिसमें उन्होंने क्वालीफाइंग मार्क्स हासिल किए हैं. इस परीक्षा के जरिए भी कोलकाता, पुणे, मोहाली, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम और भोपाल में स्थित संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलता है. इन सभी संस्थाओं में विज्ञान की पढ़ाई होती है और आगे रिसर्च का रास्ता खुलता है.

सेना में डॉक्टर बनना चाहती है शमी

शमी चौधरी ने इन सभी परीक्षाओं में क्वालीफाइंग मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन वह सेना में डॉक्टर बनना चाहती हैं. इसके लिए वे एएफएमसी (Armed Forces Medical College) का इंटरव्यू देना चाहती हैं और यदि वहां मौका नहीं मिलता तो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई एम्स में करेगी. शमी का कहना है कि "उन्होंने मोबाइल से दूरी रखी थी, इसलिए वे रोज कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई कर पाती थीं. इसी के चलते उन्हें इन सभी परीक्षाओं में सफलता हासिल हुई." शमी चौधरी के पिता जबलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनकी मां भी जबलपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं.

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