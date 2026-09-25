नितिन गडकरी के आदेश पर टोल प्लाजा पर वसूली बंद, सड़क बंद होने पर लोगों ने किया था विरोध
जबलपुर में शहपुरा में टोल वसूली बंद. सड़क बंद होने पर मंत्री राकेश सिंह ने लिखा था नितिन गडकरी को पत्र. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 10:08 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी से भोपाल का सफर करने वाले लोगों के लिए अब शहपुरा में टोल नहीं देना होगा. मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने एक पत्र के जरिए यह स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात पर समर्थन किया है कि इस सड़क का एक बड़ा पुल टूट गया है और लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है. इसलिए जब तक सड़क ठीक नहीं होती तब तक टोल वसूली बंद रहेगी.
सड़क मार्ग बंद होने के बावजूद टोल वसूली
जबलपुर से भोपाल के लिए नेशनल हाईवे नंबर 45 जाता है. जबलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर यह हाईवे शहपुरा के पास रेलवे लाइन के ऊपर से होकर गुजरता है. लगभग 1 साल पहले रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया था और सड़क बंद हो गई थी. कुछ दिनों बाद ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा भी गिर गया और सड़क पूरी तरह से बंद हो गई. इस स्थिति में काफी परेशानी के बाद जबलपुर से भोपाल जाने वाले लोगों के लिए या तो शहर के भीतर के एक डायवर्सन से होकर गुजरना पड़ता है या फिर लगभग 20 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला तय करके पाटन होते हुए जबलपुर आना पड़ता है.
नितिन गडकरी को लिखा पत्र, बंद होगी टोल वसूली
मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट किया है, "अब शाहपुरा टोल पर कोई वसूली नहीं होगी, जब तक यह सड़क चालू नहीं हो जाती. टोल को पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में उन्होंने जिक्र किया है कि क्योंकि यह टोल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास था. इसलिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने इस पर सहमति जताते हुए तत्काल टोल वसूली बंद करने के निर्देश दिए हैं."
राकेश सिंह ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि पुल निर्माण के अधिकारियों ने इस स्थान पर जांच की है और जल्द ही यहां पर नया पुल बनाया जाएगा.
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लोगों ने किया था टोल वसूली का विरोध
इसी सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज के ठीक पहले एक टोल नाका है. इस सड़क से आने-जाने वाले लोगों से वसूली की जाती है. लोगों ने इस बात का विरोध किया कि जब सड़क ही खराब है और आपकी सड़क का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में टोल क्यों वसूला जा रहा है. कई दिनों के विरोध के बाद बीते दिनों टोल की फीस को कम किया गया था लेकिन लोगों ने मांग की थी कि इसे पूरी तरह बंद किया जाए. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसके आदेश भी दिए थे इसके बाद भी यह टोल नेशनल हाईवे अथॉरिटी में होने के कारण लगातार वसूली कर रहा था.