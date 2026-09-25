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नितिन गडकरी के आदेश पर टोल प्लाजा पर वसूली बंद, सड़क बंद होने पर लोगों ने किया था विरोध

नितिन गडकरी को लिखा पत्र, बंद होगी टोल वसूली ( ETV Bharat )