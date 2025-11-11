90 के पार में यह रफ्तार देखकर हो जाएंगे हैरान, बुजुर्ग खिलाड़ियों ने बताए स्वस्थ जीवन के बड़े राज
जबलपुर के बुजुर्ग खिलाड़ी अपने से आधी उम्र के खिलाड़ियों को दे रह मात. 92 साल के शरद चंद्र ने जीते 2 गोल्ड मेडल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 9:33 PM IST
जबलपुर: भारत के शहरों में भी औसत उम्र बढ़ रही है. भारत का बुजुर्ग अब लाठी टेककर चलने वाला नहीं है बल्कि उसकी तस्वीर बदल गई है. वह दौड़ता है, खेलता है और पूरी तरह स्वस्थ है. जबलपुर में बुजुर्गों के ऐसे कई खेल संघ हैं जिनमें बुजुर्ग खेलते हैं और इनाम जीतते हैं. 92 साल के शरद चंद्र पालन बताते हैं कि खेल की वजह से ही वे पूरी तरह स्वस्थ हैं. 72 साल के डॉक्टर सुशील केली बताते हैं कि खेल की वजह से उन्हें कोई बीमारी नहीं है. जोधा सिंह का कहना है कि घर से ज्यादा मन तो मैदान में लगता है.
92 साल के शरद चंद्र ने जीते 2 गोल्ड मेडल
जबलपुर में खिलाड़ियों का एक समूह है, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं. जिला मास्टर एथलेटिक संघ ने जबलपुर के एसएएफ ग्राउंड में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया. इसमें हिस्सा लेने के लिए कई ऐसे खिलाड़ी भी पहुंचे, जिनकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा थी. इन्हीं में से 92 साल के शरद चंद्र पालन ने इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते. जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले शरद चंद्र पालन ने शायद ही कोई दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया हो.
'50 से भी ज्यादा साल से लगातार एक्सरसाइज'
शरद चंद्र पालन ने बताया कि "उनकी उम्र 92 साल है लेकिन इसके बाद भी वे लगातार खेलों में सक्रिय रहते हैं. वे रोज सुबह 6:00 बजे स्टेडियम पहुंच जाते हैं और स्टेडियम में पूरे आधा घंटा ट्रैक पर धीमी गति में रनिंग करते हैं. बीते लगभग 50 सालों से उनका यह अभ्यास लगातार जारी है. इसके बाद भंवर ताल गार्डन जाते हैं यहां पर अपने मित्रों के साथ योग करते हैं." उन्होंने एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर इनाम जीता था. दौड़ के मामले में तो अभी भी अपनी उम्र से 20 साल छोटे लोगों को हरा देते हैं.
'सादा खाने के साथ मौजमस्ती जरुरी'
शरद चंद्र कहते हैं कि "92 साल की उम्र में भी उन्हें कोई बीमारी नहीं है. उनका कहना है कि वे बेहद सादा खाना खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज करना कभी बंद नहीं करते. यहां तक की कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने एक्सरसाइज करना बंद नहीं किया था. केवल एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि दोस्तों यारों के साथ मौज मस्ती भी उन्हें बूढ़ा नहीं होने देती." उनकी बुजुर्गों को सलाह है कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो केवल एक्सरसाइज नहीं बल्कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी जरूरी है.
डॉक्टर ने बताया स्वस्थ होने का राज
जिला मास्टर एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में डॉक्टर सुशील केली ने भी तेज चाल में 2 गोल्ड मेडल जीते. डॉ सुशील केली की उम्र भी 72 साल है. उनका कहना है कि "वे लगातार 35 सालों से एथलेटिक्स से जुड़े रहे हैं, हालांकि अब वे केवल पैदल चाल की प्रतियोगिता में ही हिस्सा लेते हैं. डॉक्टर होने वजह से वे अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं और सभी जरूरी टेस्ट भी करते रहते हैं. खास तौर पर विटामिन डी को लेकर भी सतर्क रहते हैं. इन सब के बाद भी लोगों को मैदान से जुड़े रहना चाहिए मैदान से जुड़ा हुआ खिलाड़ी हमेशा स्वस्थ रहता है."
'90 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल'
जिला मास्टर एथलेटिक्स संघ के सचिव जोधा सिंह का कहना है कि "उनकी उम्र भी 72 साल है लेकिन लगातार मैदान से जुड़े हुए हैं और उनका संगठन जबलपुर में हर साल इस आयोजन को करवाता है. इस साल 90 से ज्यादा खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल हुए. इसमें तेज चाल, ऊंची कूद, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, लंबी कूद जैसे आयोजन भी इस प्रतियोगिता में होते हैं. ऐसे आयोजनों की वजह से बुजुर्ग खिलाड़ी खुद को प्रोत्साहित महसूस करते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं."
भारत में औसत उम्र दुनिया के कई देशों से कम है. खास तौर पर जापान में लोग उम्र दराज होते हैं और स्वस्थ रहते हैं. जिला मास्टर्स एथलेटिक्स संघ में भी ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70 से लेकर 90 साल तक है लेकिन यह लोग स्वस्थ हैं. खेल से जुड़े होने की वजह से इन्हें कोई बीमारी नहीं है.