जबलपुर में तेंदुए का शिकार, दो औद्योगिक घरानों में ठनी, जांच का जिम्मा टाइगर स्ट्राइक फोर्स को
जबलपुर के सिहोरा स्थित एक फैक्ट्री में तेंदुए की मौत के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उफान. तेंदुए का शिकार या साजिश?
जबलपुर: सिहोरा में एक निजी कंपनी के अंदर तेंदुए का शव मिलने के बाद मामला गर्म है. वन विभाग ने जांच का जिम्मा स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स को सौंपा है. क्योंकि तेंदुए के शरीर से नाखून और दांत गायब मिले हैं. वहीं इस मामले में जिस फैक्ट्री में यह तेंदुआ मिला, उसके मालिक महेंद्र गोयनका ने वीडियो वायरल करके इसे व्यावसायिक साजिश बताया है. गोयनका ने क्षेत्र के एक कद्दावर नेता पर आरोप लगाए हैं.
तेंदुए के शिकार की पुष्टि
जबलपुर के सिहोरा में निसर्ग इस्पात लिमिटेड की खदान में 25 अक्टूबर को तेंदुआ का शव मिला था. तेंदुए की पोस्टमार्टम से पता चला कि करंट लगाकर शिकार किया गया है. उसके नाखून और दांत निकाले गए हैं. तेंदुए के नाखून और दांत का अवैध व्यापार किया जाता है. जबलपुर वन विभाग के डीएफओ ऋषि मिश्रा का कहना है "यह स्पष्ट है कि तेंदुए का शिकार किया गया है और उसके अंगों को भी निकल गया है."
पहले सुअर के 7 शव भी मिल चुके हैं
निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में इसके पहले 12 अक्टूबर में इसी स्थान पर जंगली सूअर के 7 शव मिले थे. इस मामले में भी जांच चल रही है. इसमें वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही भी पाई गई. इसके बाद वन विभाग के 03 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया. वन विभाग ने शिकार की धाराओं के तहत 03 लोगों को हिरासत में भी लिया था. इनमें एक जेसीबी संचालक और फैक्ट्री में काम करने वाले 02 कर्मचारी थे.
स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्या है
तेंदुए का शव मिलने के बाद वन विभाग ने जांच राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स को सौंप दी है. स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स वन विभाग का विशेष दस्ता है. मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार को रोकने के लिए इस दस्ते का गठन किया गया. स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स के पास असीमित अधिकार हैं. यहां तक कि बीते दिनों इन लोगों ने शिकारी को पकड़कर उनके ब्रेन मैपिंग और पोलियोग्राफ टेस्ट तक करने की अनुमति प्राप्त की है.
महेंद्र गोयनका ने जारी किया वीडियो
जैसे ही इस घटना की टाइगर स्ट्राइक फोर्स से जांच की बात सामने आई तो इस घटना में एक नया मोड़ आ गया. निसर्ग इस्पात कंपनी के मालिक महेंद्र गोयनका ने एक वीडियो वायरल किया. महेंद्र गोयनका निसर्ग इस्पात कंपनी के मालिक हैं और उनके 02 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है. महेंद्र गोयनका का कहना है "उनका इस शिकार से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया है."
महेंद्र गोयनका से पूछताछ की तैयारी
महेंद्र गोयनका ने आरोप लगाया "उनकी क्षेत्र के एक कद्दावर नेता से व्यावसायिक प्रतिद्वंता चल रही है. यह उसी कद्दावर नेता की साजिश है." वहीं, इस मामले में वन विभाग महेंद्र गोयनका से पूछताछ करेगा, क्योंकि वन्य प्राणियों के शव उन्हीं के प्लांट में पाए गए हैं.