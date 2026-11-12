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जबलपुर ने दी देश के 47 शहरों को पटखनी, बनी दूसरी क्लीन सिटी, गदगद हुई नगर निगम टीम

जबलपुर बनी दूसरी क्लीन सिटी ( ETV Bharat )

जबलपुर: स्वच्छता के मामले में संस्कारधानी जबलपुर ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देश के 4751 से अधिक शहरों और नगरीय निकायों ने हिस्सा लिया. अलग-अलग आबादी वर्गों में हुई प्रतिस्पर्धा में जबलपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. इस श्रेणी में कुल 47 शहर शामिल थे. आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पहले और उत्तर प्रदेश का लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा.