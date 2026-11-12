जबलपुर ने दी देश के 47 शहरों को पटखनी, बनी दूसरी क्लीन सिटी, गदगद हुई नगर निगम टीम
स्वच्छ सर्वेक्षण में जबलपुर को मिला देश में दूसरा स्थान, अवार्ड लेकर लौटी नगर निगम की टीम का हुआ शानदार स्वागत. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह राजपूत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:11 PM IST
जबलपुर: स्वच्छता के मामले में संस्कारधानी जबलपुर ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देश के 4751 से अधिक शहरों और नगरीय निकायों ने हिस्सा लिया. अलग-अलग आबादी वर्गों में हुई प्रतिस्पर्धा में जबलपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. इस श्रेणी में कुल 47 शहर शामिल थे. आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पहले और उत्तर प्रदेश का लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा.
इस उपलब्धि पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर को राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मान प्रदान किया. महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू अपनी टीम के साथ पुरस्कार लेने दिल्ली पहुंचे थे. महापौर ने कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति या नगर निगम का नहीं, बल्कि पूरे शहर का सामूहिक प्रयास है. जबलपुर के नागरिकों में शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाने की इच्छा थी. इसी संकल्प के साथ लोगों ने अपने-अपने स्तर पर योगदान दिया."
कचरे के पहाड़ हटाए, बिजली बनाने पर जोर
जबलपुर को इस मुकाम तक पहुंचाने में कचरा प्रबंधन की भूमिका अहम रही. शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के जरिए कचरे से बिजली बनाने की व्यवस्था को मजबूत किया गया. नगर निगम के अनुसार प्लांट में प्रतिदिन करीब 800 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है. डंपिंग साइट पर जमा करीब 3 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निपटान किया गया. इसके अलावा शहर में 11 थ्री-आर सेंटर संचालित किए गए, जहां पुराने सामान के पुनः उपयोग और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया गया.
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए 79 वार्डों में व्यवस्था की गई. कचरा वाहनों में अलग-अलग श्रेणियों के कचरे के संग्रहण के लिए पांच कंपार्टमेंट बनाए गए. जीपीएस के माध्यम से वाहनों की निगरानी की गई. 14 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर सड़कों की सफाई की व्यवस्था की गई.
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रात में भी होती है शहर की सफाई
नगर निगम ने केवल दिन में ही नहीं, बल्कि रात के समय भी सफाई व्यवस्था को मजबूत किया. प्रमुख सड़कों और व्यस्त इलाकों में नाइट स्वीपिंग शुरू की गई. इसके अलावा सड़कों, नालियों और डिवाइडरों की सफाई, पेवर ब्लॉक लगाने और सार्वजनिक स्थलों को व्यवस्थित करने पर भी काम किया गया. नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए नियमित निरीक्षण किया. तत्कालीन निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार और वर्तमान निगमायुक्त अग्रिम कुमार के कार्यकाल में मैदानी मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया. निगमायुक्त सुबह 6 बजे से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे.
सफाई मित्रों की मेहनत को मिला सम्मान
जबलपुर के पूर्व नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम आयुक्त हैं, भी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि "यह सम्मान उन सफाई मित्रों का है, जिन्होंने रात-रातभर जागकर शहर की सड़कों को साफ किया. नगर निगम की पूरी टीम ने सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए. सफाई कर्मचारियों की मेहनत और अधिकारियों की निगरानी के साथ नागरिकों की भागीदारी ने जबलपुर को यह उपलब्धि दिलाई है.
जबलपुर नगर निगम की पूरी टीम यह सम्मान लेने के लिए दिल्ली गई थी. आज जब यह पूरी टीम लौटी, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थको ने एयरपोर्ट पर इन सभी का सम्मान किया."
43 संकेतकों पर हुआ मूल्यांकन
स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों का मूल्यांकन 43 संकेतकों और 10 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया गया. इनमें कचरे का पृथक्करण, घरों से कचरा संग्रहण, कचरे का परिवहन, ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, शौचालयों की उपलब्धता, सीवेज और गंदे पानी का प्रबंधन, सफाई के प्रति जागरूकता, सफाई मित्रों का कल्याण व नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों का निराकरण शामिल था. इन सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन की कोशिशों ने जबलपुर को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ बड़े शहर का सम्मान दिलाया.