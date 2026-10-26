मंडला में एसडीओ का अपहरण, बदमाशों ने चलती कार में घंटों पीटते हुए घुमाया, वाहन में बांधकर फरार
मॉर्निंग वॉक पर निकलने एसडीओ को 4 बदमाशों ने किया अगवा, कीमती सामान और अकाउंट से पैसे निकाला. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:22 PM IST
मंडला: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले वन विभाग के एसडीओ एमएल बरकड़े का चार बदमाशों ने अपहरण कर लिया. बदमाश उन्हें करीब तीन से चार घंटे तक कार में घुमाते रहे. इस दौरान मारपीट कर चेन, अंगूठी और मोबाइल सहित अन्य सामान लूट लिया. बाद में जबलपुर-शहपुरा रोड पर नहर के पास उन्हें हाथ बांधकर कार में छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह खुद को छुड़ाने के बाद एसडीओ ने लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी. घटना 21 अक्टूबर सुबह की है.
मॉर्निंग वॉक के दौरान वारदात
एसडीओ बरकड़े ने रविवार को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया, "हम बड़ी खैरी में 21 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे अपनी कार से बायपास पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे और कार खड़ी कर मॉर्निंग वॉक करने लगे. करीब एक किलोमीटर चलने के बाद नर्मदा पुल के पास पीछे से एक कार आई. उसमें चार लोग सवार थे. दो बदमाश नीचे उतरे और उनके एसडीओ होने की पुष्टि करने के बाद जबरन कार में बैठा लिया."
कार में बंधक बनाकर मारपीट
उन्होंने आगे बताया, "विरोध करने पर बदमाशों ने घूंसे और रॉड से मारपीट की. चाकू दिखाकर डराया और आंखों पर गमछा बांधकर कार की पिछली सीट के नीचे डाल दिया. कुछ देर बाद उन्हें दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया. बदमाश सुबह करीब 10 बजे तक कार में घुमाते रहे. इसके बाद सीट बेल्ट से हाथ बांधकर अपनी ही कार में छोड़ दिया. बदमाशों ने मोबाइल, चेन और अंगूठी भी ले गए." इसके साथ ही बैंक खाते से 10 हजार रुपए निकाले जाने की जानकारी भी मिली है.
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एसडीओपी पीयूष मिश्रा ने बताया, "मामले में बीएनएस की धारा 140(3) और 309(6) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है. पुलिस बदमाशों की पहचान और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."