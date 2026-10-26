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मंडला में एसडीओ का अपहरण, बदमाशों ने चलती कार में घंटों पीटते हुए घुमाया, वाहन में बांधकर फरार

मंडला में एसडीओ का अपहरण ( ETV Bharat )

मंडला: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले वन विभाग के एसडीओ एमएल बरकड़े का चार बदमाशों ने अपहरण कर लिया. बदमाश उन्हें करीब तीन से चार घंटे तक कार में घुमाते रहे. इस दौरान मारपीट कर चेन, अंगूठी और मोबाइल सहित अन्य सामान लूट लिया. बाद में जबलपुर-शहपुरा रोड पर नहर के पास उन्हें हाथ बांधकर कार में छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह खुद को छुड़ाने के बाद एसडीओ ने लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी. घटना 21 अक्टूबर सुबह की है.

मॉर्निंग वॉक के दौरान वारदात एसडीओ बरकड़े ने रविवार को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया, "हम बड़ी खैरी में 21 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे अपनी कार से बायपास पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे और कार खड़ी कर मॉर्निंग वॉक करने लगे. करीब एक किलोमीटर चलने के बाद नर्मदा पुल के पास पीछे से एक कार आई. उसमें चार लोग सवार थे. दो बदमाश नीचे उतरे और उनके एसडीओ होने की पुष्टि करने के बाद जबरन कार में बैठा लिया."