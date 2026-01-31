ETV Bharat / state

जबलपुर के छात्रों का स्मार्ट AI मिरर, सूरत के साथ देगा हेल्थ रिपोर्ट, खेती का रखवाला फार्म हाउस

जबलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्कूली बच्चों के साइंस मॉडल, बच्चों ने बनाया AI मिरर जो सूरत के साथ तबीयत भी बतायेगा.

jabalpur Science Model Exhibition
जबलपुर में स्कूली बच्चों के साइंस मॉडल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 2:41 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 3:23 PM IST

जबलपुर: इन दिनों स्कूलों में साइंस मॉडल एग्जीबिशन चल रहे हैं. इन एग्जीबिशन में बच्चे विज्ञान के मॉडल बनाकर ला रहे हैं. आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर माना जाता है और इसकी छाप बच्चों के साइंस मॉडल पर भी देखने को मिल रही है. किसी बच्चे ने एआई मिरर बनाया तो किसी बच्चे ने एआई आधारित ऑटोमेटिक फार्म हाउस तैयार किया है.

रोजमर्रा की जरूरत बना AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे-धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होता जा रहा है. जाने अनजाने हम बहुत सी जरूरतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी कर रहे हैं. आम जनता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआती उपयोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने में किया. लेकिन अब इसके दूसरे इस्तेमालों पर भी चर्चा होने लगी है.

सूरत के साथ शरीर का तापमान बताएगा AI मिरर (ETV Bharat)

विज्ञान के मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
स्कूलों में हर साल बच्चों को साइंस के मॉडल बनाने होते हैं. स्कूल के साइंस मॉडल में बच्चे अक्सर ऐसे मॉडल बनाते हैं, जिन सवालों से समाज जूझ रहा होता है. 90 के दशक में विज्ञान के मॉडल में रोटी की चिंता नजर आ रही थी. सन 2000 तक आते-आते बच्चों के विज्ञान के मॉडलों में बिजली की चिंता नजर आने लगी है. 2010 तक समाज की चिंता बदल चुकी थी और विज्ञान के मॉडल पर्यावरण और जैविक खेती की चर्चा कर रहे थे. अब विज्ञान के मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आ रहा है.

छात्रों ने बनाया AI मिरर
एक निजी स्कूल के नौवीं क्लास के छात्र आदर्श वर्मा और उनकी पूरी क्लास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक प्रोजेक्ट बनाना था. इन बच्चों ने एक आईना तैयार किया जिसे एआई मिरर का नाम दिया गया. इस आईने में एक कैमरा लगाया गया जो आईने के सामने खड़े शख्स के शरीर का तापमान हाव-भाव पहचान सकता है और उसके आधार पर आईने में लगी एक स्क्रीन पर कुछ सामान्य जानकारियां डिस्प्ले होने लगते हैं.

AI mirror Monitoring Health
सूरत के साथ तबीयत भी बतायेगा एआई मिरर (ETV Bharat)

सूरत के साथ शरीर का तापमान बताएगा AI मिरर
आदर्श वर्मा का कहना है कि, ''यह एक आईडिया है, यदि हम इसमें कुछ ऐसे कैमरे लगा सकें जो शरीर का तापमान नाप सके और सांसों की गति के आधार पर हृदय की गति बता सके तो यह आइना सूरत के साथ आपकी तबीयत की जानकारी भी दे पाएगा. यह पूरा मेजरमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेगा. इस तरह का आईना अस्पतालों में सार्वजनिक स्थानों पर घरों में और स्कूलों में लगाया जा सकता है. जहां लोग आईना देखकर ही अपनी बिगड़ी तबीयत के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

AI mirror Monitoring Health
जबलपुर में लगी साइंस मॉडल एग्जिबिशन (ETV Bharat)

छात्रा ने बनाया ऑटोमेटिक फार्म हाउस
इसी स्कूल के नौवीं के ही एक दूसरे छात्र आदित्य महेश्वरी के पिता किसान हैं और खेती पूरी तरह से मौसम आधारित होती है. खेती में मजदूरों की संख्या भी कम हो रही है. ऐसी स्थिति में किसानों को ऑटोमेटिक फार्म की जरूरत है जहां सेंसर के आधार पर मशीन काम करें. खेत में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी सेंसर के आधार पर चालू या बंद किया जा सके. सूखी हुई फसल पर ऑटोमेटिक पॉलिथीन लगाई जा सके इस तरह के कामों के लिए आदित्य माहेश्वरी ने एक ऑटोमेटिक फॉर्म की कल्पना की है. जिसमें किसान अपनी मशीनों से बात करके उन्हें चालू या बंद कर सके ताकि किसान की फसल सुरक्षित रह सके.

jabalpur School Science Project
बच्चों ने बनाया ऑटोमेटिक फार्म हाउस (ETV Bharat)

स्कूल के शिक्षक तनय मेवन का कहना है कि, ''उन्होंने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मॉडल बनाने के लिए टास्क दिया था और बच्चों ने काफी अच्छे मॉडल बनाएं हैं. सामान्य तौर पर इस तरह के मॉडल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा बनाए जाते हैं. हम इनमें से एक मॉडल को और बेहतर करके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचाएंगे. यदि इनमें से कोई मॉडल सफल होता है तो उसके लिए स्टार्टअप की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा.''

पूरी दुनिया में चीजें बदल रही हैं शिक्षा में बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है. क्योंकि अब कंपनियां डिग्री पर नहीं हुनर पर लोगों को नौकरियां दे रही हैं और हुनर सीखने के लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है. अब इस बदलते दौर में बच्चों को हुनर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी होना जरूरी है, यहां कुछ ऐसा ही प्रयोग किया गया है.

संपादक की पसंद

