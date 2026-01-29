ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में UGC के नए नियमों का विरोध, सवर्ण समाज को अकेला दोषी ठहराने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नियम पर रोक लगाने से पहले जबलपुर में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, UGC के नियमों को बताया था काला कानून.

jabalpur protested UGC guidelines
जबलपुर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 4:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर/मुरैना: जातिगत विवाद बढ़ने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने माना कि UGC के नए नियम साफ नहीं थे और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है. कोर्ट के फैसले का कई राजनैतिक दलों ने स्वागत किया है. इससे पहले UGC के नए नियमों को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था. मध्य प्रदेश में भी कई संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है.

जबलपुर में सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन
जबलपुर में ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा और सभी स्वर्ण संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यगणों ने यूजीसी कानून के विरोध में घंटाघर के सामने भारी उग्र प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने कानून को 'काला कानून' बताया और 'हम सवर्ण अभागे है, 'तिलक तराजू और तलवार अब नहीं सहेंगे अत्याचार' जैसे स्लोगन के साथ विरोध स्वरूप नारे लगाते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों की इतनी अधिक संख्या को संभालने पुलिस भी मुस्तैद बनी रही.

सवर्ण समाज ने UGC के नियमों को बताया काला कानून (ETV Bharat)

अत्याचारों के लिए सवर्ण समाज ही अकेला जिम्मेदार!
प्रदर्शन की शुरुआत में यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. इस दौरान युवा वर्ग और स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. गुरुकुल में धर्म की शिक्षा ले रहे विद्यार्थी भी इस कानून के विरोध में नजर आए हैं. लोगों का मानना है कि यह कानून ऐसा दर्शाता है मानो देश में अन्य जातियों पर हो रहे अत्याचारों के लिए सवर्ण समाज को ही अकेला जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है. जिसका विरोध करना जरूरी भी है.

JABALPUR SAVARNA COMMUNITY PROTEST
सवर्ण वर्ग ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की
बुधवार को घंटाघर चौक से सभी संगठनों के लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून को समाज, शिक्षा व्यवस्था और पारंपरिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की. क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि, ''समाज अब चुप नहीं बैठेगा और जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.'' कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चमन श्रीवास्तव ने कहा कि, ''यह लड़ाई किसी एक समाज की नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा और भविष्य से जुड़ी है.''

JABALPUR SAVARNA COMMUNITY PROTEST
यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की (ETV Bharat)
MORENA PROTESTED UGC GUIDELINES
सवर्ण भाजपा का वोट बैंक है: महिला कांग्रेस (ETV Bharat)

सवर्ण भाजपा का वोट बैंक है: महिला कांग्रेस
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी ने मुरैना में भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, ''कांग्रेस आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी.'' मनरेगा का नाम बदलने को लेकर उन्होंने इसे भाजपा की गांधी-विरोधी मानसिकता बताया. उन्होंने कहा, ''यह सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि योजना को खत्म करने की साजिश है.'' सवर्ण समाज को लेकर उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि, ''सवर्ण भाजपा का वोट बैंक है और सवाल भी भाजपा से ही पूछा जाना चाहिए.''

हर वर्ग के साथ मजबूती से खड़ी है कांग्रेस
पत्रकारवार्ता के दौरान जब यूजीसी से जुड़े कानून को लेकर कांग्रेस का रुख पूछा गया, तो रीना बौरासी ने कहा कि, ''यह सवाल कांग्रेस से नहीं बल्कि उस सरकार से पूछा जाना चाहिए, जो यह कानून लेकर आई है.'' जब उनसे स्पष्ट तौर पर पूछा गया कि कांग्रेस इस कानून को सही मानती है या गलत, तो उन्होंने दो टूक कहा कि, ''कांग्रेस पार्टी पहले भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ थी, आज भी उनके साथ है और भविष्य में भी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी. कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के समर्थन में मजबूती से खड़ी है.''

TAGGED:

NEW UGC GUIDELINES
JABALPUR SAVARNA COMMUNITY PROTEST
MORENA PROTESTED UGC GUIDELINES
SUPREME COURT STAYS UGC RULES
JABALPUR PROTESTED UGC GUIDELINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.