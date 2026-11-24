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रेनियम के आगे हॉलमार्किंग मशीनों ने तोड़ा दम, सोने में मिलावट का चीन का नया पैंतरा

गोल्ड में रेनियम की मिलावट ( Etv Bharat )

जबलपुर: सोने-चांदी के बढ़ते-घटते दामों ने जहां पहले ही लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं देशभर के सराफा बाजार में सोने में हो रही मिलावट ने नई बैचेनी को जन्म दे दिया है. बताया जा रहा है कि चीन से आ रहे कथित रेनियम (Rhenium) पाउडर को गोल्ड में मिलाया जा रहा है, जिससे सोने का वजन बढ़ाया जा रहा है. खास बात यह है कि मशीन भी इस मिलावट को पकड़ नहीं पा रही है. वहीं गोल्ड में मिलावट का ये मामला जबलपुर सराफा कारोबारियों और उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा रहा है. जिसे लेकर मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ईटीवी भारत से बात की.

मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफ ने बताया "चीन से आने वाले रेनियम (Rhenium) पाउडर का इस्तेमाल सोने का वजन बढ़ाने के लिए किए जाने की आशंका सामने आई है. इस धातु की खासियत यह है कि इसका गलनांक यानि मेलटिंग पाइंट 3,100 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जबकि सोना लगभग 1,064 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है. ऐसे में सामान्य आभूषण निर्माण प्रक्रिया में रेनियम नहीं पिघलता.