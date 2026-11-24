रेनियम के आगे हॉलमार्किंग मशीनों ने तोड़ा दम, सोने में मिलावट का चीन का नया पैंतरा
चीन से मंगाए गए कथित रेनियम पाउडर की गोल्ड में मिलावट की खबर ने बढ़ाई परेशानी, जबलपुर के कारोबारियों ने मांगी आधुनिक टेस्टिंग मशीनें. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह राजपूत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 4:29 PM IST
जबलपुर: सोने-चांदी के बढ़ते-घटते दामों ने जहां पहले ही लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं देशभर के सराफा बाजार में सोने में हो रही मिलावट ने नई बैचेनी को जन्म दे दिया है. बताया जा रहा है कि चीन से आ रहे कथित रेनियम (Rhenium) पाउडर को गोल्ड में मिलाया जा रहा है, जिससे सोने का वजन बढ़ाया जा रहा है. खास बात यह है कि मशीन भी इस मिलावट को पकड़ नहीं पा रही है. वहीं गोल्ड में मिलावट का ये मामला जबलपुर सराफा कारोबारियों और उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा रहा है. जिसे लेकर मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ईटीवी भारत से बात की.
मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफ ने बताया "चीन से आने वाले रेनियम (Rhenium) पाउडर का इस्तेमाल सोने का वजन बढ़ाने के लिए किए जाने की आशंका सामने आई है. इस धातु की खासियत यह है कि इसका गलनांक यानि मेलटिंग पाइंट 3,100 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जबकि सोना लगभग 1,064 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है. ऐसे में सामान्य आभूषण निर्माण प्रक्रिया में रेनियम नहीं पिघलता.
रेनियम मिलाकर तैयार किए गए आभूषण हॉलमार्किंग जांच में भी पास हो जाते हैं. जब सोना-चांदी का कारोबार करने वाले ही इसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आम आदमी इसे कैसे पकड़ पाएगा.
क्या है रेनियम पाउडर और कैसे होती है मिलावट?
रेनियम एक दुर्लभ, भारी और सिल्वर-व्हाइट धातु है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है. इसकी घनत्व लगभग 21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है. जबकि सोने का घनत्व लगभग 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है. यानी इसे मिलाने से मिश्रण का वजन बढ़ सकता है, लेकिन सोने की वास्तविक मात्रा उसी अनुपात में नहीं बढ़ती.
सराफा एसोसिएशन ने उठाया मामला
मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सराफा कारोबारी संगठन इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि हॉलमार्किंग की व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी, ताकि उपभोक्ताओं को जितने कैरेट का सोना बताया जाए, उतनी ही शुद्धता का आभूषण मिले. यदि सामान्य टेस्टिंग में मिलावट पकड़ में नहीं आती और ऐसे आभूषणों को हॉलमार्क मिल जाता है, तो उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होने के साथ पूरे ज्वेलरी कारोबार की साख प्रभावित होगी.
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के मुताबिक, रेनियम को पकड़ने के लिए आधुनिक टेस्टिंग तकनीक की जरूरत है. सामान्य XRF मशीन से जांच में इसकी पहचान नहीं होने की आशंका है. इसलिए ऐसी मशीन विकसित करने पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जा रही है, जिसमें पूरे आभूषण की जांच करके मिलावट का पता लगाया जा सके.
BIS की निगरानी में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा
सराफा कारोबारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक, जबलपुर नागपुर स्थित BIS सेंटर के अंतर्गत आता है. इस सेंटर के जिम्मे करीब 40 जिले हैं, जबकि एक इंस्पेक्टर के पास 10 से 12 जिलों की जिम्मेदारी रहती है. जबलपुर में लगभग 500 ज्वेलर्स के पास हॉलमार्क लाइसेंस हैं. नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए. निरीक्षण के दौरान आभूषणों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनकी जांच कराई जाती है. कारोबारियों का कहना है कि सीमित अधिकारियों के कारण नियमित निगरानी नहीं हो पा रही है.
सरकार और BIS ने अब तक क्या कदम उठाए?
इस मामले में 20 नवंबर 2026 को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) ने रेनियम और इरिडियम आधारित मिलावट की रिपोर्टों को लेकर BIS को सतर्क किया. संगठन ने ज्वेलर्स को सोने की खरीद के समय गुणवत्ता जांच मजबूत करने और उपभोक्ताओं को हॉलमार्क व पक्का बिल लेने की सलाह दी है.
सराफा कारोबारियों की मांग है कि BIS में पर्याप्त अधिकारी नियुक्त किए जाएं और ऐसी आधुनिक तकनीक विकसित की जाए. जिससे सोने के पूरे आभूषण में मौजूद दूसरी धातुओं की पहचान हो सके. उनका कहना है कि ज्वेलरी का कारोबार विश्वास पर चलता है. उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हुई तो इसका असर पूरे कारोबार की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा.