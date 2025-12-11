ETV Bharat / state

जबलपुर और सतना में गोलीबारी, रेत कारोबारी की दिनदहाड़े सिर में गोली मारकर हत्या

जबलपुर में रेत कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या करने का आरोप.

JABALPUR SAND TRADER SHOT DEAD
जबलपुर में रेत कारोबारी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 11:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर/सतना: सिहोरा और खितौला थाना क्षेत्र में गुरुवार को शहर बंद के दौरान दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार 2 युवकों ने रेत कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गए. कनपटी में गोली लगने के कारण युवक लहूलुहान हालत में घटनास्थल पर ही गिर गया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

युवक की गोली मारकर हत्या

खितौला निवासी धर्मेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ चिंटू (42) को गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोली सिर में लगने के चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई. धर्मेंद्र सिंह स्टेडियम से खितौला बाजार जाने के लिए बाइक से निकला था. इस दौरान पीछा करते हुए दो बाइक सवार आये और धर्मेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर गया. फायरिंग की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे, जब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकांक्षा उपाध्याय ने दी जानकारी (ETV Bharat)

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हत्या का प्रकरण दर्ज कर शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी युवक के संबंध में पतासाजी शुरू कर दी है. घटना के बाद खितौला और सिहोरा क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की.

आपसी रंजिश में हत्या की आशंका

धर्मेंद्र सिंह ठाकुर के भाई राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि "धर्मेंद्र का क्षेत्र में रहने वाले अस्सू विश्वकर्मा से विवाद चल रहा था. कुछ समय पहले भी अस्सू ने मेरे भाई को गोली मारी थी." परिजनों का आरोप है कि "उक्त प्रकरण में जेल से जमानत पर छूटने के बाद अस्सू ने धर्मेंद्र को जान से मारने की धमकी दी थी. अस्सू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ कई अपराधिक प्रकरण दर्ज है."

इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकांक्षा उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि "खितौला तिराहे पर गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो धर्मेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ चिंटू का शव मिला. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. इस विषय में जांच अभी जारी है. प्रारंभिक सूचना के आधार पर 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस परिजन के शिकायत के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी."

सतना में कर्मचारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग

सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्टेशन जा रहे विद्युत विभाग के एक कर्मचारी को अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी. अमदरा थाना क्षेत्र निवासी घायल रामनरेश वर्मा (60) प्रेम नगर विद्युत विभाग में प्यून के पद पर पदस्थ हैं. रामनरेश ड्यूटी खत्म होने के बाद स्टेशन जा रहा था. जहां से वह ट्रेन पकड़कर मैहर अमदरा अपने ग्राम जा रहा था. इसी दौरान प्रेम नगर अंदर बीच के पास उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कट्टे से गोली मार दी गई. घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. जहां घायल का उपचार जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

TAGGED:

JABALPUR FIRING ON BUSINESSMAN
BUSINESSMAN SHOT DEAD
SATNA FIRING ON EMPLOYEE
JABALPUR MURDER CASE
JABALPUR SAND TRADER SHOT DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.