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पेट्रोल के खर्च से बचने डिलीवरी बॉय की निंजा टेक्निक, रूपेंद्रर ने बना डाली जुगाड़ वाली बाइक

जबलपुर में रोज-रोज के पेट्रोल के खर्च से परेशान युवक,यूट्यूब से सीखकर पेट्रोल बाइक को किया ई-बाइक में कन्वर्ट, अब हो रही 40000 की बचत.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 4:11 PM IST

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जबलपुर: कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. जबलपुर के रूपेंद्रर एक डिलीवरी बॉय हैं और उनके पास एक पेट्रोल बाइक थी, लेकिन पेट्रोल बाइक से डिलीवरी करना काफी महंगा पड़ता था. इसलिए उन्होंने अपनी पेट्रोल बाइक को ही ई-बाइक में कन्वर्ट कर दिया. उनका कहना है कि उनके पास ई बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे और ई-बाइक काफी महंगी आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी पेट्रोल गाड़ी को ही बैटरी वाली गाड़ी में बदल दिया.

पैसों की कमी, बाइक को ई-बाइक में किया कन्वर्ट

जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र में रहने वाले रूपेंद्रर बेरोजगारी से परेशान थे. इसलिए उन्होंने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया, लेकिन उनके पास में एक स्पोर्ट बाइक थी, इस स्पोर्ट बाइक का माइलेज बहुत कम था, इसलिए रूपेंद्रर को डिलीवरी करने के बाद बचत बहुत कम होती थी. रूपेंद्रर के पास इतना पैसा नहीं था कि वह नई ई-बाइक खरीद सकें. रूपेंद्रर ने बताया की "नई ई बाइक बाजार में 2 से ढाई लाख रुपए में आ रही है और इतना पैसा उनके पास नहीं था. इसलिए उन्होंने तय किया कि अपनी पेट्रोल बाइक को ही ई बाइक में कन्वर्ट करेंगे.

यूट्यूब से सीखकर ई बाइक में बदला (ETV Bharat)

यूट्यूब से सीखकर बनाई ई-बाइक, 40 हजार का खर्च

इसके बाद रूपेंदर ने यूट्यूब से ई बाइक बनाने की तकनीक सीखना शुरू किया. हालांकि रूपेंद्र ने बताया कि उन्होंने केवल बीकॉम तक की पढ़ाई की है और उन्होंने इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा भी नहीं किया है, लेकिन इंटरनेट के जरिए उन्हें ई बाइक बनाने का कॉन्सेप्ट लगभग समझ में आ गया था. उन्होंने ई बाइक के लिए जरूरी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू किया. फिर घर पर ही इसकी असेंबलिंग शुरू की. उन्होंने बताया कि उन्हें बाइक को कन्वर्ट करने में लगभग ₹40000 का खर्चा आया. जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा मोटर और बैटरी में आया.

लिथियम बैटरी का किया इस्तेमाल

इसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी पुरानी बाइक का इंजन अलग किया और उसकी जगह पर एक सामान्य लोहे की पेटी रखी. जिसके भीतर उन्होंने लिथियम बैटरी रखी, क्योंकि उनकी बाइक में बैटरी रखने की जगह दूसरी कोई जगह नहीं थी. लिथियम बैटरी एक महंगा कंपोनेंट है, इसलिए उन्होंने लोहे की पेटी को एक फ्रेम पर रखा और उसको वेल्डिंग से फिक्स कर दिया. ताकि बैटरी की चोरी ना हो सके.

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पेट्रोल बाइक को ई बाइक में किया कन्वर्ट (ETV Bharat)

बनाना चाहते थे हाइब्रिड बाइक

इसके बाद वायरिंग की गई और उन्होंने मोटर वाला पहिया गाड़ी में पीछे न लगाकर आगे लगाया. रूपेंद्र का कहना है कि उनकी कोशिश यह थी कि यह बाइक एक हाइब्रिड बाइक की तरह काम करे. पीछे का टायर इंजन से और आगे का टायर बैटरी से चल सके. इसलिए उन्होंने आगे के टायर में मोटर लगाई. उनका कहना है कि वे 4 साल से इस बाइक को चला रहे हैं और यह सफलतापूर्वक चल रही है.

इलेक्ट्रिक बाइक से होती है 35 से 40 हजार तक की बचत

उन्होंने बताया कि पहले पेट्रोल में उनका जो खर्च होता था, उसकी अपेक्षा अब उन्हें साल भर में 35 से ₹40000 की ज्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि एक बार चार्ज करने के बाद उनकी यह बाइक लगभग 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है और इसमें मात्र ₹10 तक का खर्चा आता है. रूपेंद्रर का कहना है कि उनके पास में पैसे की कमी है, नहीं तो वे इस बाइक को हाइब्रिड बाइक के रूप में डेवलप करते और इंजन को नहीं हटाते. बैटरी के लिए पीछे सिस्टम बनाते, लेकिन इस काम के लिए उन्हें पैसा और समय दोनों की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है. इसलिए उन्होंने इसे ई बाइक में कन्वर्ट करने के बाद आगे मोडिफिकेशन नहीं किया.

वे बताते हैं कि "बाजार में जो ई बाइक आ रही है, वे मजबूत नहीं है और काफी महंगी है. उन जैसे कम हाइट के लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी बाइक को ही मॉडिफाई किया."

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