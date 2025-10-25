ETV Bharat / state

जबलपुर में RSS का बड़ा कार्यक्रम, मोहन भागवत पहुंचे, देशभर के प्रतिनिधि जुटेंगे, तय होगा साल का एजेंडा

जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक. संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे.

JABALPUR RSS CAMP
जबलपुर में संघ की सालाना मीटिंग, मोहन भागवत पहुंचे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे. जबलपुर के विजयनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जो 3 दिन तक चलेगी. बैठक में आरएसएस आने वाले साल का कार्यक्रम तय करती है. बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन संघ से जुड़े लोग 3 बार मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे.

संघ के 46 प्रांतों के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर शनिवार सुबह 6 बजे पहुंचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जबलपुर में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी. बैठक में पूरे भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 46 प्रांतों के प्रतिनिधि और संगठन के प्रचारक पहुंच रहे हैं. बैठक मे दत्तात्रेय होसबाले, सह-सरकार्यवाह भी शामिल हो रहे हैं. साथ ही अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र एवं प्रांत स्तर के संघचालक कार्यवाहक, प्रचारक तथा समविचारी संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे.

जबलपुर में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक (ETV BHARAT)

कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

मोहन भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है. आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा में सीआईएसएफ की जवान मौजूद रहेंगे. इस पूरे आयोजन का सुरक्षा का जिम्मा मध्य प्रदेश पुलिस के पास है. यह आयोजन जबलपुर के कचनार क्लब में हो रहा है. कार्यक्रम स्थल पर संघ कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है. इस आयोजन की बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है. जबलपुर में लगभग 5 एकड़ जमीन में बने कचनार क्लब में अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. यहीं पर संघ प्रमुख भी रुके हैं.

JABALPUR RSS CAMP
सरकारी महकमे तैयारी में जुटे रहे (ETV BHARAT)

सरकारी महकमे तैयारी में जुटे रहे

मीटिंग के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. यहीं पर संघ के कार्यकर्ताओं के रुकने की भी व्यवस्था की गई. आयोजन में राज्य सरकार के कई महकमे पुलिस, बिजली विभाग और नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है. नगर निगम ने इस क्षेत्र की सभी सड़कों को रातों-रात बना दिया है, जहां कचरे के ढेर थे, वहां पर हरे कलर के पर्दे लगा दिए गए हैं. पूरे क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है, ताकि मच्छरों के प्रकोप को कम किया जा सके.

बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी

माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने बीते दिनों पंच परिवर्तन की जो अवधारणा दी थी, उसकी जमीन पर कैसे उतारा जाए इसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है. वहीं, संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं, ऐसी स्थिति में अब संघ का कैसे विस्तार किया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

क्या है पंच परिवर्तन

  • स्व-बोध (अर्थात स्वदेशी)
  • नागरिक कर्तव्य
  • पर्यावरण
  • सामाजिक समरसता
  • कुटुम्ब प्रबोधन

तीन दिनी कार्यक्रम इस प्रकार है

  • 28 अक्टूबर : अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र कार्यवाह और क्षेत्र प्रचारक की बैठक
  • 29 अक्टूबर : प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक प्रमुखों की बैठक
  • 30 अक्टूबर से 1 नवंबर : अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की मुख्य बैठक

