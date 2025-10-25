ETV Bharat / state

जबलपुर में RSS का बड़ा कार्यक्रम, मोहन भागवत पहुंचे, देशभर के प्रतिनिधि जुटेंगे, तय होगा साल का एजेंडा

जबलपुर में संघ की सालाना मीटिंग, मोहन भागवत पहुंचे ( ETV BHARAT )

जबलपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे. जबलपुर के विजयनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जो 3 दिन तक चलेगी. बैठक में आरएसएस आने वाले साल का कार्यक्रम तय करती है. बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन संघ से जुड़े लोग 3 बार मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे.

संघ के 46 प्रांतों के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर शनिवार सुबह 6 बजे पहुंचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जबलपुर में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी. बैठक में पूरे भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 46 प्रांतों के प्रतिनिधि और संगठन के प्रचारक पहुंच रहे हैं. बैठक मे दत्तात्रेय होसबाले, सह-सरकार्यवाह भी शामिल हो रहे हैं. साथ ही अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र एवं प्रांत स्तर के संघचालक कार्यवाहक, प्रचारक तथा समविचारी संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे.

जबलपुर में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक (ETV BHARAT)

कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

मोहन भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है. आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा में सीआईएसएफ की जवान मौजूद रहेंगे. इस पूरे आयोजन का सुरक्षा का जिम्मा मध्य प्रदेश पुलिस के पास है. यह आयोजन जबलपुर के कचनार क्लब में हो रहा है. कार्यक्रम स्थल पर संघ कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है. इस आयोजन की बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है. जबलपुर में लगभग 5 एकड़ जमीन में बने कचनार क्लब में अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. यहीं पर संघ प्रमुख भी रुके हैं.