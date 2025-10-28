ETV Bharat / state

देशभर में एक लाख हिंदू सम्मेलन करेगी RSS, हर घर तक विचारधारा ले जाने का प्लान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विस्तारवादी कार्यक्रम पर बनाई रणनीति. जनसंपर्क हिंदू सम्मेलन और सार्वजनिक सभाओं पर जोर.

JABALPUR RSS ANNUAL MEETING
आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 5:11 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read
जबलपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जबलपुर में होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक का एजेंडा मूल रूप से संघ का विस्तार है. आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया "हम देश के हर घर तक संघ की बात पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए अलग-अलग स्तर पर कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं. उन सभी पर इस बैठक में चर्चा होगी. जनसंपर्क के साथ ही हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे. सार्वजनिक सभाएं की जाएंगी. देश के महान व्यक्तियों से जुड़े हुए अच्छे कामों को भी संघ अपने कार्यक्रम में शामिल करेगा."

एक लाख हिंदू सम्मेलन करने की तैयारी

आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया "संघ अपने 100 साल पूरे होने के बाद विस्तार करने जा रहा है. इसी के लिए हम अलग-अलग तरह के कार्यक्रम तय कर रहे हैं. इन सभी कार्यक्रमों पर बैठक में चर्चा होगी. एक लाख हिंदू सम्मेलनों की चर्चा होगी. पहले चरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचार सामग्रियों के साथ देश के हर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है. इसी जनसंपर्क के दौरान यह देखा जाएगा कि गली मोहल्लों और छोटे गांव में कौन-कौन सी छोटी समितियां हैं. यहां तक कि छोटे-छोटे मंदिरों की समितियां को भी संघ संपर्क करेगा. इन सभी को एक साथ लाकर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विस्तारवादी कार्यक्रम पर बनाई रणनीति (ETV BHARAT)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सार्वजनिक सभाएं

सुनील अंबेकर ने बताया "छोटे स्थान पर हिंदू सम्मेलन होंगे और बड़े स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सार्वजनिक सभाएं भी करेंगे, जिस तरह का एक आयोजन अभी दिल्ली में हुआ है. इस तरह का एक आयोजन मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में भी किया जाएगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विस्तार के लिए व्यक्तिगत संपर्क के साथ ही नए सामाजिक संगठनों से भी जुड़ने के लिए कार्यक्रम तय कर रहा है. गुरु तेग बहादुर से जुड़े हुए कार्यक्रम पर चर्चा की जा रही है. भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को भी संघ लोगों तक पहुंचाने के लिए रणनीति बना रहा है."

JABALPUR RSS ANNUAL MEETING
संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक (ETV BHARAT)

कुटुंब प्रबोधन पर रहेगा जोर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी वार्षिक बैठक मे हिंदुओं के छोटे परिवारों पर भी चर्चा की जा रही है. आरएसएस प्रमुख ने बीते दिनों कुटुंब प्रबोधन के बारे में जानकारी दी थी और उसमें यह स्पष्ट है कि हिंदुओं को अपने परिवारों को बड़ा करना चाहिए. बैठक में पच परिवर्तन पर चर्चा की जा रही है. इसमें कुटुंब प्रबोधन भी एक है और जाहिर सी बात है कि इसमें हिंदू परिवारों के छोटे होने पर भी चर्चा होगी.

मथुरा और काशी पर चर्चा

राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख का कहना है "इस मीटिंग के दौरान देश के समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होगी. आरएसएस चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करती. इसलिए बिहार चुनाव से हमारा सीधा कोई लेना-देना नहीं है. बैठक में मथुरा का और काशी पर भी चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही भारत में विदेशी घुसपैठ भी चर्चा का विषय रहेगा." संघ की बैठक 30 तारीख से शुरू होगी और 1 नवंबर तक चलेगी. 1 नवंबर को इस बैठक में क्या-क्या तय हुआ, इस पर भी जानकारी दी जाएगी.

Last Updated : October 28, 2025 at 6:09 PM IST

