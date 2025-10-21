जबलपुर में 8 दिन तक डेरा डालेंगे मोहन भागवत, देशभर से RSS के 500 पदाधिकारी भी जुटेंगे
जबलपुर में 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा कार्यक्रम. संघ की वार्षिक बैठक. इस दौरान कई मुद्दों पर गहन मंथन.
जबलपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत 8 दिन जबलपुर में रहेंगे. भागवत 25 अक्टूबर को जबलपुर आएंगे और 3 नवंबर को जबलपुर से प्रस्थान करेंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय वार्षिक बैठक इस बार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित की जा रही है. बैठक 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक चलेगी.
पंच परिवर्तन की योजनाओं पर होगी चर्चा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक में पंच परिवर्तन की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया "यह आयोजन जबलपुर के कचनार क्लब में आयोजित किया जा रहा है. पूरे देश से 500 पदाधिकारी 3 दिन तक जबलपुर में रहकर चर्चा करेंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश में 46 प्रांत हैं. इन सभी से प्रतिनिधि जबलपुर आ रहे हैं. इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी 1 दिन के लिए शामिल होंगे."
सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी आमंत्रित
संघ की बैठक के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी जबलपुर आ रहे हैं. इसमे शीर्ष पदाधिकारी और प्रचारक शामिल हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल 101 साल में प्रवेश कर रहा है. संघ प्रमुख ने बीते दिनों शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान पंच परिवर्तन की अवधारणा दी थी. डॉ. मोहन भागवत द्वारा बताई गई पंच परिवर्तन को कैसे लागू किया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है.
क्या है पंच परिवर्तन
- स्व-बोध (अर्थात स्वदेशी)
- नागरिक कर्तव्य
- पर्यावरण
- सामाजिक समरसता
- कुटुम्ब प्रबोधन
तीन दिनी कार्यक्रम इस प्रकार है
- 28 अक्टूबर : अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र कार्यवाह और क्षेत्र प्रचारक की बैठक
- 29 अक्टूबर : प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक प्रमुखों की बैठक
- 30 अक्टूबर से 1 नवंबर : अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की मुख्य बैठक
संघ के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी
जबलपुर में होने वाली इस RSS वार्षिक बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, 06 सह सरकार्यवाह, सभी अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र व प्रांत स्तर के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक और समविचारी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे. यह पहला मौका है जब आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत जबलपुर में लगातार 8 दिन तक रुकेंगे. इस दौरान संघ के पदाधिकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे. सामान्य तौर पर संघ की बैठक गोपनीय हुआ करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है और 03 दिन तक चलने वाले इन कार्यक्रमों की बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी.